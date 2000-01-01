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Прогулка по Маленькой Венеции

АртЛондон
АртЛондон – Гид из Лондона
Авторская экскурсия ⛳ по Лондону, на которой вы познакомитесь с главным достопримечательностями 🏛️ и историей 📖 Маленькой Венеции.

Гладь воды, плакучие ивы и наглые водоплавающие, баржи с цветами и лейками, а также их экзотические обитатели! Всё это вы увидите на двухчасовой прогулке 👣.

Я расскажу, как зарождался этот район во времена промышленной революции 18–19 веков и как каналы проиграли конкуренцию железной дороге, оставшись местом отдыха для жителей и гостей Великобритании.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €235 за экскурсию

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Прогулка по Маленькой Венеции
Прогулка по Маленькой Венеции

Что вы увидите

  • Район Паддингтон
Такого Лондона вы точно еще не видели! Гладь воды, плакучие ивы и самые наглые водоплавающие, баржи с цветами и лейками, а также их экзотические обитатели! Все это вы увидите на нашей двухчасовой прогулке 👣, во время которой я расскажу вам, как зарождался этот район во времена промышленной революции 18-19 веков, и как каналы в итоге проиграли конкуренцию железной дороге и остались всего лишь прекрасным местом отдыха для жителей и гостей Великобритании.
Мы поговорим о других замечательных историях, связанных с этим районом. Например о Медвежонке Паддингтоне или британских чудо-инженерах времен промышленной революции, которые чуть не оказались в Российской империи. Об истории 📖 возникновения пенициллина и месте рождения всех королевских детей. Вы услышите об изобретения первого компьютера и узнаете, где и почему проводил лето 1935 года Зигмунд Фрейд. Я покажу вам тайное убежище всех лондонских таксистов, управляющих знаменитыми черными кэбами, и многие творения любимого архитектора Принца-регента, будущего короля Георга IV, легендарного Джона Нэша. Вы загляните в уютные кафе и окунетесь в абсолютно неповторимую атмосферу.
Закончим мы нашу экскурсию ⛳ в тайном питомнике растений, который спрятался во дворах. Здесь расположено самое атмосферное кафе с оригинальной кухней. Или в старинном пабе Warwick castle, основанном в 1867 году. Там можно будет отдохнуть, поделится впечатлениями и задать мне дополнительные вопросы.
Тур проведет Татьяна Власюк, выпускница магистратуры Сотбис, Лондон и курса по Истории искусств РГГУ, Москва. Я живу в Лондоне, люблю этит прекрасный город 🏙️ и с удовольствием поделюсь с вами своими самыми любимыми местами.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Paddington Station, London, UK
Место завершения
🏁 По договоренности
Прогулка по Маленькой Венеции
Прогулка по Маленькой Венеции
Прогулка по Маленькой Венеции
Прогулка по Маленькой Венеции

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
АртЛондон
АртЛондон
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