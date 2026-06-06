Это не просто экскурсия по местам The Beatles, а путешествие по биографии группы через лондонские адреса, где принимались судьбоносные решения.
Мы проследим путь легендарной четвёрки от первых контрактов и стремительного взлёта
Мы проследим путь легендарной четвёрки от первых контрактов и стремительного взлёта
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Abbey Road Studios — легендарную студию, где записывались самые известные альбомы The Beatles и создавался новый звук современной музыки.
- Дом Пола Маккартни на Cavendish Avenue — место, где рождались знаменитые песни и принимались важные решения для будущего группы.
- Savile Row, 3 — здание, с крыши которого The Beatles дали свой последний концерт.
- Marylebone Magistrates’ Court — суд, связанный с юридическими конфликтами и финальным этапом истории группы.
- Apple Boutique и другие бизнес-адреса The Beatles — места, где музыканты пытались реализовать свои предпринимательские амбиции.
- London Palladium и Prince of Wales Theatre — площадки, на которых The Beatles превратились из популярных исполнителей в национальный феномен.
- Места, связанные с духовными поисками Джорджа Харрисона — узнаете, как восточная философия повлияла на его жизнь и творчество.
- Клубный Сохо и музыкальный Лондон 1960-х — районы, где формировалась культурная революция целого поколения.
И узнаете:
- как The Beatles прошли путь от молодых музыкантов до самой влиятельной группы 20 века.
- где и при каких обстоятельствах создавались их самые знаменитые песни и альбомы.
- как была устроена бизнес-империя The Beatles и какие решения стояли за её успехом.
- почему отношения между участниками постепенно ухудшались и что привело к распаду группы.
- какую роль в истории The Beatles сыграли менеджеры, юристы и финансовые конфликты.
- как четверо музыкантов изменили не только музыку, но и культуру, моду и общественную жизнь по всему миру.
- какие малоизвестные истории и события скрываются за громкой славой группы.
Кому подойдёт программа
- Поклонникам The Beatles, которые хотят увидеть места, сыгравшие ключевую роль в истории группы.
- Любителям музыки и музыкальной истории, интересующимся культурой 1960-х годов.
- Путешественникам, которые предпочитают узнавать город через судьбы известных людей и реальные события.
- Тем, кто любит биографические истории, закулисные подробности и исторические расследования.
Организационные детали
- Экскурсия индивидуальная и проводится в удобном для вас формате: пешком + общественный транспорт или на автомобиле — чтобы охватить максимум точек без спешки. В стоимость пешей экскурсии не входит перемещение на рейсовых двухэтажных лондонских автобусах. Стоимость билета составляет £1,75. В случае автомобильной экскурсии стоимость транспортных услуг входит в общую стоимость экскурсии. Транспорт Мерседес V class. При необходимости предоставляются детские кресла.
- Кофе паузы либо обед — по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро St John’s Wood Station
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Богдан — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провёл экскурсии для 1872 туристов
По образованию я филолог. Мой диплом подтвержден британским сертификатом соответствия National Recognition Information Centre for the United Kingdom. Занимаюсь созданием авторских туров абсолютно разных тематик: от литературы и музыки до
Входит в следующие категории Лондона
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