🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 260 отзывов Лондон за 2,5 часа: от Трафальгарской площади до Букингемского дворца Погрузитесь в историю и культуру Лондона, посетив его знаковые места в компании опытного гида Начало: На Трафальгарской площади, у памятника быку с голо... «От королевских покоев пройдем на знаменитую улицу Пэлл-Мэлл, именно здесь поначалу располагались Королевская академия художеств и Национальная галерея» от £ 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 25 отзывов Ковент-Гарден: театральное наследие и исторические загадки Лондона Погрузитесь в мир театрального и исторического Ковент-Гардена. Откройте для себя тайны и загадки, скрытые от посторонних глаз Начало: У Трафальгарской площади «Покажу улицу, где некогда было 107 публичных домов» £ 130 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 4 часа 3 отзыва Аудиоэкскурсия «Первый раз в Лондоне»: история и современность Ваш путеводитель по историческим сокровищам Лондона: аудиоэкскурсия, раскрывающая тайны великой столицы Начало: У Тауэрского моста «Гуляя по центральной улице Стрэнд, навевающей воспоминания о викторианском Лондоне, вы окажетесь в самом сердце Англии — на Трафальгарской площади» £ 9 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 15 отзывов Гринвич: от Нулевого меридиана до королевских тайн Лондона Погрузитесь в мир истории и культуры Гринвича, где каждый шаг рассказывает уникальную историю «Конечно, вы увидите металлическую ось Нулевого меридиана — изнутри Музея точных приборов или на улице, в секретном местечке, а заодно узнаете, как вышло, что эта отметка проходит именно здесь» £ 200 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва Обзорная прогулка по Лондону: от Сити до Собора Св. Павла Приглашаем на увлекательную прогулку по Лондону, где вы увидите не только знаменитые достопримечательности, но и узнаете уникальные истории «Прогуливаясь со мной по городу, вы не только увидите главные достопримечательности, но также прочувствуете ритм и атмосферу английской столицы, поймете, чем живут местные, и услышите многоголосье центральных улиц» £ 200 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 9 отзывов Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне Погружение в мир Гарри Поттера: от платформы 9¾ до дома Сириуса Блэка. Узнайте секреты съёмок и истории о Джоан Роулинг «📍 «Пока они шли вверх по улице, он вертел головой, пытаясь увидеть всё сразу: магазины, выставленные перед ними товары, людей, делающих покупки»» £ 180 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 8 отзывов Всё самое важное в Лондоне и о нём Места и их истории - о королях и королевах, пэрах и графах, легендарных грешниках и главном мышелове Начало: На Трафальгарской площади «На правительственной улице Уайтхолл мы станем свидетелями смены конного караула гвардии Его Величества» £ 206 за всё до 6 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 4 часа 8 отзывов Велосипедный тур по Лондону: королевские дворцы, исторические районы Запланируйте незабываемое приключение на велосипеде по Лондону. Откройте для себя город с новой стороны, наслаждаясь красотой и историей «Прогулка на велосипеде — это способ совместить культурный и спортивный отдых, ощутить ритм улиц и настоящую атмосферу Лондона» £ 244 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2.5 часа 1 отзыв С аудиогидом - по местам съёмок «Гарри Поттера» в Лондоне Отправляйтесь на магическую экскурсию по Лондону! Загляните в Косой переулок, пройдите по мосту, разрушенному Пожирателями смерти, и посетите платформу 9¾ Начало: Недалеко от Лиденхолл-маркет «Это место было Косым переулком, где Гарри купил первую волшебную палочку» от £ 6 за всё до 14 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Небанальный Ноттинг-Хилл: Экскурсия по культовым местам Лондона Погрузитесь в атмосферу легендарного Ноттинг-Хилла: от музыкальной истории до кинематографических локаций Начало: У станции метро Ноттинг-Хилл «Фотогеничные улицы Ноттинг-Хилл в духе викторианской эпохи — идеальные декорации к романтическому фильму, и этим ожидаемо пользуются режиссеры» £ 206 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва Прогулка по Mayfair: история, архитектура и знаменитости Прогулка по Mayfair в Лондоне - это возможность узнать об истории и архитектуре района, знаменитых жителях и легендах. Откройте для себя роскошный Mayfair Начало: В районе метро Green Park «Вы пройдете по ухоженным скверам и изящным улицам Mayfair, разберетесь в архитектуре района и откроете его главные секреты» £ 280 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Прогулка по красочному Ноттинг-Хиллу и престижному Кенсингтону в Лондоне Забудьте о повседневности и отправьтесь в путешествие по самым живописным районам Лондона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю «Не пропустим «улицу миллионеров», поговорим о жизни в вальяжном Кенсигтоне и о рынке элитной недвижимости в Лондоне» £ 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Скандальный Сохо: sex, drugs and rock&roll Исследовать самый отвязный район Лондона - место притяжения богемы, модников и маргиналов Начало: На Пиккадилли Сёркус «Погуляем по улице красных фонарей, где начались обнажённые танцы на столе — обычное дело для Европы и США, нонсенс для пуританской Англии» £ 130 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Прогулка по историческому Marylebone Village: аристократия и знаменитости Погрузитесь в историю Лондона с экскурсией по Marylebone Village, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: В районе метро Bond Street «Чтобы прочувствовать атмосферу и дух Лондона, вам обязательно стоит прогуляться по роскошным улицам Marylebone Village» £ 280 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 3 отзыва Лондон: парфюмерная прогулка в мини-группе по району Мейфеер Посетить старинные бутики и попробовать любимые духи Оскара Уайльда, Мэрилин Монро и Джеймса Бонда Начало: Jermyn Street, London «Мы пройдём по уютным улицам, где родились такие парфюмерные дома, как Penhaligon’s и Atkinsons 1799» £ 40 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 15 отзывов Гарри Поттер на улицах Лондона Заглянуть в магические уголки города и погрузиться в волшебный мир романов Джоан Роулинг «Вам предстоит пройти по волшебным переулкам города, отыскать вход на Косую аллею, обменять магловские деньги на галлеоны, заглянуть на платформу 9 ¾» £ 230 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа Лондон и вы в объективе: уникальная фото-прогулка с профессионалом Откройте для себя красоту Лондона через объектив камеры. Неповторимые уголки и знаковые места ждут вас «Мы прогуляемся по главным и скрытым улицам города» £ 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Рождество со скрягой Эбенизером Скруджем и его создателем Чарльзом Диккенсом Узнать, как знаменитый английский писатель спас всемирно любимый праздник Начало: У станции метро «Банк» «Чарльз Диккенс очень любил гулять по улицам Лондона» £ 280 за всё до 10 чел.