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Экскурсия в Вестминстерское Аббатство с гидом

Amitours D.
Amitours D. – Гид из Лондона
Вестминстерское Аббатство занимает особое место в истории 📖 Англии и Европы.

Старинные витражи, древняя мозаика, фрески, мраморные скульптурные композиции и памятники являются непревзойденными в Христианском мире.

На протяжении веков здесь проходили многочисленные королевские церемонии — коронации, венчания и отпевания.

Наш профессиональный гид поможет вам по-настоящему оценить и полюбить это изумительное творение средневековых зодчих, а также узнать последние новости из королевской и светской хроники.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €50 за человека

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Экскурсия в Вестминстерское Аббатство с гидом
Экскурсия в Вестминстерское Аббатство с гидом

Что вы увидите

  • Вестминстерское Аббатство
  • Уголок Поэтов
  • Могила Неизвестного Война
  • Коронационный Трон
Вестминстерское Аббатство занимает особое место в истории 📖 Англии и Европы. Старинные витражи, древняя мозаика, фрески, мраморные скульптурные композиции и памятники являются непревзойденными в Христианском мире. На протяжении веков здесь проходили многочисленные королевские церемонии – коронации, венчания и отпевания. Это место коронации почти всех английских королей, начиная с XI века. Первым сувереном, коронованным здесь (в 1066 году), был Вильгельм Завоеватель. В Аббатстве также хоронили средневековых королей. Вы увидите захоронения Генриха VII, Елизаветы I, Марии Стюарт и многие другие памятники английским монархам, современникам, ученым, поэта и музыкантам. Невозможно переоценить роль, которую играет Вестминстерское Аббатство в английской истории, культуре и жизни даже в наши дни. Именно в Аббатстве прошло грандиозное венчание Принца Вильяма и Кейт Мидлтон.
Наш профессиональный гид поможет вам по-настоящему оценить и полюбить это изумительное творение средневековых зодчих, а также узнать последние новости из королевской и светской хроники.
Что входит
  • Услуги профессионального русскоязычного гида
  • входной билет в Аббатство
Что не входит
  • Трансфер
  • питание
Начало
🚩 У главного входа в Аббатство, ст. метро Westminster
Место завершения
🏁 У главного входа в Аббатство
Экскурсия в Вестминстерское Аббатство с гидом
Экскурсия в Вестминстерское Аббатство с гидом
Экскурсия в Вестминстерское Аббатство с гидом
Экскурсия в Вестминстерское Аббатство с гидом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Amitours D.
Amitours D.
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