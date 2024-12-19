Экскурсии по набережной Лондона

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Лондоне на русском языке, цены от £20. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Кингстон на Темзе - город королей
Пешая
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Кингстон на Темзе - город королей
Уникальная прогулка по Кингстону на Темзе: история, архитектура и королевские традиции. Пикник на берегу реки завершит день
«Не знаю, получится ли у вас… Завершить прогулку я предлагаю небольшим пикником на берегу самой красивой реки Великобритании — Темзы»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
£270 за всё до 6 чел.
Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
Пешая
3 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
Увидеть историческое ядро Лондона и узнать о главных этапах его развития
Начало: У выхода из метро Monument
«Пройдя по набережной мимо строений старого рыбного рынка и таможни, мы направимся вглубь Сити»
1 июл в 09:00
5 июл в 09:00
от £78 за всё до 6 чел.
Аудиоэкскурсия по Лондону + билет на Тауэрский мост
Пешая
1 час
Билеты
Аудиоэкскурсия по Лондону + билет на Тауэрский мост
Познакомиться с историей и архитектурными контрастами южного берега Темзы
Начало: У Тауэрского моста
«Парк Поттерс Филдс — зелёная зона на южном берегу Темзы с видом на Тауэрский мост»
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 и 16:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
£20 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иванов
    19 декабря 2024
    Кингстон на Темзе - город королей
    Экскурсия 20 ноября 2024 КИНГСТОН НА ТЕМЗЕ - ГОРОД КОРОЛЕЙ превзошла все наши ожидания! Наш гид ТАТЬЯНА - опытный, профессиональный
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    рассказчик, умеет заинтересовать и увлечь даже таких искушенных путешественников, как мы… Посетили много уникальных мест на юго-западе Лондона - паб, где часто останавливался и трапезничал король ГЕНРИХ VIII, церковь Всех Святых в КИНГСТОНЕ, знаменитый живописный мост через Темзу… Татьяна подготовила еще одну необычную экскурсию - Рождественский или Новогодний ужин в английской семье в Лондоне. Обязательно посетим! Так здорово познакомиться с традициями, кухней и обычаями англичан в неформальной обстановке. И пообщаться, конечно, за круглым новогодним столом! Большое спасибо, ТАТЬЯНА!!

    Экскурсия 20 ноября 2024 КИНГСТОН НА ТЕМЗЕ - ГОРОД КОРОЛЕЙ превзошла все наши ожидания! Наш гид
  • A
    Alla
    20 октября 2024
    Кингстон на Темзе - город королей
    Экскурсия замечательная - познавательная, увлекательная, интересная! Кингстон - это юго-запад Лондона, первый королевский район Англии, где короновались 7 англо-саксонских правителей.
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    Очень живописное место на Темзе! Мы благодарны нашему гиду ТАТЬЯНЕ за то, что пошла навстречу всем нашим пожеланиям - мы попросили увеличить группу и немного изменить маршрут, прогуляться до HAMPTON COURT PALACE, знаменитой резиденции короля Генриха VIII. Татьяна несколько раз очень помогла нам и как профессиональный переводчик. Наш гид знает о жизни в Лондоне не понаслышке, обладает несомненным талантом рассказчицы, дала нам много полезных, дельных советов в самых разных сферах…. Приятный сюрприз - наш гид предложила нам бесплатные напитки в одном из лучших пабов КИНГСТОНА на прощание. Короче, рекомендуем всем! СПАСИБО за чудесное мероприятие! Алла из Москвы

  • И
    Инна
    1 августа 2024
    Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
    Шикарная экскурсия, много интересного, интересные места, локации, обзорные площадки
  • М
    Марина
    22 мая 2024
    Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
    Мы сегодня были на экскурсии по Сити в Лондоне. Ирина,замечательный экскурсовод провела великолепную экскурсию. Было очень интересно,Узнали много нового несмотря,что мы в Лондоне не первый раз.
  • А
    Алексей
    5 мая 2024
    Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
    Очень интересный маршрут, достопримечательности, Ирина отличные гид, не только общеизвестные факты, но и множество удивительных историй и мест. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лондоне
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кингстон на Темзе - город королей
  2. Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
  3. Аудиоэкскурсия по Лондону + билет на Тауэрский мост
Какие места ещё посмотреть в Лондоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Тауэр
  3. Вестминстер
  4. Лондонский Сити
  5. Биг-Бен
  6. Букингемский дворец
  7. Британский музей
  8. Национальная галерея
  9. Трафальгарская площадь
  10. Парламент
Сколько стоит экскурсия по Лондону в марте 2025
Сейчас в Лондоне в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 270. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Лондоне, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Лондона. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2025