1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
Погрузитесь в атмосферу Лондона, прогуливаясь по его знаменитым улицам и площадям. Узнайте больше о главных достопримечательностях столицы Великобритании
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
£180 за всё до 10 чел.
Аудиогид
4 часа
Аудиоэкскурсия «Первый раз в Лондоне»: история и современность
Ваш путеводитель по историческим сокровищам Лондона: аудиоэкскурсия, раскрывающая тайны великой столицы
Начало: У Тауэрского моста
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
£9 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная прогулка по Лондону: от Сити до Собора Св. Павла
Приглашаем на увлекательную прогулку по Лондону, где вы увидите не только знаменитые достопримечательности, но и узнаете уникальные истории
Завтра в 13:30
10 июня в 15:00
£200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
Погружение в мир Гарри Поттера: от платформы 9¾ до дома Сириуса Блэка. Узнайте секреты съёмок и истории о Джоан Роулинг
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
£180 за всё до 8 чел.
Аудиогид
2.5 часа
С аудиогидом - по местам съёмок «Гарри Поттера» в Лондоне
Отправляйтесь на магическую экскурсию по Лондону! Загляните в Косой переулок, пройдите по мосту, разрушенному Пожирателями смерти, и посетите платформу 9¾
Начало: Недалеко от Лиденхолл-маркет
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от £6 за всё до 14 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Сити - история Лондона за 2 часа
Разобраться в многообразии эпох и прочувствовать пульс современного Лондона
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
£260 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
Увидеть историческое ядро Лондона и узнать о главных этапах его развития
Начало: у выхода из метро Monument
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
от £78 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
По Темзе на кораблике - от Вестминстера до Гринвича
Увидеть главные районы Лондона и узнать о морских завоевателях, пиратах и королевских особах
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
£200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла1 июня 2024Я путешественник со стажем. И отзыв пишу впервые. Потому, что хочу поделиться именно этой встречей! Встречей с Дарьей, гидом, которая
- ЕЕлена28 мая 2024С большим удовольствием прогулялись по улицам Лондона в сопровождении Ирины. Увидели места мимо которых точно бы прошли мимо. Экскурсия очень интересная, познавательная. Большое спасибо!
- ММарина22 мая 2024Мы сегодня были на экскурсии по Сити в Лондоне. Ирина,замечательный экскурсовод провела великолепную экскурсию. Было очень интересно,Узнали много нового несмотря,что мы в Лондоне не первый раз.
- ИИлья19 мая 2024Очень увлекательно, но хотелось продолжения, например, экскурсию «Лондон неизвестные места»
- ВВиктория15 мая 2024Все быстро, удобно, недорого. Маршрут за день, конечно, сложно осилить: на половину у нас ушло 18000 шагов)) в целом классно, что
- ААнастасия12 мая 2024Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно! Мы встретились в
- ООльга11 мая 2024Замечательная наполненная экскурсия! Отлично подходит для подростков! Дарья - интересный рассказчик, предлагает оригинальный маршрут, интересные факты не только по теме
- ААлексей5 мая 2024Очень интересный маршрут, достопримечательности, Ирина отличные гид, не только общеизвестные факты, но и множество удивительных историй и мест. Рекомендую!
- YYuri29 апреля 2024Все понравилось, но маршрут мы только за три подхода осилили:)
- ЛЛеонид28 апреля 2024Очень понравилась экскурсия. В Лондоне не первый раз, но Ирине удалось сделать экскурсию очень интересной и показать нам много нового
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Лондонский Сити»
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