Национальная картинная галерея – это одно из самых значительных художественных собраний мира. В коллекции представлены все школы и направления западноевропейской живописи, начиная с XIII по начало XX столетия. Сегодня вы сможете здесь увидеть шедевры Леонардо Да Винчи, Рафаэля, Гольбейна, Рубенса, Тициана, собрание французских импрессионистов, в том числе и Моне. В музее хранятся более 3500 произведений искусства, из которых около 2000 находятся в постоянной экспозиции. Экскурсия ⛳ в Национальную картинную галерею c квалифицированным русскоговорящим гидом – это прекрасная возможность не только увидеть шедевры мирового искусства своими глазами, но также услышать познавательные комментарии об истории 📖 создания картин и с ними связанных тайнах.