Любовь Это просто отличная экскурсия. Ирина долго живет в Британии и глубоко знает историю Англии. Подходит к предмету очень персонально, душевно и профессионально. И просто легко и интересно рассказывала и для взрослого и для двух подростков 11 лет. Спасибо большое!

Юлия Спасибо за интересную экскурсию. Нам очень понравилось. Дети были под впечатлением от увиденного. Отдельное спасибо нашему гиду Ирине, которая сделала наше путешествие таким ярким и познавательным.

М Маргарита Ирина - профессионал высокого уровня, прекрасно знает предмет, хорошо чувствует экскурсантов и отлично преподносит материал. Экскурсия получилась очень интересной, насыщенной, с яркими деталями. Спасибо большое!

М Марина Я хочу сказать спасибо гиду Ирине за прекрасную экскурсию в Стоунхендж.

Экскурсия была очень интересной и познавательной, условия комфортабельные,гид профессиональный, все рассказала доступно и увлекательно. Нам очень понравилось.

Спасибо Ирина, еще раз.

Рекомендуем!

Виктор Посетить это причудливое сооружение нужно хотя бы однажды.

Находится не близко, но у Ирины отличный автомобиль и поездка происходит легко и приятно.

Важно быть готовым к возможно холодной и чаще дождливой погодой.