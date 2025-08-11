Индивидуальная
до 6 чел.
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Увидеть замок и аббатство, кладбище и школу - и погрузиться в загадочные рассказы о гениях и злодеях
Начало: Princes Street
19 дек в 08:30
4 янв в 08:00
£231 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Эдинбург. Путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия
Прогулка по Эдинбургу, где старинные замки и легенды соседствуют с современной жизнью. Узнайте историю города и насладитесь его уникальной атмосферой
Завтра в 19:00
11 дек в 19:00
£167 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Холм Блэкфорд и его живописные окрестности: индивидуальная экскурсия
Поднимитесь на один из семи холмов Эдинбурга и насладитесь круговой панорамой города. Прогулка по дикой природе, исторические рассказы и легенды ждут вас
Начало: В районе Morningside
19 дек в 09:00
4 янв в 09:00
£167 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаташа11 августа 2025Вчера у нас был редкий подарок — экскурсия по Эдинбургу с Ириной.
Это был не просто рассказ о городе, а целое
