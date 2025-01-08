Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Вестминстеру, политическому и культурному центру Лондона.
Здесь вас ждут знаковые достопримечательности: Парламентская площадь, Вестминстерский дворец и знаменитая башня Биг Бен.
Важной частью экскурсии станет посещение Вестминстерского аббатства, где короновались и покоятся многие короли и королевы Англии. Увидите некрополь монарших домов, могилы Дарвина и Ньютона, а также роскошный памятник Шекспиру. Не упустите шанс сфотографироваться с королевской конной гвардией
Здесь вас ждут знаковые достопримечательности: Парламентская площадь, Вестминстерский дворец и знаменитая башня Биг Бен.
Важной частью экскурсии станет посещение Вестминстерского аббатства, где короновались и покоятся многие короли и королевы Англии. Увидите некрополь монарших домов, могилы Дарвина и Ньютона, а также роскошный памятник Шекспиру. Не упустите шанс сфотографироваться с королевской конной гвардией
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Величие Вестминстера
- 📜 Исторические памятники
- 👑 Королевская атмосфера
- 🕰️ Многовековая история
- 📸 Фото с гвардейцами
Что можно увидеть
- Парламентская площадь
- Трафальгарская площадь
- Букингемский дворец
- Вестминстерский дворец
- Вестминстерское аббатство
Описание экскурсии
Дух королевской Англии
Район Вестминстер нередко называют истинным центром не только Лондона, но и всего государства. Здесь уже много веков располагается резиденция британского правительства, центр монаршей власти и судебной системы, а также большинство правительственных учреждений и туристических достопримечательностей. Я покажу вам его визитные карточки:
- Парламентскую площадь
- Трафальгарскую площадь
- Букингемский дворец
- Вестминстерский дворец
Уникальный памятник истории
Особая часть нашей программы — посещение Вестминстерского аббатства. Это место, где были коронованы почти все короли и королевы Англии, — здесь же они и похоронены. Вы увидите:
- Некрополь членов монарших домов
- Могилы Дарвина и Ньютона
- Роскошный памятник Шекспиру
- Место казни скандально известного короля Карла I
- Королевскую конную гвардию (можно будет сфотографироваться с эталонно одетыми гвардейцами!)
Организационные детали
Дополнительно оплачивается входной билет в Вестминстерское аббатство (£30). Всё остальное в программу включено.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро Westminster
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Лондоне
Рада с вами познакомиться! Меня зовут Дарья, и я профессиональный гид по Лондону. Говорят, мои экскурсии особенные. Пожалуй, это правда! Мы не просто гуляем и смотрим — мы везде заходим и всё посещаем! Экскурсия выходит очень живой, насыщенной и лёгкой — когда 3 часа пролетают как 3 минуты:)Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
8 янв 2025
Нам очень понравилась экскурсия с Дарьей! Все очень четко, по делу) нет лишней информации, которую сложно уложить в голове) очень рекомендую!
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