Найдено 3 тура в категории « Старый город » в Ташкенте на русском языке, цены от $462, скидки до 45%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.

Мы предлагаем посетить тур по Старому городу в Ташкенте с профессиональным гидом в 2026 году. Вас ждут интересные истории и познавательные прогулки, а также выгодные цены. Закажите у нас тур уже сегодня!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май