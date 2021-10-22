После того, как вы полюбились на всю нашу невероятную коллекцию памятных вещей, обязательно порадуйтесь нашим

4.4
115 отзывов
Входной билет
После того, как вы полюбились на всю нашу невероятную коллекцию памятных вещей, обязательно порадуйтесь нашим разнообразным меню, подаваемым в чудовищных порциях.

Больше в Хард Рок Эдинбург.
Hard Rock Cafe Эдинбург
Hard Rock Cafe Эдинбург
Hard Rock Cafe Эдинбург
Hard Rock Cafe Эдинбург
Hard Rock Cafe Эдинбург
Hard Rock Cafe Эдинбург
Hard Rock Cafe Эдинбург
Hard Rock Cafe Эдинбург
Hard Rock Cafe Эдинбург
Hard Rock Cafe Эдинбург
Hard Rock Cafe Эдинбург

Что вы увидите 🤩

  • Район Новый город
  • Хард Рок Кафе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите Hard Rock Cafe Edinburgh
  2. См. Впечатляющую коллекцию памятных вещей Рок-н-ролла
  3. Наслаждайтесь вкусными меню в американском стиле
Посетите Hard Rock Cafe Edinburgh - легенду рок-н-ролла с шотландскими нотками. Hard Rock Cafe удобно расположен недалеко от всемирно известного Эдинбургского замка, неподалеку от Национального музея Шотландии и парка Холируд.
Узнайте, что сделало этот культовый ресторан фаворитом публики с момента открытия первого кафе в 1976 году. Меню Hard Rock Cafe предлагает множество кулинарных изысков. Выбирайте из меню Gold или Diamond и наслаждайтесь свежими высококачественными блюдами, включая аппетитный выбор легендарных гамбургеров. Кроме того, в меню коптильни Hard Rock используется лучшая древесная щепа из гикори, чтобы медленно приготовить ребра, курицу и свинину до сочного нежного совершенства. Какими бы ни были ваши вкусы, для вас найдется вкусный вариант.
После ужина отправляйтесь в Rock Shop и купите сувениры и много востребованных товаров Hard Rock.

Золотое меню (2 блюда):

    Выбор основного блюда -
    • Оригинальный легендарный бургер (стейк из черного ангуса)
    • Бургер Moving Mountains (веганский)
    • Сэндвич с курицей на гриле
    • Макароны с макаронами, курицей и сыром
    • Салат цезарь с курицей на гриле
    • Куриные тендеры Tupelo
    Десерт -
    • Брауни
    Выбор напитка -
    • Один безалкогольный напиток, кофе или чай

    Бриллиантовое меню (из 3 блюд):

      Стартер -
      • Свежий салат
      Выбор основного блюда -
      • Оригинальный легендарный бургер (стейк из черного ангуса)
      • Бургер Moving Mountains (веганский)
      • Копченый шашлык
      • Лосось на гриле
      • Макароны с макаронами, курицей и сыром
      • Стейк-салат
      • курица барбекю
      Десерт -
      • Шоколадный торт
      Выбор одного напитка -
      • Один безалкогольный напиток, кофе или чай

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Питание (ужин из 2 или 3 блюд плюс безалкогольный напиток, кофе или чай)
      • Приоритетные места
      Что не входит
      • Пособия
      • Алкогольные напитки
      • Дополнительное питание
      • Покупки покупок
      Когда и сколько длится
      Когда: По выбранному вами времени
      Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
      Кто ещё будет вместе со мной?
      Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
      Важная информация
      • Пункты меню могут быть изменены и доступны
      • Детское меню (для детей до 11 лет) можно приобрести непосредственно в ресторане в день вашего приема пищи
      Требования к участникам
      • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
      Нужно оплачивать всё сразу?
      В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

      Вы сами выбираете дату и время

      H
      22 окт 2021
      Excellent place! We arrived early and they were able to seat us early which was a bonus. I have coeliac disease, so I let the servers know. They were brilliant and so accommodating with it. The floor supervisor came to see me, sat down with us and went through everything they do to ensure what I’m eating is not contaminated in any way. Literally cannot express how brilliant this was, I’ve yet to visit a place that’s done the same. The food portions were bigger than expected, the refills were done before we even had a chance to realise we wanted one. Would highly recommend to anyone!
      А
      26 сен 2020
      Unser Gutschein hat wunderbar funktioniert. Die Bedienungen waren alle nett und freundlich. Das Essen hat geschmeckt.
      Es war für mich allerdings das erste Hard Rock in dem keine Musik zu hören war und in dem ich hätte sagen können dass es toll eingerichtet ist.
      Aufgrund von Corona und dem Abstand halten war es auch nicht möglich die Exponate anzuschauen weil das Lokal sehr klein ist.
      M
      7 сен 2018
      Nos atendieron muy bien. Íbamos 23 y pedimos distribuir las mesas a nuestra conveniencia y sin problema.
      Muy divertido John chapurreando español y había gente que hablaba muy bien, así que para mí perfecto. La comida me gustó y en buena cantidad.
      La tienda un poco escasa. Era muy pequeña.
      Ещё 112 отзывов

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