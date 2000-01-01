11 отзывов оставили туристы

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Выше птичьего полета: колесо обозрения London Eye

4.7
11 отзывов
TicketsS
TicketsS – Гид из Лондона
Лондон – город 🏙️ английских манер и хранитель времени.

Столицу Англии нужно посетить хотя бы раз в жизни, посмотреть на ее королевскую значимость и царские виды.

А как лучше всего рассмотреть такой необъятный город? Конечно же, с высоты! Именно для этого и построили знаменитый аттракцион London Eye, крупнейшее колесо обозрения в Европе и в мире.

С высоты 45 этажа (135 метров) открывается живописный вид на город, который очарует вас с первого взгляда.
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Выше птичьего полета: колесо обозрения London Eye
Выше птичьего полета: колесо обозрения London Eye
Воспарите в небо на высоту до 135 метров на самом большом колесе обозрения в мире.
Перед вами откроется панорама всей британской столицы ⭐️. Вы увидите знаменитейшие достопримечательности: Букингемский дворец, собор Св. Павла и Лондонский Тауэр, а в ясный день даже сможете разглядеть Виндзорский замок 🏰 в 40 км от города. Пока колесо будет медленно вращаться, полюбуйтесь суетливым Лондоном далеко внизу, живописным закатом или сиянием тысяч огней с наступлением ночи.
Каждый билет 🎫 на Coca-Cola London Eye включает посещение 4D-аттракциона. Этот душевный короткометражный фильм 🎥 обязательно стоит посмотреть. Он преподнесет несколько сюрпризов и подготовит к подъему на колесе обозрения. Взгляните на Лондон с новой перспективы.
Что входит
  • Билет на « London Eye»: стандартный или быстрый проход в зависимости от забронированной опции.
  • Вход в 4D-аттракцион.
  • Гид-приложение (доступно для скачивания на iOS и Android)
Начало и место завершения
🚩 County Hall, Westminster Bridge Road
Выше птичьего полета: колесо обозрения London Eye
Выше птичьего полета: колесо обозрения London Eye
Выше птичьего полета: колесо обозрения London Eye
Выше птичьего полета: колесо обозрения London Eye

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
TicketsS
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11 отзывов оставили туристы

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