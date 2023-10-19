Прогулка по Сент-Джонс-Вуд с искусствоведом и местным жителем

Битлы на зебре, великий сыщик, самая английская игра и другие увлекательные истории

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Сент-Джонс-Вуд — самая северная часть Вестминстера со своей интереснейшей историей. Сюда Конан Дойль поселил возлюбленную Шерлока Холмса.

Здесь находятся тот самый перекрёсток с культовой обложки альбома Abbey Road и студия, где битлы записывали свои хиты. Тут жил внук Зигмунда Фрейда. Я знаю ещё много фактов об этом удивительном районе и обязательно поделюсь ими на прогулке.
Прогулка по Сент-Джонс-Вуд с искусствоведом и местным жителем
Прогулка по Сент-Джонс-Вуд с искусствоведом и местным жителем
Прогулка по Сент-Джонс-Вуд с искусствоведом и местным жителем
Прогулка по Сент-Джонс-Вуд с искусствоведом и местным жителем
Прогулка по Сент-Джонс-Вуд с искусствоведом и местным жителем
Прогулка по Сент-Джонс-Вуд с искусствоведом и местным жителем
Прогулка по Сент-Джонс-Вуд с искусствоведом и местным жителем
Прогулка по Сент-Джонс-Вуд с искусствоведом и местным жителем
Прогулка по Сент-Джонс-Вуд с искусствоведом и местным жителем
Прогулка по Сент-Джонс-Вуд с искусствоведом и местным жителем
Прогулка по Сент-Джонс-Вуд с искусствоведом и местным жителем
Прогулка по Сент-Джонс-Вуд с искусствоведом и местным жителем
Прогулка по Сент-Джонс-Вуд с искусствоведом и местным жителем
Прогулка по Сент-Джонс-Вуд с искусствоведом и местным жителем
Прогулка по Сент-Джонс-Вуд с искусствоведом и местным жителем
Прогулка по Сент-Джонс-Вуд с искусствоведом и местным жителем
Прогулка по Сент-Джонс-Вуд с искусствоведом и местным жителем
Ближайшие даты:
19
окт
21
окт
25
окт
26
окт
27
окт
1
ноя
2
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Немного истории

Сент-Джонс-Вуд, в самом центре Лондона, похож на частный посёлок с виллами и уютными придомовыми садиками. Такой облик района появился ещё в 19 веке, когда семья Эйр, владевшая этими землями, решила спроектировать идеальный пригород Лондона. В 50-х годах 19 века сюда уже ходили омнибусы, а в 1868 году здесь открылась первая станция метро Marlborough Road. Сейчас тут расположены сразу три синагоги, а также центральная мечеть города и многочисленные христианские храмы.

Сыщик, внук Фрейда и русский дипломат

Я расскажу, как район связан с «Битлз» и Шерлоком Холмсом. Вы узнаете, где находится шикарная резиденция американского посла и какой важный след оставил тут русский дипломат — граф Семён Воронцов. Увидите первое место жительства в Лондоне британского художника Люсьена Фрейда — внука Зигмунда Фрейда. Мы погуляем по Риджентс парку, поговорим об одной из важнейших национальных британских игр и найдём в Лондоне её «дом».

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у выхода из метро St Johns Wood
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лондона

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Летние

Похожие туры из Лондона

Рождество со скрягой Эбенизером Скруджем и его создателем Чарльзом Диккенсом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Рождество со скрягой Эбенизером Скруджем и его создателем Чарльзом Диккенсом
Узнать, как знаменитый английский писатель спас всемирно любимый праздник
у станции метро «Банк»
30 окт
31 окт
1 ноя
2 ноя
£250 за всё до 10 чел.
Шедевры Британского музея
Индивидуальная
2 часа
36 отзывов
Шедевры Британского музея
Разобраться в английской коллекции и узнать историю самых любопытных экспонатов
Сегодня
Завтра
21 окт
22 окт
от £250 за всё до 5 чел.
Экскурсия по лондонскому Тауэру
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
45 отзывов
Экскурсия по лондонскому Тауэру
Важнейшие страницы английской истории, вороны, Тюдоры и сокровища британской короны
25 окт
29 окт
30 окт
31 окт
£260 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лондоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Лондоне
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