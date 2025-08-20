Стоунхендж - это не просто камни, а целая история, высеченная в мегалитах. Здесь оживают легенды и теории, от науки до мистики.
Посетители смогут узнать, как древние строители перемещали многотонные камни, и
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Узнать тайны древних мегалитов
- 🚗 Комфортная поездка на Lexus RX 450h Sport
- 🎉 Участие в фестивалях в особые дни
- 🗺️ Возможность посетить другие памятники неолита
- 📚 Интересные факты и легенды о Стоунхендже
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Что можно увидеть
- Стоунхендж
Описание экскурсии
Величественный комплекс
Каменные глыбы Стоунхенджа возвышаются среди Солсберийской равнины, храня секреты прошлого. Попробуем раскрыть их вместе!
Итак, мы обсудим:
- какая идея побуждала людей строить этот комплекс на протяжении 1500 лет
- как строители перемещали многотонные камни на десятки и сотни километров
- что скрывается в геометрии комплекса
- какую тайну хранит ось, проходящая через центр монумента
И, конечно, задержимся, чтобы ощутить дыхание вечности. Среди молчаливых камней прошлое и настоящее сливаются воедино, а воображение пытается постичь необъяснимое.
Особые дни
Восход солнца 21 июня и закат 21 декабря отмечаются в Стоунхендже особенно! В эти дни вы можете попасть на большие фестивали, которые собирают тысячи людей.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Lexus RX 450h Sport (есть детские кресла)
- Отдельно оплачиваются билеты в Стоунхендж: взрослый — £25, детский — £15
- При желании посетим и другие памятники неолита, расположенные неподалёку — подробности уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Лондоне
Провела экскурсии для 147 туристов
Я родилась и выросла в Ленинграде. Живу в Лондоне с 1996 года, прекрасно его знаю и составлю вам достойную компанию в попытке понять этот город, остров и народ в целом.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Любовь
20 авг 2025
Это просто отличная экскурсия. Ирина долго живет в Британии и глубоко знает историю Англии. Подходит к предмету очень персонально, душевно и профессионально. И просто легко и интересно рассказывала и для взрослого и для двух подростков 11 лет. Спасибо большое!
Юлия
18 июл 2025
Спасибо за интересную экскурсию. Нам очень понравилось. Дети были под впечатлением от увиденного. Отдельное спасибо нашему гиду Ирине, которая сделала наше путешествие таким ярким и познавательным.
М
Маргарита
30 июн 2025
Ирина - профессионал высокого уровня, прекрасно знает предмет, хорошо чувствует экскурсантов и отлично преподносит материал. Экскурсия получилась очень интересной, насыщенной, с яркими деталями. Спасибо большое!
М
Марина
12 июн 2025
Я хочу сказать спасибо гиду Ирине за прекрасную экскурсию в Стоунхендж.
Экскурсия была очень интересной и познавательной, условия комфортабельные,гид профессиональный, все рассказала доступно и увлекательно. Нам очень понравилось.
Спасибо Ирина, еще раз.
Рекомендуем!
Виктор
27 мая 2025
Посетить это причудливое сооружение нужно хотя бы однажды.
Находится не близко, но у Ирины отличный автомобиль и поездка происходит легко и приятно.
Важно быть готовым к возможно холодной и чаще дождливой погодой.
Сергей
7 мая 2025
Мне понравилось примерно всё! Категорически рекомендую Ирину в качестве гида по Лондону и окрестностям!
