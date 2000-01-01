Именно так любят называть свой район потомки основателей Marylebone, аристократического семейства, блиставшего в разные времена такими звучными фамилиями как Кавендиш, Портман, Оксфорд или Харли. Все эти имена вы сегодня найдете в названиях местных улиц и скверов. Так почему Village или деревня? Странное название для района расположенного в самом центре Лондона.., по другую сторону Оксфорд стрит от Mayfair.

Об этом и многом другом мы поговорим на нашей двухчасовой прогулке 👣 по этому району. Вы узнаете про первый удачный ребрендинг в Лондоне и о месте нахождения средневековой виселицы; о том, где располагаются почти все частные медицинские практики Лондона и почему. Я покажу вам первую русскую православную церковь ⛪ в Великобритании, а также первый рабочий адрес Майкла Фарадея и последний – Уильяма Тернера, легендарного британского живописца. Мы поговорим про промышленную революцию в Великобритании и, как здесь в то время решали проблему лишних людей. Вы увидите также, каким образом 21 век просачивается на территорию этого уютного района: и это прежде всего новая ультрасовременная транспортная система, а также голливудские знаменитости, облюбовавшие этот район.

В конце тура я приглашу вас посидеть и расслабится за бокалом вина в один из самых атмосферных нетуристических ресторанчиков этого района, где вы сможете обменяться впечатлениями и задать мне дополнительные вопросы.

Тур проведет Татьяна Власюк, выпускница магистратуры Сотбис, Лондон и курса по Истории 📖 искусств РГГУ, Москва. Я живу в Лондоне, люблю этот прекрасный город 🏙️ и с удовольствием поделюсь с вами своими самыми любимыми местами.