Обзорная экскурсия по Лондону: от London Eye до Трафальгарской площади

Погрузитесь в атмосферу Лондона, исследуя его знаменитые достопримечательности от London Eye до Трафальгарской площади. Уникальные истории и виды ждут вас
Эта экскурсия предлагает уникальное путешествие по Лондону, начиная с London Eye и заканчивая Трафальгарской площадью.

Вы узнаете тайны королевских дворцов, увидите знаменитый Биг-Бен и насладитесь видами с Вестминстерского моста.

Прогулка по историческим местам, таким как Вестминстерское аббатство и Букингемский дворец, позволит вам ощутить дух британской истории.

Это идеальная возможность вдохнуть аромат старинных улиц и насладиться атмосферой современного Лондона
5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Уникальные фотомоменты на фоне знаковых мест
  • 🏰 Погружение в историю британской монархии
  • 🕰️ Путешествие через века Лондона
  • 🌳 Прогулка по королевским паркам
  • 🎨 Знакомство с архитектурными шедеврами
Обзорная экскурсия по Лондону: от London Eye до Трафальгарской площади© Хасан
Обзорная экскурсия по Лондону: от London Eye до Трафальгарской площади© Хасан
Обзорная экскурсия по Лондону: от London Eye до Трафальгарской площади© Хасан
Ближайшие даты:
15
ноя22
ноя23
ноя29
ноя30
ноя6
дек7
дек
Время начала: 09:30, 13:00, 14:00

Что можно увидеть

  • London Eye
  • Westminster Bridge
  • Big Ben
  • Palace of Westminster
  • Westminster Abbey
  • St. James’s Park
  • Buckingham Palace
  • The Mall
  • Admiralty Arch
  • Trafalgar Square

Описание экскурсии

Что вас ожидает:

  • London Eye — огромное колесо обозрения.
  • Westminster Bridge — один из самых фотогеничных мостов Лондона с видом на Биг-Бен и здание парламента.
  • Big Ben (Elizabeth Tower) — знаменитая часовая башня Вестминстерского дворца.
  • Palace of Westminster — архитектурная жемчужина в готическом стиле и сердце британской политики.
  • Westminster Abbey — место коронаций британских монархов и захоронений выдающихся личностей, в том числе Ньютона, Дарвина и других.
  • St. James’s Park — королевский парк с озером и ручными пеликанами.
  • Buckingham Palace — официальная резиденция монарха, возле которой проходит легендарная церемония смены караула.
  • The Mall — парадная аллея, ведущая от Букингемского дворца к Трафальгарской площади.
  • Admiralty Arch — эффектная арка, построенная в честь короля Эдварда VII.
  • Trafalgar Square — площадь, в центре которой находится колонна Нельсона, окружённая фонтанами и львами.

Вы узнаете:

  • Как Лондон жил в Cредневековье и восстановился после пожара.
  • Где обитали и правили британские монархи, а также проходили коронации и парады.
  • В каком месте хранится сердце Марии Тюдор — дочери Генриха VIII.
  • Где находится музей-бункер Уинстона Черчилля, откуда премьер-министр руководил британской армией во время Второй мировой.
  • Как стать членом джентльменского клуба.
  • И многое другое.

в субботу и воскресенье в 09:30 и 13:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет£40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе London Eye
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 09:30 и 13:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хасан
Хасан — ваш гид в Лондоне
Провёл экскурсии для 24 туристов
Здравствуйте, меня зовут Хасан, я работаю историком и лицензированным профессиональным гидом уже более 30 лет. Открывать тайны истории, оживлять культуры и делиться их красотой - для меня не просто работа, это мой путь, мой стиль жизни и моя любовь. Вы готовы отправиться со мной в увлекательное путешествие сквозь века к истокам настоящего?
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Tatiana
Tatiana
3 ноя 2025
Наш гид был просто великолепен! Интеллигентный, образованный, с глубокими знаниями истории и прекрасным русским языком, он сумел сделать прогулку по Лондону по-настоящему увлекательной. Особенно впечатлило, как ему удалось заинтересовать моего
читать дальше

16-летнего сына — редкий талант! Несмотря на дождливую погоду, экскурсия прошла комфортно и легко. Было очень интересно и познавательно, время пролетело незаметно. Искренне рекомендую — лучше всего пройти эту экскурсию в начале путешествия, чтобы сразу почувствовать атмосферу города и спланировать дальнейшее знакомство с Лондоном.

