Храмы и соборы Лондона с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Лондоне на русском языке, цены от £27. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты
Погрузитесь в атмосферу Вестминстерского аббатства и откройте для себя захватывающие истории королей и ученых. Уникальная экскурсия ждет вас
«Вестминстерское аббатство — важнейший собор страны, королевская коронационная церковь и главная усыпальница Великобритании»
Завтра в 13:00
13 фев в 14:00
£400 за всё до 15 чел.
Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
На машине
6 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
Посетить знаменитые места на комфортабельном автомобиле с внимательным водителем
«Затем мы отправимся в Солсбери, где вы неспешно посетите Солсберийский собор — образец ранней английской готики»
Завтра в 14:30
11 фев в 09:30
£480 за всё до 4 чел.
Входной билет в собор Святого Павла с доступом на галереи
Пешая
5 отзывов
Билеты
Входной билет в собор Святого Павла с доступом на галереи
Начало: GW72+J8G Лондон, Великобритания
«Символ Лондона и место национальных торжеств Собор Святого Павла — архитектурный шедевр и действующий англиканский храм, где проходят национальные праздники Англии»
£27 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    20 ноября 2025
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Отличная поездка, построенная по нашему запросу. С Андреем приятно путешествовать и беседовать. Рекомендую!
  • Т
    Тамара
    3 ноября 2025
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Мы все остались в абсолютном восторге от того, как Андрей спланировал и организовал нашу поездку. Андрей прекрасно чувствует запрос туристов,
    читать дальше

    очень быстро адаптирует маршрут под изменяющиеся обстоятельства и пожелания. Помимо этого, он просто прекрасный рассказчик и приятный собеседник - всегда интересно в долгой поездке пообсуждать особенности местной жизни, привычки и традиции, и здесь Андрей, конечно, просто кладезь всяких интересных историй, которые скрасили достаточно долгий путь до достопримечательностей и обратно.
    Мы однозначно рекомендуем путешествовать с Андреем и уверены, что такая поездка не оставит никого равнодушным.

  • Н
    Наталья
    2 ноября 2025
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Прекрасная вышла поездка. У меня образовались дополнительные планы на утро выбранного дня, Андрей подстроился, при этом и Стоунхендж и Солсберийский собор успели посетить.
    Андрей в общем очень приятный собеседник и комфортный человек, день прошел на одном дыхании. Крайне рекомендую!
  • Е
    Елена
    16 октября 2025
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Отличная поездка, замечательный гид Андрей. Рассказал много интересного, заботился о нашем комфорте, создавал классную атмосферу и учитывал наши желания. Остались
    читать дальше

    только светлые и добрые впечатления, обязательно рекомендуем всем знакомым и друзьям и, надеюсь, еще съездим на экскурсию с ним еще раз сами.

    Спасибо!

  • Ю
    Юля
    17 сентября 2025
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Пришло время написать отзыв, так как сегодня улетаю обратно и,сказать что влюбилась в Лондон-это ничего не сказать,и,естественно, благодаря Андрею.
    По
    читать дальше

    мой просьбе и инициативе, мы поехали в замок герцога Девонширского (фильм Герцогиня) Chatsworth,ехали мы ровно 4 часа,Андрей по моей просьбе, заранее купил 2 билета (замок и парк),и ровно в 12.00 были там.
    Если честно, то до сих пор под огромным впечатлением,Андрей подготовился, изучил (для него тоже впервые)и мы получили огромное удовольствие от этого замка.
    Такой красоты я никогда не видела, замок настолько красив (Андрей был в Виндзор, я не была),сказал что этот замок богаче и круче.
    А парк вокруг замка это нечто.
    Наш Андрей обладает уникальной гибкостью, и моментально предложил по дороге заехать в город Баат,тоже связан с Герцогиней Девонширской,Господи, не Андрей а золото, и довёз меня до отеля в Оксфорд поздно ночью.
    Очень благодарна вообще знакомству с этим человеком, настолько открытый и настолько живой человек.
    Я даже не подозревала, что это будет настолько круто.
    Вы наверное скажете что дорого,да,может и дорого,но это стоит того.
    Моментально решает абсолютно все.
    Был хороший бонус от Андрея и я ему очень благодарна.
    Огромное спасибо Андрей,благодаря вам я влюбилась в Лондон.

  • О
    Оксана
    20 августа 2025
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Нам очень понравилось путешествие в Стоунхэдж и древний город Бат, Андрей много рассказал про эти достопримечательности и другую информацию на
    читать дальше

    разные темы про Англию, ее жителей и местность. Было удобно что Андрей изменил маршрут и подстроился под наши предпочтения. Путешествие было комфортное и безопастное.

  • В
    Валерий
    24 июля 2025
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Нам все очень понравилось! Андрей все хорошо организовал, забрал вовремя, привез до дверей. Окрестности Лондона - это другой мир… пожалуй
    читать дальше

    здесь только и можно увидеть и прочувствовать настоящую аутентичную Англию. Рекомендую всем, кто хочет больше, чем просто «поглазеть” на страну для галочки. Андрей клиентоориентированный гид, способный на ходу подстроиться под «хотелки” клиентов. Вобщем, всем рекомендую - точно не пожалеете,

  • О
    Ольга
    23 июля 2025
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Андрей очень приятный собеседник, пунктуальный и ответственный. Наша семья (я, муж и дочка 17 лет) провели с Андреем великолепный день.
    читать дальше

    Увидели Стоунхендж, по дороге в Солсбери заехали в красивую деревушку, чтобы пообедать в местном пабе, посетили Солсберийский собор,а затем отправились в Бат. А в конце дня казалось, что мы знаем друг друга много лет и давние друзья. Мы очень довольны! Андрей, спасибо тебе! Удобный комфортный трансфер плюс приятное общение!

  • Л
    Ленар
    16 июля 2025
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Экскурсия с Андреем оставила самые приятные впечатления! С самого начала было видно, что он не просто гид, а человек, искренне
    читать дальше

    увлечённый историей и культурой. Подача материала — живо, интересно. Андрей умеет рассказывать так, что даже те, кто раньше не интересовался историей, начинают слушать с увлечением.
    Стоунхендж в его рассказе — это не просто древние камни, а часть сложной и захватывающей истории. В Солсбери он показал как известные места, так и скрытые жемчужины, о которых не узнаешь без местного эксперта. Отлично чувствует настроение группы, отвечает на любые вопросы, шутит, делится интересными деталями и создаёт очень комфортную атмосферу.
    Организация была на высшем уровне — чётко по времени, продумано до мелочей, но при этом без суеты.
    Спасибо за насыщенный, познавательный и вдохновляющий день! Однозначно рекомендую экскурсии с Андреем всем, кто хочет не просто увидеть, а понять и почувствовать эти удивительные места.

  • С
    Семен
    23 июня 2025
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    + Андрей забрал нас из удобного места, выгрузил в другом городе, как мы и просили
    + трансфер на авто бизнес класса.
    + Гибкость. Добавили еще г. Бат в маршрут
    Планируйте дополнительные часы, время пролетает быстро

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лондоне
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты;
  2. Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор;
  3. Входной билет в собор Святого Павла с доступом на галереи.
Какие места ещё посмотреть в Лондоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Вестминстер;
  2. Тауэр;
  3. Британский музей;
  4. Самое главное;
  5. Лондонский Сити;
  6. Темза;
  7. Биг-Бен;
  8. Стоунхендж;
  9. Виндзор;
  10. Гринвич.
Сколько стоит экскурсия по Лондону в феврале 2026
Сейчас в Лондоне в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 480. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
