Irina — ваш гид в Лондоне

Я получила визу таланта и переехала в Лондон. Чем дольше я здесь живу и открываю для себя грани этого города, тем большим уважением и любовью проникаюсь. Лондон любят или ненавидят. Он никого не оставляет равнодушным. Я хочу открыть для вас такие грани этого города, которые вы полюбите и не забудете никогда.