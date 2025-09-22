Индивидуальная
до 8 чел.
Велосипедный тур по Лондону: королевские дворцы, исторические районы
Запланируйте незабываемое приключение на велосипеде по Лондону. Откройте для себя город с новой стороны, наслаждаясь красотой и историей
22 сен в 10:00
23 сен в 10:00
£270 за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Лондону
Погрузитесь в атмосферу Лондона, исследуя его знаменитые достопримечательности от London Eye до Трафальгарской площади. Уникальные истории и виды ждут вас
Начало: В районе London Eye
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00
Завтра в 09:30
14 сен в 09:30
£40 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Оксфорд: история, культура и волшебство
Погрузитесь в атмосферу старинного Оксфорда, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: У железнодорожной станции Оксфорда
22 сен в 10:00
23 сен в 10:00
£244 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ковент-Гарден: театральное наследие и исторические загадки Лондона
Погрузитесь в мир театрального и исторического Ковент-Гардена. Откройте для себя тайны и загадки, скрытые от посторонних глаз
Начало: У Трафальгарской площади
20 сен в 09:00
21 сен в 10:00
£148 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
Погрузитесь в историю и красоту Кента: от величественного Дуврского замка до живописных Белых скал Ла-Манша
Начало: По вашему адресу в Лондоне
20 сен в 08:00
22 сен в 08:00
£834 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Национальная галерея Лондона: живопись, истории, мастерство
Погрузитесь в мир великого искусства: откройте секреты шедевров и узнайте истории, скрытые за кистью мастеров
Начало: У входа в Национальную галерею на Трафальгарской п...
Завтра в 10:30
15 сен в 10:30
£280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
Погружение в мир Гарри Поттера: от платформы 9¾ до дома Сириуса Блэка. Узнайте секреты съёмок и истории о Джоан Роулинг
Завтра в 14:00
14 сен в 09:00
£200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Лондонскому Тауэру: история, тайны, легенды
Откройте тайны Лондонского Тауэра, узнайте его мрачные и величественные истории на увлекательной экскурсии
Начало: У Лондонского Тауэра
Завтра в 11:00
15 сен в 11:00
£340 за всё до 3 чел.
Водная прогулка
По Темзе на кораблике - от Вестминстера до Гринвича
Увидеть главные районы Лондона и узнать о морских завоевателях, пиратах и королевских особах
Завтра в 14:00
14 сен в 09:00
£200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
Погрузитесь в атмосферу Лондона, прогуливаясь по его знаменитым улицам и площадям. Узнайте больше о главных достопримечательностях столицы Великобритании
Завтра в 14:00
14 сен в 09:00
£200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Лондона в Стоунхендж
Погрузитесь в атмосферу древности, исследуя Стоунхендж. Узнайте, как строители перемещали камни и что скрывает геометрия комплекса
15 сен в 09:30
17 сен в 09:30
£533 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Галерея Тейт Модерн: эксклюзивное путешествие в мир искусства
Откройте для себя галерею Тейт Модерн под новым углом в компании опытного искусствоведа. Уникальный опыт и новые впечатления гарантированы
Начало: В галерее Tate Modern
Сегодня в 14:30
Завтра в 12:30
£180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Гринвич: от Нулевого меридиана до королевских тайн Лондона
Погрузитесь в мир истории и культуры Гринвича, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
Начало: На причале Гринвича
15 сен в 09:00
16 сен в 09:00
£230 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Пабы Лондона: путешествие по историческим и знаменитым заведениям
Почувствуйте дух старинного Лондона, посетив его легендарные пабы. Вас ждут истории о знаменитостях и пинта вкуснейшего пива
Начало: По договоренности
Завтра в 13:00
14 сен в 17:00
£250 за всё до 5 чел.
