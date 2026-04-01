В музее мадам Тюссо представлены более чем 250 реалистичных знаменитых персонажей.
Вы прогуляетесь по красной ковровой дорожке, познакомитесь с голливудскими селебрити и спортивными легендами, попадёте на аудиенцию к британской королевской семье и увидите, как оживают подвиги супергероев вселенной Marvel. Вы можете оплатить билет картой любого банка (в том числе банка РФ).
Описание билета
- Вы сделаете селфи с Эдди Редмейном, Ким Кардашьян, Томом Харди и Анджелиной Джоли.
- Встретитесь с Йодой, Люком Скайуокером, принцессой Леей и другими персонажами «Звёздных войн».
- Увидите, как супергерои Marvel борются с преступностью.
- Помашете английской королеве и другим представителям британской монархии.
Организационные детали
- Билет не подлежит обмену или возврату и действителен только на выбранную дату и время.
- Вы пройдёте в музей, минуя очередь в кассы.
- Дети до 15 лет могут посетить выставку только в сопровождении взрослых.
- Музей открыт с 10:00 до 14:45. В дни школьных каникул он работает дольше. Уточняйте расписание на официальном сайте.
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|£48
|Дети 5–15 лет
|£44
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В музее мадам Тюссо
Когда и как рано покупать?
Когда: По выбранному вами времени
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
