Индивидуальный тур по Ташкенту и окрестностям: Старый город, Чимганские горы, Институт Солнца и вино
Полюбоваться Чарвакским водохранилищем, погулять по махалля и виноградникам и продегустировать плов
Начало: Ташкент, аэропорт, точное время по договорённости
1 авг в 10:00
$553 за всё до 2 чел.
Трехдневный тур по Ташкенту и вокруг: история, горы, вино и перезагрузка
Начало: Ваш отель
«Вы посетите Старый город — один из немногих районов, сохранивший свой национальный колорит в стремительно меняющемся мегаполисе»
Завтра в 09:00
4 мар в 09:00
$462 за всё до 4 чел.
Главные чудеса Узбекистана: Самарканд, Бухара и Ташкент за 5 дней
Начало: Аэропорт или ваш отель
«Здесь вы увидите площадь Независимости, площадь Амира Темура, старый город с комплексом Хазрати Имам и знаменитым базаром Чорсу, погружаясь в атмосферу восточного гостеприимства»
Завтра в 09:00
4 мар в 09:00
$478.50
$870 за человека
