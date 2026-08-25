Погрузитесь в мир гениальной живописи — от таинственных теней Рембрандта и драматизма Караваджо до солнечных мазков Моне и Ренуара.
На арт-прогулке по Национальной галерее вы откроете, как старые мастера вдохновляли импрессионистов, узнаете секреты голландских натюрмортов и увидите единственный портрет Анны Ахматовой в британских коллекциях. Эта экскурсия — ваш ключ к пониманию 700 лет европейского искусства.
На арт-прогулке по Национальной галерее вы откроете, как старые мастера вдохновляли импрессионистов, узнаете секреты голландских натюрмортов и увидите единственный портрет Анны Ахматовой в британских коллекциях. Эта экскурсия — ваш ключ к пониманию 700 лет европейского искусства.
Описание экскурсииПутешествие по шедеврам Европы Национальная галерея Лондона хранит более 2000 произведений западноевропейской живописи XIII–XX веков. На арт-прогулке мы увидим ключевые работы новаторов и старых мастеров, проследим развитие художественных идей и научимся ориентироваться в одном из главных музеев мира. От старых мастеров к импрессионистам Мы поговорим о том, как «Тёрнер», «Рембрандт» и «Караваджо» повлияли на художников XIX века, вспомним феномен малых голландцев XVII века и полюбуемся работами «Гольбейна», «Микеланджело», «Каналетто» и «Морони». Отдельное внимание уделим полотнам «Моне», «Ренуара», «Дега», «Писсарро» и «Сезанна», а также их последователям — «Ван Гогу» и «Гогену». Вы узнаете о русском следе в истории галереи, политике формирования коллекции и рождении арт-рынка в Голландии XVII века. Мы разберём тюльпаноманию, тайные символы натюрмортов, увидим мозаики Бориса Анрепа и поговорим о работах женщин-художниц. После экскурсии вы будете смотреть на классическое искусство гораздо увереннее и глубже.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида-искусствоведа
- Вход в Национальную галерею бесплатный
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Лондонская национальная галерея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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