Must-See Tour: обзорная экскурсия по Лондону с посещением Вестминстерского аббатства

Откройте для себя Вестминстер - сердце Лондона с богатой историей и знаменитыми достопримечательностями, включая Вестминстерское аббатство
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Вестминстеру, политическому и культурному центру Лондона.

Здесь вас ждут знаковые достопримечательности: Парламентская площадь, Вестминстерский дворец и знаменитая башня Биг Бен.

Важной частью экскурсии станет посещение Вестминстерского аббатства, где короновались и покоятся многие короли и королевы Англии. Увидите некрополь монарших домов, могилы Дарвина и Ньютона, а также роскошный памятник Шекспиру. Не упустите шанс сфотографироваться с королевской конной гвардией
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Величие Вестминстера
  • 📜 Исторические памятники
  • 👑 Королевская атмосфера
  • 🕰️ Многовековая история
  • 📸 Фото с гвардейцами
Must-See Tour: обзорная экскурсия по Лондону с посещением Вестминстерского аббатства
Must-See Tour: обзорная экскурсия по Лондону с посещением Вестминстерского аббатства
Must-See Tour: обзорная экскурсия по Лондону с посещением Вестминстерского аббатства
Ближайшие даты:
17
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мар
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Парламентская площадь
  • Трафальгарская площадь
  • Букингемский дворец
  • Вестминстерский дворец
  • Вестминстерское аббатство

Описание экскурсии

Дух королевской Англии

Район Вестминстер нередко называют истинным центром не только Лондона, но и всего государства. Здесь уже много веков располагается резиденция британского правительства, центр монаршей власти и судебной системы, а также большинство правительственных учреждений и туристических достопримечательностей. Я покажу вам его визитные карточки:

  • Парламентскую площадь
  • Трафальгарскую площадь
  • Букингемский дворец
  • Вестминстерский дворец

Уникальный памятник истории

Особая часть нашей программы — посещение Вестминстерского аббатства. Это место, где были коронованы почти все короли и королевы Англии, — здесь же они и похоронены. Вы увидите:

  • Некрополь членов монарших домов
  • Могилы Дарвина и Ньютона
  • Роскошный памятник Шекспиру
  • Место казни скандально известного короля Карла I
  • Королевскую конную гвардию (можно будет сфотографироваться с эталонно одетыми гвардейцами!)

Организационные детали

Дополнительно оплачивается входной билет в Вестминстерское аббатство (£30). Всё остальное в программу включено.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле станции метро Westminster
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Елена
8 янв 2025
Нам очень понравилась экскурсия с Дарьей! Все очень четко, по делу) нет лишней информации, которую сложно уложить в голове) очень рекомендую!
Нам очень понравилась экскурсия с Дарьей! Все очень четко, по делу) нет лишней информации, которую сложно уложить в голове) очень рекомендую!Нам очень понравилась экскурсия с Дарьей! Все очень четко, по делу) нет лишней информации, которую сложно уложить в голове) очень рекомендую!

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