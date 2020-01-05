6 отзывов оставили туристы

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Большая обзорная прогулка по Эдинбургу

Побывать в ключевых местах города, с головой погрузиться в его атмосферу и мир средневековых легенд

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

£182 за экскурсию

У этой экскурсии6 отзывов
5
Евгения
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Евгения – Гид в Эдинбурге
Приготовьтесь к многогранному знакомству с волшебным Эдинбургом! Наша прогулка 👣 пройдет по местам, без которых невозможно представить столицу Шотландии: вы прогуляетесь по главной улице Старого города — Королевской Миле, увидите башни Эдинбургского замка, представите, как бойко шла в Средневековье торговля на площади Грассмаркет.

Я помогу вам уловить магию Эдинбурга и установить особую связь, которая иногда возникает между путешественником и городом и манит вернуться за новыми открытиями.
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу

Что вас ожидает

Исторический центр вдоль и поперек
Вас ждет насыщенная прогулка от Нового города Эдинбурга через колоритную Королевскую Милю до архитектурных жемчужин Старого города — собора Святого Гиля и Эдинбургского замка. Мы рассмотрим древний город со всех сторон, посетим рыночную площадь Грассмаркет и другие, не менее знаковые места волшебного Эдинбурга. По пути я открою для вас самые захватывающие страницы истории города, расскажу о его повседневной жизни и старинных легендах. А если захотите, мы посетим древнее кладбище Эдинбурга, ставшее одним из его главных культурно-исторических объектов. Это место хранит множество тайн, историй о жестокости и милосердии, патриотизме и предательстве, ошибках и правосудии — самые интересные из них вы услышите на прогулке.

Эдинбург — в личностях и судьбах
Прогуливаясь по улочкам с впечатляющими видами на Эдинбургский замок, мы поговорим о Стюартах — династии королей Шотландии, об их роли в истории и становлении страны. Прикоснемся к истории Старого города, обсудим быт времен темного Средневековья и затронем судьбы жителей Эдинбурга, вошедших в историю — иногда за славные поступки и достижения, а порой — по иронии судьбы. И, разумеется, не обойдем вниманием сэра Вальтера Скотта — шотландского писателя с мировой славой: вы узнаете и увидите, как его литературный талант отразился на современном облике Эдинбурга.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная на 3,5 — 4 часа (точное время зависит от нашего темпа).

Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгения
Евгения
Привет, друзья-путешественники! Меня зовут Евгения. По образованию я специалист медиа менеджмента и финансист. Живу в Эдинбурге 7 лет и с радостью покажу этот город вам! Я расскажу об истории и культуре Эдинбурга, традициях и нравах шотландцев. Вы окунетесь в мистические истории и народные предания Старого и Нового города, увидите не только основные достопримечательности, но и тайные уголки Эдинбурга. Наша экскурсия будет проходить в удобном для вас темпе и будет интересна как взрослым, так и детям.
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6 отзывов оставили туристы

5 января 2020
Ни капли не пожалели, что выбрали данную экскурсию. Великолепно подобран маршрут. Гид Евгения обладает действительно очень глубоким знаниями истории Эдинбурга и Шотландии. Не было ни одного вопроса, на который она бы не ответила. Великолепная подача материала - факты, легенды и истории свзанные с различными местами Эдинбурга расчитаны на туристов всех возрастов. Любой вопрос с нашей стороны вытекал в какую-то интересную историю или легенду об Эдинбурге и его жителях. Мы провели в эдинбурге 5 дней и я с учеренностью могу сказать, что Большая обзорная прогулка по Эдинбургу придала особый импульс и настроение нашему петешествию!
10 декабря 2019
У нас была обзорная пешеходная экскурсия по Эдинбургу 30 ноября 2019 г. с прекрасным гидом Евгенией. Несмотря на морозный день, экскурсия прошла прекрасно. Евгения очень симпатичная девушка и приятная в общении, увлеченно и интересно рассказывала нам про Эдинбург и историю Шотландии. Мы узнали много нового из ее рассказа. Мы прошли всю Королевскую милю, дошли до Эдинбургского замка, и даже зашли на кладбище). Видно, что для Евгении это не просто работа, а она увлечена этим и ей нравится общаться с людьми. Грамотная речь, знание истории, интересные ответы на наши вопросы, тактичность и просто приятное общение с гидом - так кратко можно описать наше впечатление от экскурсии с Евгенией. естественно, мы будем ее рекомендовать нашим знакомым. Женя, еще раз спасибо Вам за приятные воспоминания от нашего посещения Эдинбурга! С уважением, Виктория и Андрей.
1 августа 2019
Обзорная экскурсия по Эдинбургу с гидом Евгенией нам очень понравилась. Мы просто влюбились в этот город! Женя обладает обширными знаниями истории Шотландии и смогла нас увлечь ею абсолютно. Спасибо ей большое, время экскурсии пролетело незаметно.
18 июня 2019
Нам очень понравилась экскурсия по Эдинбургу. Евгения потрясающе интересно рассказывала про каждый уголок города заинтересовывая не только нас но и наших деток. Очень интересно и познавательно.
27 мая 2019
Очень интересная экскурсия, большое спасибо
22 марта 2019
Нам очень понравилась и экскурсия и наш гид, Евгения, с которой было очень приятно провести этот день! Очень знающая, интеллигентная, живая и обаятельная девушка! Услышали очень много интересного о городе и его истории, о королях и исторических личностях. Даже проливной дождь не испортил нашего впечатления от экскурсии! Спасибо! С удовольствием вернемся и продолжим знакомство с городом, вместе с нашим гидом, Евгенией!

Евгения проводит ещё 2 экскурсии

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Живописные заметки Роберта Льюиса СтивенсонаЖивописные заметки Роберта Льюиса СтивенсонаЖивописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
£150 за экскурсию
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£182 за экскурсию
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