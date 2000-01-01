Вестминстерское Аббатство занимает особое место в истории 📖 Англии и Европы. Старинные витражи, древняя мозаика, фрески, мраморные скульптурные композиции и памятники являются непревзойденными в Христианском мире. На протяжении веков здесь проходили многочисленные королевские церемонии – коронации, венчания и отпевания. Это место коронации почти всех английских королей, начиная с XI века. Первым сувереном, коронованным здесь (в 1066 году), был Вильгельм Завоеватель. В Аббатстве также хоронили средневековых королей. Вы увидите захоронения Генриха VII, Елизаветы I, Марии Стюарт и многие другие памятники английским монархам, современникам, ученым, поэта и музыкантам. Невозможно переоценить роль, которую играет Вестминстерское Аббатство в английской истории, культуре и жизни даже в наши дни. Именно в Аббатстве прошло грандиозное венчание Принца Вильяма и Кейт Мидлтон.

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