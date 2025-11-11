Риджентс-парк в Лондоне - это не только королевская вотчина, но и место, где жили многие знаменитости.
Прогулка по парку подарит вам возможность увидеть роскошные виллы, такие как особняк Шейхи Мозы и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌳 Прогулка по историческому парку
- 🏛 Виллы знаменитостей
- 🎭 Летний театр и скульптуры
- 🌹 Розовый сад королевы Марии
- 📜 Истории из жизни известных людей
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Что можно увидеть
- Розовый сад королевы Марии
- Летний театр
- Виллы знаменитостей
- Скульптуры
Описание экскурсии
- Мы начнём с улицы Олбани и дальше углубимся в Риджентс-парк
- Вы увидите розовый сад королевы Марии, летний театр, многочисленные скульптуры, а также особняки 19 века, построенные архитектором Джоном Нэшем и его последователями
- Мы пройдём мимо домов, в которых жили представители русской императорской семьи, американские магнаты, английское семейство Ротшильдов, редактор журнала Vogue Диана Врилэнд, светская львица Ава Астор и художница Йоко Оно
- Остановимся возле резиденции американского посла, которая принадлежала наследнице колоссального состояния Барбаре Хаттон
- Посмотрим, где жил британский драматург Гарольд Пинтер
- И закончим возле впечатляющего особняка Шейхи Мозы, супруги эмира Катара
На прогулке мы также поговорим о членах британской королевской семьи, Наоми Кемпбелл, Кейт Мосс, Дэмиене Хёрсте, Cтефано Габбана, Йозефе Гайдне, Герберте Уэллсе, Ральфе Воэне Уильямсе, Лэнсе Ревентлоу, Игоре Трубецком и многих других.
Организационные детали
- Никаких сложностей, ограничений и дополнительных расходов во время прогулки не будет
- Всё, что вам нужно, это удобная обувь и зонтик на случай дождя
- Мы пройдём около 6 километров
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Great Portland Street
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Лондоне
Провела экскурсии для 70 туристов
Меня зовут Ирина. Я живу в Англии более 20 лет, успела изучить практически все уголки страны. Начала водить экскурсии с 2000 года ещё будучи студенткой Оксфордского университета. Моими учителями былиЗадать вопрос
Входит в следующие категории Лондона
