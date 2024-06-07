🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 260 отзывов Лондон за 2,5 часа: от Трафальгарской площади до Букингемского дворца Погрузитесь в историю и культуру Лондона, посетив его знаковые места в компании опытного гида Начало: На Трафальгарской площади, у памятника быку с голо... от £ 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 25 отзывов Ковент-Гарден: театральное наследие и исторические загадки Лондона Погрузитесь в мир театрального и исторического Ковент-Гардена. Откройте для себя тайны и загадки, скрытые от посторонних глаз Начало: У Трафальгарской площади £ 130 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 49 отзывов Экскурсия по лондонскому Тауэру Важнейшие страницы английской истории, вороны, Тюдоры и сокровища британской короны £ 300 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!» Погрузитесь в атмосферу Лондона, прогуливаясь по его знаменитым улицам и площадям. Узнайте больше о главных достопримечательностях столицы Великобритании £ 180 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 4 часа 3 отзыва Аудиоэкскурсия «Первый раз в Лондоне»: история и современность Ваш путеводитель по историческим сокровищам Лондона: аудиоэкскурсия, раскрывающая тайны великой столицы Начало: У Тауэрского моста £ 9 за человека

Круиз 2 часа 6 отзывов Круиз по Темзе: исторический обзор Лондона с реки Откройте для себя величие Лондона с воды: исторические мосты, величественные здания и живописные виды Начало: Westminster tube station exit 1 £ 250 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва Обзорная прогулка по Лондону: от Сити до Собора Св. Павла Приглашаем на увлекательную прогулку по Лондону, где вы увидите не только знаменитые достопримечательности, но и узнаете уникальные истории £ 200 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 11 отзывов Тайны старого Лондона: от Джека-Потрошителя до Гая Фокса Приглашаем вас на уникальную прогулку по мистическим местам Лондона, где каждый уголок хранит свою загадку £ 200 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 8 отзывов Всё самое важное в Лондоне и о нём Места и их истории - о королях и королевах, пэрах и графах, легендарных грешниках и главном мышелове Начало: На Трафальгарской площади £ 206 за всё до 6 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 4 часа 8 отзывов Велосипедный тур по Лондону: королевские дворцы, исторические районы Запланируйте незабываемое приключение на велосипеде по Лондону. Откройте для себя город с новой стороны, наслаждаясь красотой и историей £ 244 за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 11 отзывов Знакомство с Лондоном: обзорная экскурсия по ключевым достопримечательностям Погрузитесь в уникальную атмосферу Лондона, посетив его знаменитые места в комфортабельном автомобиле с персональным гидом Начало: По желанию клиентов: в пределах 1-2 транспортных з... £ 411 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Прогулка по Сити - история Лондона за 2 часа Разобраться в многообразии эпох и прочувствовать пульс современного Лондона £ 260 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты Познакомиться с прошлым и настоящим главного собора Великобритании £ 300 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 65 отзывов Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа Увидеть историческое ядро Лондона и узнать о главных этапах его развития Начало: у выхода из метро Monument от £ 78 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа Лондон от омнибуса до автобуса: путешествие по истории транспорта Погрузитесь в уникальную историю лондонского транспорта, от первых омнибусов до знаменитых двухэтажных автобусов, и ощутите дух старой Англии Начало: у вашего отеля £ 250 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2 часа Военный кабинет Черчилля Посетить штаб-квартиру премьер-министра, почувствовать атмосферу эпохи и узнать о личности политика Начало: На Парламентской площади £ 280 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 4 часа По Темзе на кораблике - от Вестминстера до Гринвича Увидеть главные районы Лондона и узнать о морских завоевателях, пиратах и королевских особах £ 200 за всё до 6 чел.