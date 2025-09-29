Индивидуальная
до 4 чел.
Из Лондона в Стоунхендж
Погрузитесь в атмосферу древности, исследуя Стоунхендж. Узнайте, как строители перемещали камни и что скрывает геометрия комплекса
29 сен в 09:30
30 сен в 09:30
£533 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Лондону
Погрузитесь в атмосферу Лондона, исследуя его знаменитые достопримечательности от London Eye до Трафальгарской площади. Уникальные истории и виды ждут вас
Начало: В районе London Eye
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00
27 сен в 09:30
28 сен в 09:30
£40 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Не спеша по главному: Бат, Стоунхендж и Лакок - из Лондона
Почувствовать магию Стоунхенджа, атмосферу римского Бата и очарование английской деревни из фильмов
27 сен в 09:30
3 окт в 09:30
£695 за всё до 4 чел.
