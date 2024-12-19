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Очень живописное место на Темзе! Мы благодарны нашему гиду ТАТЬЯНЕ за то, что пошла навстречу всем нашим пожеланиям - мы попросили увеличить группу и немного изменить маршрут, прогуляться до HAMPTON COURT PALACE, знаменитой резиденции короля Генриха VIII. Татьяна несколько раз очень помогла нам и как профессиональный переводчик. Наш гид знает о жизни в Лондоне не понаслышке, обладает несомненным талантом рассказчицы, дала нам много полезных, дельных советов в самых разных сферах…. Приятный сюрприз - наш гид предложила нам бесплатные напитки в одном из лучших пабов КИНГСТОНА на прощание. Короче, рекомендуем всем! СПАСИБО за чудесное мероприятие! Алла из Москвы