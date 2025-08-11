читать дальше

путешествие во времени: от древней Шотландии до наших дней, с живыми историями, остроумными деталями и фактами, которые невозможно найти в путеводителях.



Маршрут оказался не только познавательным, но и, так сказать, «оздоровительным» — холмы в этой части города хоть и не горы, но поднимаешься и понимаешь: калории тают. При этом Ирина вела нас так, что никто не чувствовал себя отстающим — внимательная, тактичная, с настоящим талантом вовлечь всех участников.



Впечатление — выше всяких ожиданий. Ирина — тот самый гид, после встречи с которым начинаешь любить город ещё сильнее.

Рекомендую от души — и саму экскурсию, и Ирину лично: редкое сочетание профессионализма, эрудиции и человеческого обаяния.