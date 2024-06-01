Экскурсии в Лондонский Сити

Найдено 8 экскурсий в категории «Лондонский Сити» в Лондоне на русском языке, цены от £6. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
Погрузитесь в атмосферу Лондона, прогуливаясь по его знаменитым улицам и площадям. Узнайте больше о главных достопримечательностях столицы Великобритании
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
£180 за всё до 10 чел.
Первый раз в Лондоне: аудиоэкскурсия по главным местам
🚶 Пешая
Аудиогид
4 часа
3 отзыва
Аудиоэкскурсия «Первый раз в Лондоне»: история и современность
Ваш путеводитель по историческим сокровищам Лондона: аудиоэкскурсия, раскрывающая тайны великой столицы
Начало: У Тауэрского моста
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
£9 за человека
Обзорная прогулка «Секреты старого Лондона»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Обзорная прогулка по Лондону: от Сити до Собора Св. Павла
Приглашаем на увлекательную прогулку по Лондону, где вы увидите не только знаменитые достопримечательности, но и узнаете уникальные истории
Завтра в 13:30
10 июня в 15:00
£200 за всё до 8 чел.
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
Погружение в мир Гарри Поттера: от платформы 9¾ до дома Сириуса Блэка. Узнайте секреты съёмок и истории о Джоан Роулинг
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
£180 за всё до 8 чел.
С аудиогидом - по местам съёмок «Гарри Поттера»
🚶 Пешая
Аудиогид
2.5 часа
1 отзыв
С аудиогидом - по местам съёмок «Гарри Поттера» в Лондоне
Отправляйтесь на магическую экскурсию по Лондону! Загляните в Косой переулок, пройдите по мосту, разрушенному Пожирателями смерти, и посетите платформу 9¾
Начало: Недалеко от Лиденхолл-маркет
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от £6 за всё до 14 чел.
Прогулка по Сити - история Лондона за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Прогулка по Сити - история Лондона за 2 часа
Разобраться в многообразии эпох и прочувствовать пульс современного Лондона
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
£260 за всё до 20 чел.
Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
65 отзывов
Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
Увидеть историческое ядро Лондона и узнать о главных этапах его развития
Начало: у выхода из метро Monument
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
от £78 за всё до 6 чел.
По Темзе на кораблике - от Вестминстера до Гринвича
Индивидуальная
4 часа
По Темзе на кораблике - от Вестминстера до Гринвича
Увидеть главные районы Лондона и узнать о морских завоевателях, пиратах и королевских особах
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
£200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    1 июня 2024
    Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
    Я путешественник со стажем. И отзыв пишу впервые. Потому, что хочу поделиться именно этой встречей! Встречей с Дарьей, гидом, которая
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    изменила мое восприятие об Англии. Красивая и легкая девушка с глубокими знаниями и интересной их подачей. Если вы хотите полюбить Англию, то вам к Дарье и ее искусству донести лучшее!)) P.S. прекрасное время в Лондоне по гастрономическим местам -это так же благодаря Дарье! Спасибо!

  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Обзорная прогулка «Секреты старого Лондона»
    С большим удовольствием прогулялись по улицам Лондона в сопровождении Ирины. Увидели места мимо которых точно бы прошли мимо. Экскурсия очень интересная, познавательная. Большое спасибо!
  • М
    Марина
    22 мая 2024
    Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
    Мы сегодня были на экскурсии по Сити в Лондоне. Ирина,замечательный экскурсовод провела великолепную экскурсию. Было очень интересно,Узнали много нового несмотря,что мы в Лондоне не первый раз.
  • И
    Илья
    19 мая 2024
    Первый раз в Лондоне: аудиоэкскурсия по главным местам
    Очень увлекательно, но хотелось продолжения, например, экскурсию «Лондон неизвестные места»
    Очень увлекательно, но хотелось продолжения, например, экскурсию «Лондон неизвестные места»
  • В
    Виктория
    15 мая 2024
    Первый раз в Лондоне: аудиоэкскурсия по главным местам
    Все быстро, удобно, недорого. Маршрут за день, конечно, сложно осилить: на половину у нас ушло 18000 шагов)) в целом классно, что
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    не банально, приправлено необычными фактами, хотя рассказчик все же звучит немного нудновато. В любом случае для первого самостоятельного знакомства супер гид!

  • А
    Анастасия
    12 мая 2024
    Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
    Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно! Мы встретились в
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    центре Лондона, погуляли по city of Westminster (Trafalgar square, Saint James Park, Buckingham Palace, Big Ben, Westminster Abbey). Затем доехали до района City на красном двухэтажном автобусе. Посмотрели London Tower и Tower Bridge. Нам повезло увидеть развод Tower Bridge! Дарья увлекательно и интересно подает информацию. Мы узнали много нового про английских королей, политическое устройство страны и про привычки и обычаи жителей Лондона. Экскурсия также подойдет для тех, кто хочет посмотреть главные достопримечательности Лондона за один день. Очень рекомендую сходить на экскурсию с Дарьей!

    Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!
  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
    Замечательная наполненная экскурсия! Отлично подходит для подростков! Дарья - интересный рассказчик, предлагает оригинальный маршрут, интересные факты не только по теме
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    Гарри Поттера, но и о городе по ходу маршрута. Ответы на любые вопросы. Мне и моим дочерям-подросткам (15 и 12 лет) очень понравилось! Рекомендую!

  • А
    Алексей
    5 мая 2024
    Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
    Очень интересный маршрут, достопримечательности, Ирина отличные гид, не только общеизвестные факты, но и множество удивительных историй и мест. Рекомендую!
  • Y
    Yuri
    29 апреля 2024
    Первый раз в Лондоне: аудиоэкскурсия по главным местам
    Все понравилось, но маршрут мы только за три подхода осилили:)
  • Л
    Леонид
    28 апреля 2024
    Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
    Очень понравилась экскурсия. В Лондоне не первый раз, но Ирине удалось сделать экскурсию очень интересной и показать нам много нового
    Очень понравилась экскурсия. В Лондоне не первый раз, но Ирине удалось сделать экскурсию очень интересной и показать нам много нового

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Лондонский Сити»

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  1. Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
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  5. С аудиогидом - по местам съёмок «Гарри Поттера»
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  1. Самое главное
  2. Вестминстер
  3. Тауэр
  4. Биг-Бен
  5. Букингемский дворец
  6. Лондонский Сити
  7. Трафальгарская площадь
  8. Британский музей
  9. Парламент
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Лондонский Сити" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 6 до 260. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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