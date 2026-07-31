6 отзывов оставили туристы

Приготовьтесь к многогранному знакомству с волшебным Эдинбургом! Наша прогулка пройдет по местам, без которых невозможно представить столицу Шотландии: вы прогуляетесь по главной улице Старого города — Королевской Миле, увидите башни

Эдинбургского замка, представите, как бойко шла в Средневековье торговля на площади Грассмаркет. Я помогу вам уловить магию Эдинбурга и установить особую связь, которая иногда возникает между путешественником и городом и манит вернуться за новыми открытиями.

Описание экскурсии

Исторический центр вдоль и поперек

Вас ждет насыщенная прогулка от Нового города Эдинбурга через колоритную Королевскую Милю до архитектурных жемчужин Старого города — собора Святого Гиля и Эдинбургского замка. Мы рассмотрим древний город со всех сторон, посетим рыночную площадь Грассмаркет и другие, не менее знаковые места волшебного Эдинбурга. По пути я открою для вас самые захватывающие страницы истории города, расскажу о его повседневной жизни и старинных легендах. А если захотите, мы посетим древнее кладбище Эдинбурга, ставшее одним из его главных культурно-исторических объектов. Это место хранит множество тайн, историй о жестокости и милосердии, патриотизме и предательстве, ошибках и правосудии — самые интересные из них вы услышите на прогулке.

Эдинбург — в личностях и судьбах

Прогуливаясь по улочкам с впечатляющими видами на Эдинбургский замок, мы поговорим о Стюартах — династии королей Шотландии, об их роли в истории и становлении страны. Прикоснемся к истории Старого города, обсудим быт времен темного Средневековья и затронем судьбы жителей Эдинбурга, вошедших в историю — иногда за славные поступки и достижения, а порой — по иронии судьбы. И, разумеется, не обойдем вниманием сэра Вальтера Скотта — шотландского писателя с мировой славой: вы узнаете и увидите, как его литературный талант отразился на современном облике Эдинбурга.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная на 3,5 — 4 часа (точное время зависит от нашего темпа).