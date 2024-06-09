Любовь и легенды: фотопрогулка в центре Лондона

Создать историю, которая не затеряется среди тысяч случайных фото в смартфоне, а будет жить вечно
Фотосессия на фоне главных символов Англии лучше тысячи сувениров. Я поймаю вас в объектив у Биг Бена, Вестминстерского дворца, Лондонского глаза, романтичной Темзы. Вы почувствуете себя главным героем фильма, в котором всегда хотели оказаться!
Любовь и легенды: фотопрогулка в центре Лондона
Любовь и легенды: фотопрогулка в центре Лондона
Любовь и легенды: фотопрогулка в центре Лондона
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

  • Я сфотографирую вас на фоне Биг Бена, проскользнув мимо толпы.
  • Покажу райский уголок в самом центре Лондона — тайные сады Вестминстерского аббатства. Здесь, конечно, тоже сделаем интересные снимки.
  • Побываем в королевском парке St James’s рark и познакомимся с пеликанами, если они будут на месте.
  • Не обойдём вниманием Лондонский глаз.
  • Непременно прогуляемся вдоль Темзы, чтобы создать несколько романтичных кадров на фоне величественной реки.
  • Вы почувствуете себя частью истории, когда увидите свои фото у Вестминстерского дворца — неоготического шедевра, к которому стремятся попасть люди со всего света.
  • На прощанье расскажу, где можно выпить лучший кофе с потрясающим видом.

Вы узнаете:

  • Как русские поселили пеликанов в центре Лондона и где можно встретить экзотических птиц
  • Где венчались Кейт и Уильям
  • Где находятся тайные тихие места, в которых можно почувствовать безмятежность в нескольких шагах от тысяч туристов
  • Что точно нельзя упустить, пока вы в Лондоне

И многое другое!

Организационные детали

  • Снимаю на Fujifilm
  • В результате прогулки вы получите незабываемые впечатления и 40 обработанных фотографий в течение 3 дней. Снимки вы сможете скачать на свой компьютер или телефон, перейдя по ссылке.
  • Все детали и ваши особые пожелания мы обсудим перед прогулкой
  • Фотосессию можно провести для большего числа участников. Доплата за каждого следующего человека — 50 фунтов.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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