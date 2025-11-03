Эта экскурсия предлагает уникальное путешествие по Лондону, начиная с London Eye и заканчивая Трафальгарской площадью.
Вы узнаете тайны королевских дворцов, увидите знаменитый Биг-Бен и насладитесь видами с Вестминстерского моста.
Прогулка по историческим местам, таким как Вестминстерское аббатство и Букингемский дворец, позволит вам ощутить дух британской истории.
Это идеальная возможность вдохнуть аромат старинных улиц и насладиться атмосферой современного Лондона
Вы узнаете тайны королевских дворцов, увидите знаменитый Биг-Бен и насладитесь видами с Вестминстерского моста.
Прогулка по историческим местам, таким как Вестминстерское аббатство и Букингемский дворец, позволит вам ощутить дух британской истории.
Это идеальная возможность вдохнуть аромат старинных улиц и насладиться атмосферой современного Лондона
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Уникальные фотомоменты на фоне знаковых мест
- 🏰 Погружение в историю британской монархии
- 🕰️ Путешествие через века Лондона
- 🌳 Прогулка по королевским паркам
- 🎨 Знакомство с архитектурными шедеврами
Что можно увидеть
- London Eye
- Westminster Bridge
- Big Ben
- Palace of Westminster
- Westminster Abbey
- St. James’s Park
- Buckingham Palace
- The Mall
- Admiralty Arch
- Trafalgar Square
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- London Eye — огромное колесо обозрения.
- Westminster Bridge — один из самых фотогеничных мостов Лондона с видом на Биг-Бен и здание парламента.
- Big Ben (Elizabeth Tower) — знаменитая часовая башня Вестминстерского дворца.
- Palace of Westminster — архитектурная жемчужина в готическом стиле и сердце британской политики.
- Westminster Abbey — место коронаций британских монархов и захоронений выдающихся личностей, в том числе Ньютона, Дарвина и других.
- St. James’s Park — королевский парк с озером и ручными пеликанами.
- Buckingham Palace — официальная резиденция монарха, возле которой проходит легендарная церемония смены караула.
- The Mall — парадная аллея, ведущая от Букингемского дворца к Трафальгарской площади.
- Admiralty Arch — эффектная арка, построенная в честь короля Эдварда VII.
- Trafalgar Square — площадь, в центре которой находится колонна Нельсона, окружённая фонтанами и львами.
Вы узнаете:
- Как Лондон жил в Cредневековье и восстановился после пожара.
- Где обитали и правили британские монархи, а также проходили коронации и парады.
- В каком месте хранится сердце Марии Тюдор — дочери Генриха VIII.
- Где находится музей-бункер Уинстона Черчилля, откуда премьер-министр руководил британской армией во время Второй мировой.
- Как стать членом джентльменского клуба.
- И многое другое.
в субботу и воскресенье в 09:30 и 13:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|£40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе London Eye
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 09:30 и 13:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хасан — ваш гид в Лондоне
Провёл экскурсии для 24 туристов
Здравствуйте, меня зовут Хасан, я работаю историком и лицензированным профессиональным гидом уже более 30 лет. Открывать тайны истории, оживлять культуры и делиться их красотой - для меня не просто работа, это мой путь, мой стиль жизни и моя любовь. Вы готовы отправиться со мной в увлекательное путешествие сквозь века к истокам настоящего?Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Tatiana
3 ноя 2025
Наш гид был просто великолепен! Интеллигентный, образованный, с глубокими знаниями истории и прекрасным русским языком, он сумел сделать прогулку по Лондону по-настоящему увлекательной. Особенно впечатлило, как ему удалось заинтересовать моего
Оксана
4 авг 2025
Очень объемная экскурсию по самым известным достопримечательностям в центре Лондона. Наш гид Хасан в легкой и не принужденной форме преподнес исторический материал, было информативно и в то же время без перегруза. Мы отлично провели время, Рекомендую
Ю
Юлия
6 июл 2025
В Лондоне впервые и решила взять гида, так как самостоятельно не смогла узнать достаточно.
Рассказ Хасана увлёк с первых минут. Сразу чувствовалось, что человек - профессионал своего дела. Он не просто
Рассказ Хасана увлёк с первых минут. Сразу чувствовалось, что человек - профессионал своего дела. Он не просто
Rozerin
4 июл 2025
Это был наш первый визит в Лондон, и благодаря Хасану он стал незабываемым! Мы узнали столько интересного о городе, Хасан отвечал на каждый наш вопрос с большим терпением и вниманием, видно, что он любит свою работу и город. Прекрасный гид, рекомендую всем!
Ваш
1 июл 2025
Хочу выразить огромную благодарность Хасану за потрясающую экскурсию по Лондону! Мы посетили знаковые достопримечательности: от величественного London Eye с его захватывающими видами до фотогеничного Westminster Bridge с панорамой Биг-Бена и
Айдын
30 июн 2025
Уважаемый Хасан,
Хочу выразить вам огромную благодарность за потрясающую экскурсию по самым знаковым местам Лондона! Ваш профессионализм, глубокие знания и искренняя страсть к истории сделали этот день по-настоящему незабываемым. Каждое место,
Хочу выразить вам огромную благодарность за потрясающую экскурсию по самым знаковым местам Лондона! Ваш профессионализм, глубокие знания и искренняя страсть к истории сделали этот день по-настоящему незабываемым. Каждое место,
V
Vlad
29 июн 2025
Классно сделал, я кайфанул
Входит в следующие категории Лондона
Похожие экскурсии из Лондона
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
Погрузитесь в атмосферу Лондона, прогуливаясь по его знаменитым улицам и площадям. Узнайте больше о главных достопримечательностях столицы Великобритании
1 дек в 08:00
2 дек в 09:00
£225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Велосипедная экскурсия по Лондону
Почувствовать пульс города и погрузиться в нескончаемый поток впечатлений на обзорной велопрогулке
Завтра в 10:00
13 ноя в 10:00
£270 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Обзорная прогулка по Лондону: от Сити до Собора Св. Павла
Приглашаем на увлекательную прогулку по Лондону, где вы увидите не только знаменитые достопримечательности, но и узнаете уникальные истории
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
£200 за всё до 8 чел.