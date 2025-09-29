Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии 2025 » в Лондоне на русском языке, цены от £40. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 7 часов 6 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Из Лондона в Стоунхендж Погрузитесь в атмосферу древности, исследуя Стоунхендж. Узнайте, как строители перемещали камни и что скрывает геометрия комплекса £533 за всё до 4 чел. Пешая 2.5 часа 6 отзывов Мини-группа до 10 чел. Обзорная экскурсия по Лондону Погрузитесь в атмосферу Лондона, исследуя его знаменитые достопримечательности от London Eye до Трафальгарской площади. Уникальные истории и виды ждут вас Начало: В районе London Eye Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00 £40 за человека На машине 9 часов 5 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Не спеша по главному: Бат, Стоунхендж и Лакок - из Лондона Почувствовать магию Стоунхенджа, атмосферу римского Бата и очарование английской деревни из фильмов £695 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Лондона

