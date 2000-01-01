Такого Лондона вы точно еще не видели! Гладь воды, плакучие ивы и самые наглые водоплавающие, баржи с цветами и лейками, а также их экзотические обитатели! Все это вы увидите на нашей двухчасовой прогулке 👣, во время которой я расскажу вам, как зарождался этот район во времена промышленной революции 18-19 веков, и как каналы в итоге проиграли конкуренцию железной дороге и остались всего лишь прекрасным местом отдыха для жителей и гостей Великобритании.

Мы поговорим о других замечательных историях, связанных с этим районом. Например о Медвежонке Паддингтоне или британских чудо-инженерах времен промышленной революции, которые чуть не оказались в Российской империи. Об истории 📖 возникновения пенициллина и месте рождения всех королевских детей. Вы услышите об изобретения первого компьютера и узнаете, где и почему проводил лето 1935 года Зигмунд Фрейд. Я покажу вам тайное убежище всех лондонских таксистов, управляющих знаменитыми черными кэбами, и многие творения любимого архитектора Принца-регента, будущего короля Георга IV, легендарного Джона Нэша. Вы загляните в уютные кафе и окунетесь в абсолютно неповторимую атмосферу.

Закончим мы нашу экскурсию ⛳ в тайном питомнике растений, который спрятался во дворах. Здесь расположено самое атмосферное кафе с оригинальной кухней. Или в старинном пабе Warwick castle, основанном в 1867 году. Там можно будет отдохнуть, поделится впечатлениями и задать мне дополнительные вопросы.

Тур проведет Татьяна Власюк, выпускница магистратуры Сотбис, Лондон и курса по Истории искусств РГГУ, Москва. Я живу в Лондоне, люблю этит прекрасный город 🏙️ и с удовольствием поделюсь с вами своими самыми любимыми местами.