  1. Экскурсии

Прогулка по Marylebone Village

АртЛондон
АртЛондон – Гид из Лондона
Marylebone Village — именно так любят называть свой район потомки его основателей — аристократического семейства, блиставшего в разные времена фамилиями Кавендиш, Портман, Оксфорд или Харли.

Сейчас этим фамилии увековечены в названиях местных улиц и скверов.

Но почему village (деревня)? Странное название для района, расположенного в центре Лондона… Об этом и многом другом мы поговорим на экскурсии 🧭.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €235 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Прогулка по Marylebone Village
Прогулка по Marylebone Village

Что вы увидите

  • Район Marylebone
Именно так любят называть свой район потомки основателей Marylebone, аристократического семейства, блиставшего в разные времена такими звучными фамилиями как Кавендиш, Портман, Оксфорд или Харли. Все эти имена вы сегодня найдете в названиях местных улиц и скверов. Так почему Village или деревня? Странное название для района расположенного в самом центре Лондона.., по другую сторону Оксфорд стрит от Mayfair.
Об этом и многом другом мы поговорим на нашей двухчасовой прогулке 👣 по этому району. Вы узнаете про первый удачный ребрендинг в Лондоне и о месте нахождения средневековой виселицы; о том, где располагаются почти все частные медицинские практики Лондона и почему. Я покажу вам первую русскую православную церковь ⛪ в Великобритании, а также первый рабочий адрес Майкла Фарадея и последний – Уильяма Тернера, легендарного британского живописца. Мы поговорим про промышленную революцию в Великобритании и, как здесь в то время решали проблему лишних людей. Вы увидите также, каким образом 21 век просачивается на территорию этого уютного района: и это прежде всего новая ультрасовременная транспортная система, а также голливудские знаменитости, облюбовавшие этот район.
В конце тура я приглашу вас посидеть и расслабится за бокалом вина в один из самых атмосферных нетуристических ресторанчиков этого района, где вы сможете обменяться впечатлениями и задать мне дополнительные вопросы.
Тур проведет Татьяна Власюк, выпускница магистратуры Сотбис, Лондон и курса по Истории 📖 искусств РГГУ, Москва. Я живу в Лондоне, люблю этот прекрасный город 🏙️ и с удовольствием поделюсь с вами своими самыми любимыми местами.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 360 Oxford Street, London, W1C 1JN, UK
Место завершения
🏁 По договоренности
Прогулка по Marylebone Village
Прогулка по Marylebone Village
Прогулка по Marylebone Village
Прогулка по Marylebone Village

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
АртЛондон
АртЛондон
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

АртЛондон проводит ещё 5 экскурсий

Прогулка по району престижных английских клубов Сент-Джеймс
235
2.5 часа
Прогулка по району престижных английских клубов Сент-Джеймс
Прогулка по Маленькой Венеции
235
2 часа
Прогулка по Маленькой Венеции
National Gallery: французский импрессионизм и последователи
235
2 часа
National Gallery: французский импрессионизм и последователи
От королей до хипстеров - искусство эксклюз парфюма
235
2 часа
От королей до хипстеров - искусство эксклюз парфюма
Шедевры итальянского ренессанса в Национальной галерее
235
2 часа
Шедевры итальянского ренессанса в Национальной галерее

Еще несколько необычных экскурсий в Лондоне

Все самое важное в Лондоне за 2, 5 часа
От £130
2.5 часа
Все самое важное в Лондоне за 2, 5 часа
186 отзывов
Обзорная прогулка с историком искусства по знаковым достопримечательностям столицы
Онлайн-экскурсия «10 мифов об Англии и англичанах»
£5
1.5 часа
Онлайн-экскурсия «10 мифов об Англии и англичанах»
69 отзывов
Разобраться в культурном коде и традициях самой закрытой и самобытной нации Европы
От Биг-Бена до Букингема
£195
3.5 часа
От Биг-Бена до Букингема
63 отзыва
Ориентация на местности и главные достопримечательности центрального Лондона за 3. 5 часа!
Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
От £78
3 часа
Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
46 отзывов
Увидеть историческое ядро Лондона и узнать о главных этапах его развития
Обзорная пешеходная экскурсия по Лондону
17
2.5 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Лондону
41 отзыв
По следам Гарри Поттера в Лондоне!
£170
3 часа
По следам Гарри Поттера в Лондоне!
35 отзывов
«Дырявый Котёл», Министерство Магии, платформа 9 ¾ и другие волшебные уголки города