6 отзывов оставили туристы

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Большая обзорная прогулка по Эдинбургу

Побывать в ключевых местах города, с головой погрузиться в его атмосферу и мир средневековых легенд
Приготовьтесь к многогранному знакомству с волшебным Эдинбургом! Наша прогулка пройдет по местам, без которых невозможно представить столицу Шотландии: вы прогуляетесь по главной улице Старого города — Королевской Миле, увидите башни
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Эдинбургского замка, представите, как бойко шла в Средневековье торговля на площади Грассмаркет.

Я помогу вам уловить магию Эдинбурга и установить особую связь, которая иногда возникает между путешественником и городом и манит вернуться за новыми открытиями.

5
28 отзывов
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу

Описание экскурсии

Исторический центр вдоль и поперек

Вас ждет насыщенная прогулка от Нового города Эдинбурга через колоритную Королевскую Милю до архитектурных жемчужин Старого города — собора Святого Гиля и Эдинбургского замка. Мы рассмотрим древний город со всех сторон, посетим рыночную площадь Грассмаркет и другие, не менее знаковые места волшебного Эдинбурга. По пути я открою для вас самые захватывающие страницы истории города, расскажу о его повседневной жизни и старинных легендах. А если захотите, мы посетим древнее кладбище Эдинбурга, ставшее одним из его главных культурно-исторических объектов. Это место хранит множество тайн, историй о жестокости и милосердии, патриотизме и предательстве, ошибках и правосудии — самые интересные из них вы услышите на прогулке.

Эдинбург — в личностях и судьбах

Прогуливаясь по улочкам с впечатляющими видами на Эдинбургский замок, мы поговорим о Стюартах — династии королей Шотландии, об их роли в истории и становлении страны. Прикоснемся к истории Старого города, обсудим быт времен темного Средневековья и затронем судьбы жителей Эдинбурга, вошедших в историю — иногда за славные поступки и достижения, а порой — по иронии судьбы. И, разумеется, не обойдем вниманием сэра Вальтера Скотта — шотландского писателя с мировой славой: вы узнаете и увидите, как его литературный талант отразился на современном облике Эдинбурга.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная на 3,5 — 4 часа (точное время зависит от нашего темпа).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Эдинбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 3 часа 40 минут
Провела экскурсии для 1027 туристов
Привет, друзья-путешественники! Меня зовут Евгения. По образованию я специалист медиа менеджмента и финансист. Живу в Эдинбурге 7 лет и с радостью покажу этот город вам! Я расскажу об истории и
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культуре Эдинбурга, традициях и нравах шотландцев. Вы окунетесь в мистические истории и народные предания Старого и Нового города, увидите не только основные достопримечательности, но и тайные уголки Эдинбурга. Наша экскурсия будет проходить в удобном для вас темпе и будет интересна как взрослым, так и детям.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
3
2
1
Каримова
Спасибо большое за экскурсию! Узнали много интересного о городе, о его истории. Увидели интересные места и отлично провели время.
Спасибо большое за экскурсию! Узнали много интересного о городе, о его истории. Увидели интересные места и отлично провели время.
Спасибо большое за экскурсию! Узнали много интересного о городе, о его истории. Увидели интересные места и отлично провели время.
Спасибо большое за экскурсию! Узнали много интересного о городе, о его истории. Увидели интересные места и отлично провели время.
Спасибо большое за экскурсию! Узнали много интересного о городе, о его истории. Увидели интересные места и отлично провели время.
Спасибо большое за экскурсию! Узнали много интересного о городе, о его истории. Увидели интересные места и отлично провели время.
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Мария
Очень советуем начинать знакомство с Эдинбургом и историей Шотландии именно с этой насыщенной и познавательной экскурсии. Евгения - прекрасный гид: исторические факты и городские легенды умело переплетались, и мы сами
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не заметили, как пролетели три с половиной часа.

Отдельное спасибо Евгении за совет решиться попробовать хаггис (без неё я бы совершенно точно не попробовала)! Оказалось, что теперь это моё любимое шотландское блюдо.

Рекомендуем (и экскурсию, и хаггис, и поездку в Эдинбург)!

Очень советуем начинать знакомство с Эдинбургом и историей Шотландии именно с этой насыщенной и познавательной экскурсии.
Очень советуем начинать знакомство с Эдинбургом и историей Шотландии именно с этой насыщенной и познавательной экскурсии.
Очень советуем начинать знакомство с Эдинбургом и историей Шотландии именно с этой насыщенной и познавательной экскурсии.
Очень советуем начинать знакомство с Эдинбургом и историей Шотландии именно с этой насыщенной и познавательной экскурсии.
Очень советуем начинать знакомство с Эдинбургом и историей Шотландии именно с этой насыщенной и познавательной экскурсии.
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Е
Экскурсия с Евгенией прошла на одном дыхании, так было интересно и непринужденно. А также Евгения поделилась полезной информацией для самостоятельного времяпрепровождения в Эдинбурге.
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Марина
Огромная благодарность Евгении за познавательную экскурсию, за знание истории города и приятное общение❤️
Огромная благодарность Евгении за познавательную экскурсию, за знание истории города и приятное общение❤️
Огромная благодарность Евгении за познавательную экскурсию, за знание истории города и приятное общение❤️
Огромная благодарность Евгении за познавательную экскурсию, за знание истории города и приятное общение❤️
Огромная благодарность Евгении за познавательную экскурсию, за знание истории города и приятное общение❤️
Огромная благодарность Евгении за познавательную экскурсию, за знание истории города и приятное общение❤️
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Л
все отлично, всем рекомендую
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Л
Очень приятный гид и очень советуем
Очень приятный гид и очень советуем
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Входит в следующие категории Эдинбурга

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