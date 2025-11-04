Мои заказы

Путешествие в Оксфорд: от шёпота легенд к голосу разума (из Лондона)

История и архитектура Оксфорда оживают на улицах. Колледжи, университетская церковь и знаменитая лестница из Гарри Поттера ждут вас
Путешествие в Оксфорд - это возможность окунуться в мир знаний и истории. Посетители увидят знаменитые колледжи, Шелдонский театр и Бодлианскую библиотеку.

Узнают о развитии одного из старейших университетов мира и прогуляются
по улочкам, где оживают легенды.

Это уникальный шанс познакомиться с культурой и традициями, которые вдохновляют студентов и гостей города.

Особое внимание уделяется знаменитой лестнице из фильма о Гарри Поттере, что добавляет экскурсии особую магию

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Оксфорд - один из старейших университетов мира
  • 🏛 Уникальная архитектура колледжей
  • 🎭 Шелдонский театр и его церемонии
  • 📖 Бодлианская библиотека - крупнейшая в Британии
  • ⛪ Церковь святой Девы Марии с обзорной площадкой
  • 🎬 Лестница из фильма о Гарри Поттере
Путешествие в Оксфорд: от шёпота легенд к голосу разума (из Лондона)© Ирина
Что можно увидеть

  • Колледжи Оксфорда
  • Шелдонский театр
  • Бодлианская библиотека
  • Камера Радклиффа
  • Церковь святой Девы Марии
  • Башни городской стены
  • Городской рынок
  • Старейшие таверны
  • Знаменитая лестница из Гарри Поттера

Описание экскурсии

Уже в 12 веке Оксфорд был цветущим королевским центром с религиозными домами и первыми школами — они стали основой будущего университета.

Колледжи Оксфорда — сегодня в городе 39 уникальных колледжей, каждый со своей историей, структурой и духом. Мы посетим несколько из них, зайдём в обеденные залы и часовни

Шелдонский театр — вы побываете в зале, где проходят университетские церемонии, концерты и лекции

Бодлианская библиотека и Камера Радклиффа — вы осмотрите уникальные здания крупнейшей академической библиотеки Британии

Церковь святой Девы Марии — мы заглянем в одну из старейших церквей Оксфорда. Первоначально она использовалась как аудитория для лекций и пространство для церемоний. Поднимемся на обзорную площадку и полюбуемся городом

Башни городской стены, городской рынок и старейшие таверны — побродим по тесным улочкам в сохранившихся средневековых кварталах

Знаменитая лестница из «Гарри Поттера» — я покажу вам её и расскажу о связи Оксфорда с миром Льюиса Кэрролла и «Алисы в стране чудес»

Вы узнаете:

  • как бычий брод на мелководье Темзы стал одним из главных интеллектуальных центров Европы
  • как застраивался и развивался город
  • какие ранние летописи и легенды особенно любимы студентами
  • как складывались отношения между университетом и горожанами
  • как зарождались и развивались университетские уставы и каноны
  • как проходит процесс обучения в Оксфорде
  • в каких отношениях находятся колледжи с университетом
  • какие колледжи считаются лучшими
  • кто из известных личностей учился в Оксфорде

Организационные детали

  • Путь из центра Лондона до Оксфорда занимает около 1,5 часов. Поездка проходит на автомобиле Lexus RX 450h sport. Есть детские сидения
  • Посещение колледжей оплачивается дополнительно: New College — £8, Balliol College — £6 и/или другие. Билеты в Christ Church college (при желании) необходимо заказать заранее — £22 в будни и £24 в выходные. Более детально обсудим в переписке
  • Обед — по желанию в старой таверне в центре Оксфорда. Средний чек — £20–25 за чел.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Лондоне
Провела экскурсии для 149 туристов
Я родилась и выросла в Ленинграде. Живу в Лондоне с 1996 года, прекрасно его знаю и составлю вам достойную компанию в попытке понять этот город, остров и народ в целом.
У меня два высших образования. Я провожу индивидуальные эскурсии по Лондону и пригородам с 2011 года. Для меня важно поделиться информацией так, чтобы у вас сложилось собственное мнение и видение истории Лондона и Англии в целом, чтобы вы нашли недостающие части и пополнили свою картину, нашли нюансы, факты и детали, в виде информации или же на уровне ощущений.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
Вероника
5 ноя 2025
Великолепная и познавательная экскурсионная программа с прекрасным гидом. Нам поездка очень понравилась, с комфортом и приятным общением. Узнали много нового.

Входит в следующие категории Лондона

