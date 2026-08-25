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Национальная галерея: истории, которые рассказывают картины Разгадайте символику Уилтонского диптиха и тайну двойного портрета Ван Эйка, рассматривая работы Леонардо да Винчи, Хальса и Рембрандта Начало: У входа в Национальную галерею на Трафальгарской п...

Та же Национальная галерея и формат с гидом, но акцент смещён с развития стилей на сюжеты, символы и связи между картинами