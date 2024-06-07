1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Лондон за 2,5 часа: от Трафальгарской площади до Букингемского дворца
Погрузитесь в историю и культуру Лондона, посетив его знаковые места в компании опытного гида
Начало: На Трафальгарской площади, у памятника быку с голо...
«От королевских покоев пройдем на знаменитую улицу Пэлл-Мэлл, именно здесь поначалу располагались Королевская академия художеств и Национальная галерея»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от £180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ковент-Гарден: театральное наследие и исторические загадки Лондона
Погрузитесь в мир театрального и исторического Ковент-Гардена. Откройте для себя тайны и загадки, скрытые от посторонних глаз
Начало: У Трафальгарской площади
«Покажу улицу, где некогда было 107 публичных домов»
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
£130 за всё до 5 чел.
Аудиогид
4 часа
Аудиоэкскурсия «Первый раз в Лондоне»: история и современность
Ваш путеводитель по историческим сокровищам Лондона: аудиоэкскурсия, раскрывающая тайны великой столицы
Начало: У Тауэрского моста
«Гуляя по центральной улице Стрэнд, навевающей воспоминания о викторианском Лондоне, вы окажетесь в самом сердце Англии — на Трафальгарской площади»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
£9 за человека
Индивидуальная
3 часа
Гринвич: от Нулевого меридиана до королевских тайн Лондона
Погрузитесь в мир истории и культуры Гринвича, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
«Конечно, вы увидите металлическую ось Нулевого меридиана — изнутри Музея точных приборов или на улице, в секретном местечке, а заодно узнаете, как вышло, что эта отметка проходит именно здесь»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
£200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная прогулка по Лондону: от Сити до Собора Св. Павла
Приглашаем на увлекательную прогулку по Лондону, где вы увидите не только знаменитые достопримечательности, но и узнаете уникальные истории
«Прогуливаясь со мной по городу, вы не только увидите главные достопримечательности, но также прочувствуете ритм и атмосферу английской столицы, поймете, чем живут местные, и услышите многоголосье центральных улиц»
Завтра в 13:30
10 июня в 15:00
£200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
Погружение в мир Гарри Поттера: от платформы 9¾ до дома Сириуса Блэка. Узнайте секреты съёмок и истории о Джоан Роулинг
«📍 «Пока они шли вверх по улице, он вертел головой, пытаясь увидеть всё сразу: магазины, выставленные перед ними товары, людей, делающих покупки»»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
£180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Всё самое важное в Лондоне и о нём
Места и их истории - о королях и королевах, пэрах и графах, легендарных грешниках и главном мышелове
Начало: На Трафальгарской площади
«На правительственной улице Уайтхолл мы станем свидетелями смены конного караула гвардии Его Величества»
Сегодня в 11:30
12 июня в 08:00
£206 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Велосипедный тур по Лондону: королевские дворцы, исторические районы
Запланируйте незабываемое приключение на велосипеде по Лондону. Откройте для себя город с новой стороны, наслаждаясь красотой и историей
«Прогулка на велосипеде — это способ совместить культурный и спортивный отдых, ощутить ритм улиц и настоящую атмосферу Лондона»
Сегодня в 11:30
12 июня в 10:00
£244 за всё до 8 чел.
Аудиогид
2.5 часа
С аудиогидом - по местам съёмок «Гарри Поттера» в Лондоне
Отправляйтесь на магическую экскурсию по Лондону! Загляните в Косой переулок, пройдите по мосту, разрушенному Пожирателями смерти, и посетите платформу 9¾
Начало: Недалеко от Лиденхолл-маркет
«Это место было Косым переулком, где Гарри купил первую волшебную палочку»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от £6 за всё до 14 чел.
