Отправимся в путешествие во времени? Центральный Лондон, районе Клеркенвелл, начало 20 века. Мы с вами пройдем по местам, где жил, работал и отдыхал Владимир Ильич Ленин, а также другие русские социалисты.

Читаем дневники Крупской и газету “Искра”, узнаем о быте Ильича в эмиграции, смотрим, где он жил, ищем место, где Ленин впервые встретился с Троцким и пьем пинту в пабе, где он, возможно, впервые увидился со Сталиным. Попутно решаем загадки истории 📖, слушаем истории про шпионов, проникаемся революционным духом и узнаем, почему такое неожиданное место как Лондон можно уверенно назвать колыбелью русской революции.