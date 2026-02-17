Мои заказы

Ансамбль Хазрати Имам – туры в Ташкенте

Найдено 3 тура в категории «Ансамбль Хазрати Имам» в Ташкенте на русском языке, цены от $285, скидки до 45%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Восточный калейдоскоп: Ташкент, Бухара, Самарканд (6 дней)
На машине
На автобусе
5 дней 20 часов
-
34%
Восточный калейдоскоп: Ташкент, Бухара, Самарканд (6 дней)
Начало: Аэропорт Ташкента
$594$900 за человека
Трехдневный тур: обзорная экскурсия по Ташкенту, Тянь-Шань, Институт Солнца
На машине
3 дня
-
5%
Трехдневный тур: обзорная экскурсия по Ташкенту, Тянь-Шань, Институт Солнца
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$285$300 за всё до 3 чел.
Главные чудеса Узбекистана: Самарканд, Бухара и Ташкент за 5 дней
5 дней
-
45%
Главные чудеса Узбекистана: Самарканд, Бухара и Ташкент за 5 дней
Начало: Аэропорт или ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$478.50$870 за человека