Индивидуальная
3 часа
Небанальный Ноттинг-Хилл: Экскурсия по культовым местам Лондона
Погрузитесь в атмосферу легендарного Ноттинг-Хилла: от музыкальной истории до кинематографических локаций
Начало: У станции метро Ноттинг-Хилл
«Фотогеничные улицы Ноттинг-Хилл в духе викторианской эпохи — идеальные декорации к романтическому фильму, и этим ожидаемо пользуются режиссеры»
Сегодня в 11:30
12 июня в 09:00
£206 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по Mayfair: история, архитектура и знаменитости
Прогулка по Mayfair в Лондоне - это возможность узнать об истории и архитектуре района, знаменитых жителях и легендах. Откройте для себя роскошный Mayfair
Начало: В районе метро Green Park
«Вы пройдете по ухоженным скверам и изящным улицам Mayfair, разберетесь в архитектуре района и откроете его главные секреты»
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
£280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по красочному Ноттинг-Хиллу и престижному Кенсингтону в Лондоне
Забудьте о повседневности и отправьтесь в путешествие по самым живописным районам Лондона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Не пропустим «улицу миллионеров», поговорим о жизни в вальяжном Кенсигтоне и о рынке элитной недвижимости в Лондоне»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
£180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Скандальный Сохо: sex, drugs and rock&roll
Исследовать самый отвязный район Лондона - место притяжения богемы, модников и маргиналов
Начало: На Пиккадилли Сёркус
«Погуляем по улице красных фонарей, где начались обнажённые танцы на столе — обычное дело для Европы и США, нонсенс для пуританской Англии»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
£130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по историческому Marylebone Village: аристократия и знаменитости
Погрузитесь в историю Лондона с экскурсией по Marylebone Village, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе метро Bond Street
«Чтобы прочувствовать атмосферу и дух Лондона, вам обязательно стоит прогуляться по роскошным улицам Marylebone Village»
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
£280 за всё до 10 чел.
Мини-группа
3 часа
Лондон: парфюмерная прогулка в мини-группе по району Мейфеер
Посетить старинные бутики и попробовать любимые духи Оскара Уайльда, Мэрилин Монро и Джеймса Бонда
Начало: Jermyn Street, London
«Мы пройдём по уютным улицам, где родились такие парфюмерные дома, как Penhaligon’s и Atkinsons 1799»
5 июля в 11:00
11 июля в 11:00
£40 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Гарри Поттер на улицах Лондона
Заглянуть в магические уголки города и погрузиться в волшебный мир романов Джоан Роулинг
«Вам предстоит пройти по волшебным переулкам города, отыскать вход на Косую аллею, обменять магловские деньги на галлеоны, заглянуть на платформу 9 ¾»
21 окт в 12:30
22 окт в 12:30
£230 за всё до 15 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Лондон и вы в объективе: уникальная фото-прогулка с профессионалом
Откройте для себя красоту Лондона через объектив камеры. Неповторимые уголки и знаковые места ждут вас
«Мы прогуляемся по главным и скрытым улицам города»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
£200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Рождество со скрягой Эбенизером Скруджем и его создателем Чарльзом Диккенсом
Узнать, как знаменитый английский писатель спас всемирно любимый праздник
Начало: У станции метро «Банк»
«Чарльз Диккенс очень любил гулять по улицам Лондона»
14 июня в 10:00
19 июня в 12:00
£280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по Кенсингтону
Посетить любимый район русскоязычной диаспоры и увидеть место рождения Питера Пэна
Начало: Около метро Queensway
«Улицы и скверы, которые помнят королей и рыцарей, знаменитых писателей и музыкантов, художников и мыслителей»
9 июля в 10:00
10 июля в 10:00
£280 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББахтиер7 июня 2024Был содержательный рассказ о Лондоне, интересно было слушать многое узнал об истории города. Лена гид достаточно образовання девушка отвечала на все интересующие вопросы одним словом молодец.
- IIlya5 июня 2024Экскурсию провела Александра, день экскурсии был очень загруженный с точки зрения людей. Это был день финала Лиги чемпионов по футболу.
- ЕЕкатерина5 июня 2024Спасибо большое Юлии за отличную экскурсию-прогулку. Было интересно и взрослым и ребенку! Обязательно вернемся ещё раз к вам!
- ИИрина30 мая 2024Елена провела интересную и познавательную экскурсию по Сохо. Советуем всем туристам познакомиться с альтернативным районом Лондона.
- ИИрина30 мая 2024Анна провела чудесную экскурсию в Гринвиче,увлекательно расказывала обо всех достопримечательностях. Мы остались очень довольны. Спасибо Анне за чудесный день
- ЕЕлена28 мая 2024С большим удовольствием прогулялись по улицам Лондона в сопровождении Ирины. Увидели места мимо которых точно бы прошли мимо. Экскурсия очень интересная, познавательная. Большое спасибо!
- ААлексей28 мая 2024Были на этой экскурсии и не пожалели.
- ЕЕвгения27 мая 2024Не важно, что вы больше любите в экскурсиях: исторические факты, рассказ о быте того времени, истории жизни определенных исторических личностей,
- ИИлья19 мая 2024Очень увлекательно, но хотелось продолжения, например, экскурсию «Лондон неизвестные места»
- ВВиктория15 мая 2024Все быстро, удобно, недорого. Маршрут за день, конечно, сложно осилить: на половину у нас ушло 18000 шагов)) в целом классно, что
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Улицы и переулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лондоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
Какие места ещё посмотреть в Лондоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 6 до 280. Туристы уже оставили гидам 369 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Лондона. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод