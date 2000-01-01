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Ленин в Лондоне

Маргарита С.
Маргарита С. – Гид из Лондона
Экскурсия ⛳ будет проходить в районе Клеркенвелл.

Именно в этом районе кипела жизнь и собирались многие русские революционеры.

Вместе мы побываем в пабе, в котором встретился Ленин с Троцким, узнаем где жил легендарный российский революционер и изучим историю 📖 русской революции XX века.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €110 за экскурсию

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Ленин в Лондоне
Ленин в Лондоне

Что вы увидите

  • Места, где жил Ленин в Лондоне
  • Пабы, куда Ленин любил ходить
  • Редакцию журнала «Искра»
  • Место, где Ленин встречался с Троцким и со Сталиным
  • Места, где проходили съезды РСДРП
Отправимся в путешествие во времени? Центральный Лондон, районе Клеркенвелл, начало 20 века. Мы с вами пройдем по местам, где жил, работал и отдыхал Владимир Ильич Ленин, а также другие русские социалисты.
Читаем дневники Крупской и газету “Искра”, узнаем о быте Ильича в эмиграции, смотрим, где он жил, ищем место, где Ленин впервые встретился с Троцким и пьем пинту в пабе, где он, возможно, впервые увидился со Сталиным. Попутно решаем загадки истории 📖, слушаем истории про шпионов, проникаемся революционным духом и узнаем, почему такое неожиданное место как Лондон можно уверенно назвать колыбелью русской революции.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Стоимость напитков в пабе
Начало
🚩 Выход из метро Russell Square
Место завершения
🏁 Clerkenwell Green
Ленин в Лондоне
Ленин в Лондоне
Ленин в Лондоне
Ленин в Лондоне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Маргарита С.
Маргарита С.
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