Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Вестминстеру, политическому и культурному центру Лондона. Здесь вас ждут знаковые достопримечательности: Парламентская площадь, Вестминстерский дворец и знаменитая башня Биг Бен. Важной частью экскурсии станет посещение Вестминстерского аббатства, где короновались и покоятся многие короли и королевы Англии. Увидите некрополь монарших домов, могилы Дарвина и Ньютона, а также роскошный памятник Шекспиру. Не упустите шанс сфотографироваться с королевской конной гвардией

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Описание экскурсии

Дух королевской Англии

Район Вестминстер нередко называют истинным центром не только Лондона, но и всего государства. Здесь уже много веков располагается резиденция британского правительства, центр монаршей власти и судебной системы, а также большинство правительственных учреждений и туристических достопримечательностей. Я покажу вам его визитные карточки:

Парламентскую площадь

Трафальгарскую площадь

Букингемский дворец

Вестминстерский дворец

Уникальный памятник истории

Особая часть нашей программы — посещение Вестминстерского аббатства. Это место, где были коронованы почти все короли и королевы Англии, — здесь же они и похоронены. Вы увидите:

Некрополь членов монарших домов

Могилы Дарвина и Ньютона

Роскошный памятник Шекспиру

Место казни скандально известного короля Карла I

Королевскую конную гвардию (можно будет сфотографироваться с эталонно одетыми гвардейцами!)

Организационные детали

Дополнительно оплачивается входной билет в Вестминстерское аббатство (£30). Всё остальное в программу включено.