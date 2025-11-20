Индивидуальная
до 15 чел.
Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты
Погрузитесь в атмосферу Вестминстерского аббатства и откройте для себя захватывающие истории королей и ученых. Уникальная экскурсия ждет вас
«Вестминстерское аббатство — важнейший собор страны, королевская коронационная церковь и главная усыпальница Великобритании»
Завтра в 13:00
13 фев в 14:00
£400 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
Посетить знаменитые места на комфортабельном автомобиле с внимательным водителем
«Затем мы отправимся в Солсбери, где вы неспешно посетите Солсберийский собор — образец ранней английской готики»
Завтра в 14:30
11 фев в 09:30
£480 за всё до 4 чел.
Билеты
Входной билет в собор Святого Павла с доступом на галереи
Начало: GW72+J8G Лондон, Великобритания
«Символ Лондона и место национальных торжеств Собор Святого Павла — архитектурный шедевр и действующий англиканский храм, где проходят национальные праздники Англии»
£27 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения20 ноября 2025Отличная поездка, построенная по нашему запросу. С Андреем приятно путешествовать и беседовать. Рекомендую!
- ТТамара3 ноября 2025Мы все остались в абсолютном восторге от того, как Андрей спланировал и организовал нашу поездку. Андрей прекрасно чувствует запрос туристов,
- ННаталья2 ноября 2025Прекрасная вышла поездка. У меня образовались дополнительные планы на утро выбранного дня, Андрей подстроился, при этом и Стоунхендж и Солсберийский собор успели посетить.
Андрей в общем очень приятный собеседник и комфортный человек, день прошел на одном дыхании. Крайне рекомендую!
- ЕЕлена16 октября 2025Отличная поездка, замечательный гид Андрей. Рассказал много интересного, заботился о нашем комфорте, создавал классную атмосферу и учитывал наши желания. Остались
- ЮЮля17 сентября 2025Пришло время написать отзыв, так как сегодня улетаю обратно и,сказать что влюбилась в Лондон-это ничего не сказать,и,естественно, благодаря Андрею.
По
- ООксана20 августа 2025Нам очень понравилось путешествие в Стоунхэдж и древний город Бат, Андрей много рассказал про эти достопримечательности и другую информацию на
- ВВалерий24 июля 2025Нам все очень понравилось! Андрей все хорошо организовал, забрал вовремя, привез до дверей. Окрестности Лондона - это другой мир… пожалуй
- ООльга23 июля 2025Андрей очень приятный собеседник, пунктуальный и ответственный. Наша семья (я, муж и дочка 17 лет) провели с Андреем великолепный день.
- ЛЛенар16 июля 2025Экскурсия с Андреем оставила самые приятные впечатления! С самого начала было видно, что он не просто гид, а человек, искренне
- ССемен23 июня 2025+ Андрей забрал нас из удобного места, выгрузил в другом городе, как мы и просили
+ трансфер на авто бизнес класса.
+ Гибкость. Добавили еще г. Бат в маршрут
Планируйте дополнительные часы, время пролетает быстро
