Путешествие в Оксфорд - это возможность окунуться в мир знаний и истории. Посетители увидят знаменитые колледжи, Шелдонский театр и Бодлианскую библиотеку.Узнают о развитии одного из старейших университетов мира и прогуляются

по улочкам, где оживают легенды. Это уникальный шанс познакомиться с культурой и традициями, которые вдохновляют студентов и гостей города. Особое внимание уделяется знаменитой лестнице из фильма о Гарри Поттере, что добавляет экскурсии особую магию

Описание экскурсии

Уже в 12 веке Оксфорд был цветущим королевским центром с религиозными домами и первыми школами — они стали основой будущего университета.

Колледжи Оксфорда — сегодня в городе 39 уникальных колледжей, каждый со своей историей, структурой и духом. Мы посетим несколько из них, зайдём в обеденные залы и часовни

Шелдонский театр — вы побываете в зале, где проходят университетские церемонии, концерты и лекции

Бодлианская библиотека и Камера Радклиффа — вы осмотрите уникальные здания крупнейшей академической библиотеки Британии

Церковь святой Девы Марии — мы заглянем в одну из старейших церквей Оксфорда. Первоначально она использовалась как аудитория для лекций и пространство для церемоний. Поднимемся на обзорную площадку и полюбуемся городом

Башни городской стены, городской рынок и старейшие таверны — побродим по тесным улочкам в сохранившихся средневековых кварталах

Знаменитая лестница из «Гарри Поттера» — я покажу вам её и расскажу о связи Оксфорда с миром Льюиса Кэрролла и «Алисы в стране чудес»

Вы узнаете:

как бычий брод на мелководье Темзы стал одним из главных интеллектуальных центров Европы

как застраивался и развивался город

какие ранние летописи и легенды особенно любимы студентами

как складывались отношения между университетом и горожанами

как зарождались и развивались университетские уставы и каноны

как проходит процесс обучения в Оксфорде

в каких отношениях находятся колледжи с университетом

какие колледжи считаются лучшими

кто из известных личностей учился в Оксфорде

Организационные детали