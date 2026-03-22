Насыщенное путешествие по трём легендарным городам Узбекистана: современный Ташкент, древняя Бухара и величественный Самарканд. Архитектура Шёлкового пути, восточные базары и национальная кухня.
Описание тураНаш тур создан для тех, кто хочет за короткое время увидеть главное и прочувствовать дух Востока. Всего за 5 дней вы посетите Ташкент, Самарканд и Бухару — города с тысячелетней историей, величественными памятниками и уникальной атмосферой. В отличие от стандартных программ, мы позаботились о комфорте: размещение в гостиницах комфорт-класса, удобные трансферы, сопровождение опытного гида и даже местная SIM-карта для постоянной связи. Всё это делает путешествие не только ярким и насыщенным, но и безопасным. Этот тур — идеальное сочетание истории, культуры и современного сервиса. Вы откроете для себя Узбекистан без лишних забот и получите впечатления, которые останутся с вами надолго. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ташкент
- Площадь Хаст-Имам - духовный центр города, место хранения Корана Османа
- Медресе Барак-хана - памятник архитектуры XVI века
- Базар Чорсу - один из самых колоритных рынков Центральной Азии
- Метрополитен Ташкента - один из самых красивых в регионе
- Бухара
- Крепость Арк - древняя цитадель бухарских эмиров
- Комплекс Пои-Калян - минарет, мечеть и медресе, символ Бухары
- Ляби-Хауз - живописная площадь с водоёмом и медресе
- Торговые купола - исторические базары Шёлкового пути
- Самарканд
- Площадь Регистан - главный архитектурный ансамбль города
- Мавзолей Гур-Эмир - усыпальница Амира Темура
- Шахи-Зинда - некрополь с уникальной мозаикой
- Мечеть Биби-Ханум - одна из крупнейших мечетей Востока
- Обсерватория Улугбека - центр средневековой науки
Что включено
- Транспорт с кондиционером
- Услуги профессионального гида
- Проживание в гостиницах комфорт-класса/n
- Завтраки в отеле/n
- Встреча и проводы в аэропорту/n
- Трансферы по маршруту/n
- Местная SIM-карта для связи. /n
Что не входит в цену
- Обед в ресторане
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваша гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00.
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Что взять с собой: паспорт (для посещения некоторых объектов) удобную обувь и головной убор воду (в жаркую погоду)
- Важно: Пожалуйста, приходите к месту встречи за 10 минут до выезда
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Ташкента
