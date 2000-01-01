11 отзывов оставили туристы

Воспарите в небо на высоту до 135 метров на самом большом колесе обозрения в мире.

Перед вами откроется панорама всей британской столицы ⭐️. Вы увидите знаменитейшие достопримечательности: Букингемский дворец, собор Св. Павла и Лондонский Тауэр, а в ясный день даже сможете разглядеть Виндзорский замок 🏰 в 40 км от города. Пока колесо будет медленно вращаться, полюбуйтесь суетливым Лондоном далеко внизу, живописным закатом или сиянием тысяч огней с наступлением ночи.

Каждый билет 🎫 на Coca-Cola London Eye включает посещение 4D-аттракциона. Этот душевный короткометражный фильм 🎥 обязательно стоит посмотреть. Он преподнесет несколько сюрпризов и подготовит к подъему на колесе обозрения. Взгляните на Лондон с новой перспективы.