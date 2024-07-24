Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь, когда можно насладиться прогулками по парку и комфортной атмосферой района.

Сент-Джонс-Вуд, расположенный в самом сердце Лондона, представляет собой уникальное сочетание истории и культуры.Этот район, похожий на частный посёлок с виллами и уютными придомовыми садиками, славится своими знаменитыми жителями и культурными

достопримечательностями. Именно здесь Конан Дойль нашёл вдохновение для создания образа возлюбленной Шерлока Холмса, а легендарные Битлз записывали свои хиты в знаменитой студии на перекрёстке Abbey Road. Сент-Джонс-Вуд также связан с именем внука Зигмунда Фрейда, британского художника Люсьена Фрейда, и графа Семёна Воронцова, оставившего заметный след в истории района. На этой экскурсии вы не только узнаете множество интересных фактов о Сент-Джонс-Вуд, но и сможете насладиться прогулкой по Риджентс парку, обсудить важнейшие национальные британские игры и их значение для культуры страны. Эта прогулка станет незабываемым путешествием в прошлое и настоящее одного из самых очаровательных районов Лондона

Описание экскурсии

Немного истории

Сент-Джонс-Вуд, в самом центре Лондона, похож на частный посёлок с виллами и уютными придомовыми садиками. Такой облик района появился ещё в 19 веке, когда семья Эйр, владевшая этими землями, решила спроектировать идеальный пригород Лондона. В 50-х годах 19 века сюда уже ходили омнибусы, а в 1868 году здесь открылась первая станция метро Marlborough Road. Сейчас тут расположены сразу три синагоги, а также центральная мечеть города и многочисленные христианские храмы.

Сыщик, внук Фрейда и русский дипломат

Я расскажу, как район связан с «Битлз» и Шерлоком Холмсом. Вы узнаете, где находится шикарная резиденция американского посла и какой важный след оставил тут русский дипломат — граф Семён Воронцов. Увидите первое место жительства в Лондоне британского художника Люсьена Фрейда — внука Зигмунда Фрейда. Мы погуляем по Риджентс парку, поговорим об одной из важнейших национальных британских игр и найдём в Лондоне её «дом».