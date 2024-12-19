Индивидуальная
до 6 чел.
Кингстон на Темзе - город королей
Уникальная прогулка по Кингстону на Темзе: история, архитектура и королевские традиции. Пикник на берегу реки завершит день
«Не знаю, получится ли у вас… Завершить прогулку я предлагаю небольшим пикником на берегу самой красивой реки Великобритании — Темзы»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
£270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
Увидеть историческое ядро Лондона и узнать о главных этапах его развития
Начало: У выхода из метро Monument
«Пройдя по набережной мимо строений старого рыбного рынка и таможни, мы направимся вглубь Сити»
1 июл в 09:00
5 июл в 09:00
от £78 за всё до 6 чел.
Билеты
Аудиоэкскурсия по Лондону + билет на Тауэрский мост
Познакомиться с историей и архитектурными контрастами южного берега Темзы
Начало: У Тауэрского моста
«Парк Поттерс Филдс — зелёная зона на южном берегу Темзы с видом на Тауэрский мост»
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 и 16:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
£20 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ИИванов19 декабря 2024Экскурсия 20 ноября 2024 КИНГСТОН НА ТЕМЗЕ - ГОРОД КОРОЛЕЙ превзошла все наши ожидания! Наш гид ТАТЬЯНА - опытный, профессиональный
- AAlla20 октября 2024Экскурсия замечательная - познавательная, увлекательная, интересная! Кингстон - это юго-запад Лондона, первый королевский район Англии, где короновались 7 англо-саксонских правителей.
- ИИнна1 августа 2024Шикарная экскурсия, много интересного, интересные места, локации, обзорные площадки
- ММарина22 мая 2024Мы сегодня были на экскурсии по Сити в Лондоне. Ирина,замечательный экскурсовод провела великолепную экскурсию. Было очень интересно,Узнали много нового несмотря,что мы в Лондоне не первый раз.
- ААлексей5 мая 2024Очень интересный маршрут, достопримечательности, Ирина отличные гид, не только общеизвестные факты, но и множество удивительных историй и мест. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Набережная»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лондоне
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Лондоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Лондону в марте 2025
Сейчас в Лондоне в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 270. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Лондоне, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Лондона. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2025