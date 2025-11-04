Путешествие в Оксфорд: от шёпота легенд к голосу разума (из Лондона)
История и архитектура Оксфорда оживают на улицах. Колледжи, университетская церковь и знаменитая лестница из Гарри Поттера ждут вас
Путешествие в Оксфорд - это возможность окунуться в мир знаний и истории. Посетители увидят знаменитые колледжи, Шелдонский театр и Бодлианскую библиотеку.
Узнают о развитии одного из старейших университетов мира и прогуляются читать дальше
по улочкам, где оживают легенды.
Это уникальный шанс познакомиться с культурой и традициями, которые вдохновляют студентов и гостей города.
Особое внимание уделяется знаменитой лестнице из фильма о Гарри Поттере, что добавляет экскурсии особую магию
Что можно увидеть
Колледжи Оксфорда
Шелдонский театр
Бодлианская библиотека
Камера Радклиффа
Церковь святой Девы Марии
Башни городской стены
Городской рынок
Старейшие таверны
Знаменитая лестница из Гарри Поттера
Описание экскурсии
Уже в 12 веке Оксфорд был цветущим королевским центром с религиозными домами и первыми школами — они стали основой будущего университета.
Колледжи Оксфорда — сегодня в городе 39 уникальных колледжей, каждый со своей историей, структурой и духом. Мы посетим несколько из них, зайдём в обеденные залы и часовни
Шелдонский театр — вы побываете в зале, где проходят университетские церемонии, концерты и лекции
Бодлианская библиотека и Камера Радклиффа — вы осмотрите уникальные здания крупнейшей академической библиотеки Британии
Церковь святой Девы Марии — мы заглянем в одну из старейших церквей Оксфорда. Первоначально она использовалась как аудитория для лекций и пространство для церемоний. Поднимемся на обзорную площадку и полюбуемся городом
Башни городской стены, городской рынок и старейшие таверны — побродим по тесным улочкам в сохранившихся средневековых кварталах
Знаменитая лестница из «Гарри Поттера» — я покажу вам её и расскажу о связи Оксфорда с миром Льюиса Кэрролла и «Алисы в стране чудес»
Вы узнаете:
как бычий брод на мелководье Темзы стал одним из главных интеллектуальных центров Европы
как застраивался и развивался город
какие ранние летописи и легенды особенно любимы студентами
как складывались отношения между университетом и горожанами
как зарождались и развивались университетские уставы и каноны
как проходит процесс обучения в Оксфорде
в каких отношениях находятся колледжи с университетом
какие колледжи считаются лучшими
кто из известных личностей учился в Оксфорде
Организационные детали
Путь из центра Лондона до Оксфорда занимает около 1,5 часов. Поездка проходит на автомобиле Lexus RX 450h sport. Есть детские сидения
Посещение колледжей оплачивается дополнительно: New College — £8, Balliol College — £6 и/или другие. Билеты в Christ Church college (при желании) необходимо заказать заранее — £22 в будни и £24 в выходные. Более детально обсудим в переписке
Обед — по желанию в старой таверне в центре Оксфорда. Средний чек — £20–25 за чел.
Ирина — ваш гид в Лондоне
Провела экскурсии для 149 туристов
Я родилась и выросла в Ленинграде. Живу в Лондоне с 1996 года, прекрасно его знаю и составлю вам достойную компанию в попытке понять этот город, остров и народ в целом. читать дальше
У меня два высших образования. Я провожу индивидуальные эскурсии по Лондону и пригородам с 2011 года. Для меня важно поделиться информацией так, чтобы у вас сложилось собственное мнение и видение истории Лондона и Англии в целом, чтобы вы нашли недостающие части и пополнили свою картину, нашли нюансы, факты и детали, в виде информации или же на уровне ощущений.
Отзывы и рейтинг
В
Вероника
5 ноя 2025
Великолепная и познавательная экскурсионная программа с прекрасным гидом. Нам поездка очень понравилась, с комфортом и приятным общением. Узнали много нового.