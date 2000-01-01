Национальная картинная галерея – это одно из самых значительных художественных собраний мира. В коллекции представлены все школы и направления западноевропейской живописи, начиная с XIII по начало XX столетия. Сегодня вы сможете здесь увидеть шедевры Леонардо Да Винчи, Рафаэля, Гольбейна, Рубенса, Тициана, собрание французских импрессионистов, в том числе и Моне. В музее хранятся более 3500 произведений искусства, из которых около 2000 находятся в постоянной экспозиции. Экскурсия ⛳ в Национальную картинную галерею c квалифицированным русскоговорящим гидом – это прекрасная возможность не только увидеть шедевры мирового искусства своими глазами, но также услышать познавательные комментарии об истории 📖 создания картин и с ними связанных тайнах.
Что входит
Экскурсия по галерее с русскоязычным профессиональным гидом
Что не входит
Питание
трансферы
Начало
🚩 Встреча у входа в галерею "The Getty Entrance"
Место завершения
🏁 выход из галереи "The Getty Entrance"
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.