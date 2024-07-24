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Прогулка по Сент-Джонс-Вуд с искусствоведом и местным жителем

Погрузитесь в уникальную атмосферу Сент-Джонс-Вуд, где переплетаются истории знаменитостей и культурные символы
Сент-Джонс-Вуд, расположенный в самом сердце Лондона, представляет собой уникальное сочетание истории и культуры.

Этот район, похожий на частный посёлок с виллами и уютными придомовыми садиками, славится своими знаменитыми жителями и культурными
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достопримечательностями.

Именно здесь Конан Дойль нашёл вдохновение для создания образа возлюбленной Шерлока Холмса, а легендарные Битлз записывали свои хиты в знаменитой студии на перекрёстке Abbey Road.

Сент-Джонс-Вуд также связан с именем внука Зигмунда Фрейда, британского художника Люсьена Фрейда, и графа Семёна Воронцова, оставившего заметный след в истории района.

На этой экскурсии вы не только узнаете множество интересных фактов о Сент-Джонс-Вуд, но и сможете насладиться прогулкой по Риджентс парку, обсудить важнейшие национальные британские игры и их значение для культуры страны.

Эта прогулка станет незабываемым путешествием в прошлое и настоящее одного из самых очаровательных районов Лондона

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 🎨 Исторические факты
  • 🕵️ Связь с Шерлоком Холмсом
  • 🎤 История «Битлз»
  • 🌳 Прогулка по Риджентс парку

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь, когда можно насладиться прогулками по парку и комфортной атмосферой района.
Сейчас август — это идеальное время.
Прогулка по Сент-Джонс-Вуд с искусствоведом и местным жителем
Прогулка по Сент-Джонс-Вуд с искусствоведом и местным жителем
Прогулка по Сент-Джонс-Вуд с искусствоведом и местным жителем

Что можно увидеть

  • Сент-Джонс-Вуд
  • Риджентс парк
  • Станция метро Marlborough Road
  • Резиденция американского посла
  • Синагоги
  • Центральная мечеть
  • Христианские храмы

Описание экскурсии

Немного истории

Сент-Джонс-Вуд, в самом центре Лондона, похож на частный посёлок с виллами и уютными придомовыми садиками. Такой облик района появился ещё в 19 веке, когда семья Эйр, владевшая этими землями, решила спроектировать идеальный пригород Лондона. В 50-х годах 19 века сюда уже ходили омнибусы, а в 1868 году здесь открылась первая станция метро Marlborough Road. Сейчас тут расположены сразу три синагоги, а также центральная мечеть города и многочисленные христианские храмы.

Сыщик, внук Фрейда и русский дипломат

Я расскажу, как район связан с «Битлз» и Шерлоком Холмсом. Вы узнаете, где находится шикарная резиденция американского посла и какой важный след оставил тут русский дипломат — граф Семён Воронцов. Увидите первое место жительства в Лондоне британского художника Люсьена Фрейда — внука Зигмунда Фрейда. Мы погуляем по Риджентс парку, поговорим об одной из важнейших национальных британских игр и найдём в Лондоне её «дом».

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У выхода из метро St Johns Wood
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 254 туристов
Популярный арт-блогер и гид, а также независимый журналист в Лондоне. Выпускница курса по истории искусств,РГГУ (Москва) и магистратуры по арт-бизнесу (Сотбис, Лондон). С удовольствием покажу вам свой Лондон — Лондон
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глазами местного жителя и искусствоведа. Предлагаю групповые и индивидуальные экскурсии по любимым районам Лондона, а также по постоянным экспозициям лондонских музеев, где хранятся невероятные шедевры мирового искусства. Я живу здесь более 10 лет и постоянно открываю для себя что-то новое. Всегда рада поделиться своими знаниями и любовью к искусству и городу с путешественниками!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Г
Экскурсия была очень интересная и содержательная. Татьяна выбрала хороший маршрут, рассказала много исторических моментов, а также легенд, связанных с этим районом. Мы остались очень довольны. Спасибо!!!!
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Входит в следующие категории Лондона

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