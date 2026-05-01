Тайная жизнь минералов: по залам Музея естественной истории в Лондоне
Узнать, из каких камней делают кока-колу и одежду, на авторской прогулке с геохимиком
Погрузитесь в захватывающее путешествие по двум залам одного из лучших музеев мира. Это не сухая лекция, а живой рассказ о том, что нас окружает ежедневно. Мы пройдём путь от обычных камней под ногами до редчайших кристаллов.
Вы поймёте, что минералы — это настоящая фантастика природы со своими запахами, вкусами и удивительными связями с нашей жизнью.
Описание экскурсии
Минералы вокруг нас
Вы узнаете, с какими камнями мы сталкиваемся каждый день и из чего на самом деле получают кока-колу. Я покажу съедобные минералы, те, из которых можно шить одежду, и даже те, что умеют плавать. Мы разберёмся, какие из них образуются внутри человеческого организма и как отличить настоящие драгоценные камни от искусственных.
Сверхспособности камней
Я покажу вам образцы, которые светятся от человеческого тепла или помогают растениям расти. Вы узнаете, как камни хранят память о климате Земли, как геологи измеряют их возраст и температуру рождения. Мы обсудим, есть ли среди материалов городских памятников опасные и почему некоторые кристаллы пахнут.
Просто о сложном
Как профессиональный геохимик я объясню физику и химию процесса так, что поймёт и ребёнок. Вы узнаете, как вырастить кристаллы дома и из чего получают металлы. В конце экскурсии мы обсудим любые ваши вопросы — от геологии до поиска сокровищ.
Организационные детали
Вход в музей бесплатный, но я забронирую билеты заранее, чтобы мы не стояли в очередях
Экскурсия подходит для любого возраста и уровня знаний: будет интересно и школьникам, и взрослым
После прогулки вы сможете самостоятельно продолжить осмотр других залов музея
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 27 туристов
Магистр геологии, геолог-геохимик с 10-летним стажем. Работал в научных институтах РАН. Автор нескольких публикаций в престижных изданиях. С 2017 года успешно провожу геологические экскурсии на террритории РФ и в Швейцарии, а теперь и на Кипре. Мои экскурсии — для любителей, коллекционеров минералов и профессионалов.
Входит в следующие категории Лондона
Похожие экскурсии на «Тайная жизнь минералов: по залам Музея естественной истории в Лондоне»