Оксана
Оксана
4 авг 2025
Очень объемная экскурсию по самым известным достопримечательностям в центре Лондона. Наш гид Хасан в легкой и не принужденной форме преподнес исторический материал, было информативно и в то же время без перегруза. Мы отлично провели время, Рекомендую
Очень объемная экскурсию по самым известным достопримечательностям в центре Лондона. Наш гид Хасан в легкой и не принужденной форме преподнес исторический материал, было информативно и в то же время без перегруза. Мы отлично провели время, Рекомендую
Ю
Юлия
6 июл 2025
В Лондоне впервые и решила взять гида, так как самостоятельно не смогла узнать достаточно.
Рассказ Хасана увлёк с первых минут. Сразу чувствовалось, что человек - профессионал своего дела. Он не просто
читать дальше

подобрал интересный маршрут, показал знаковые места, увлекательно рассказывал об истории Лондона, но и показал такие неприметные места, мимо которых точно прошла бы мимо, даже не обратив внимания.
Видно, что гид отлично знает историю города и его экскурсии совсем не скучные, а очень увлекательные.
И как бонус - показал великолепные локации для фото.
Теперь я знаю, как должны проходить высококлассные экскурсии.
Однозначно рекомендую.

Rozerin
Rozerin
4 июл 2025
Это был наш первый визит в Лондон, и благодаря Хасану он стал незабываемым! Мы узнали столько интересного о городе, Хасан отвечал на каждый наш вопрос с большим терпением и вниманием, видно, что он любит свою работу и город. Прекрасный гид, рекомендую всем!
Ваш
Ваш
1 июл 2025
Хочу выразить огромную благодарность Хасану за потрясающую экскурсию по Лондону! Мы посетили знаковые достопримечательности: от величественного London Eye с его захватывающими видами до фотогеничного Westminster Bridge с панорамой Биг-Бена и
читать дальше

Парламента. Прогулка по Palace of Westminster и Westminster Abbey погрузила в богатую историю и величие британской культуры — Хасан оживил каждый факт! St. James’s Park очаровал своей природой и пеликанами, а церемония смены караула у Buckingham Palace стала настоящим зрелищем. The Mall и Admiralty Arch добавили парадного великолепия, а Trafalgar Square с колонной Нельсона завершила маршрут на яркой ноте. Хасан — профессионал, его рассказы были увлекательными, а организация — безупречной. Рекомендую всем!

Айдын
Айдын
30 июн 2025
Уважаемый Хасан,
Хочу выразить вам огромную благодарность за потрясающую экскурсию по самым знаковым местам Лондона! Ваш профессионализм, глубокие знания и искренняя страсть к истории сделали этот день по-настоящему незабываемым. Каждое место,
читать дальше

которое мы посетили, благодаря вашим рассказам обрело новую глубину и ожило в моём воображении.
Вы не только показали нам Лондон, но и подарили ощущение, что мы прикоснулись к его душе. Ваша харизма, чувство юмора и умение отвечать на любые вопросы сделали экскурсию невероятно живой и запоминающейся. Я уже рекомендую вас всем своим друзьям и знакомым, планирующим поездку в Лондон, и с нетерпением жду возможности снова отправиться с вами в новое историческое приключение!

V
Vlad
29 июн 2025
Классно сделал, я кайфанул

Входит в следующие категории Лондона

