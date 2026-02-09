Откройте для себя один из главных символов Лондона — собор Святого Павла.
Вас ждут мультимедийные гиды, экскурсии с соборными гидами и захватывающие виды с галерей под куполом. Прогуляйтесь по залам, поднимитесь на смотровые площадки и прикоснитесь к истории.
Вас ждут мультимедийные гиды, экскурсии с соборными гидами и захватывающие виды с галерей под куполом. Прогуляйтесь по залам, поднимитесь на смотровые площадки и прикоснитесь к истории.
Описание билетаСимвол Лондона и место национальных торжеств Собор Святого Павла — архитектурный шедевр и действующий англиканский храм, где проходят национальные праздники Англии. Сегодня это одна из главных достопримечательностей города, открытая для самостоятельного посещения. Мультимедийные гиды и экскурсии Для гостей доступны мультимедийные гиды с сенсорным экраном, которые через видео, фотографии и комментарии рассказывают об истории и искусстве собора. Также 4 раза в день проходят экскурсии по собору и крипте — вы можете присоединиться к ним без дополнительной платы. В течение дня проводятся и короткие лекции — регистрация по прибытии, в порядке живой очереди. Галереи, купол и крипта Собор наполнен естественным светом, мозаикой и картинами, украшающими купол. Осмотрите часовни, а затем поднимитесь по 257 ступеням в «Шепчущую галерею», далее — в «Каменную» и «Золотую галереи», откуда открывается потрясающий панорамный вид на город. Завершите визит в крипте, где находятся гробницы и памятники, в том числе лорду-адмиралу Нельсону и герцогу Веллингтону. Важная информация: Что взять с собой: студенческий билет, паспорт или удостоверение личности, паспорт или удостоверение личности для детей. Не допускается: чемоданы большого размера, чемоданы или большие сумки, домашние животные (разрешены только собаки-поводыри), палки для селфи, фотосъёмка со вспышкой, несовершеннолетние без сопровождения.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Доступ в основной зал собора, крипту и галереи
- Мультимедийный гид
- Возможность присоединиться к экскурсиям и лекциям (количество мест ограничено, требуется регистрация по прибытии)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
GW72+J8G Лондон, Великобритания
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
- Что взять с собой: студенческий билет, паспорт или удостоверение личности, паспорт или удостоверение личности для детей
- Не допускается: чемоданы большого размера, чемоданы или большие сумки, домашние животные (разрешены только собаки-поводыри), палки для селфи, фотосъёмка со вспышкой, несовершеннолетние без сопровождения
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Лондона
Похожие экскурсии из Лондона
Индивидуальная
до 6 чел.
Импрессионисты в Национальной галерее
Разобраться в особенностях направления и «прочитать» художников с гидом-искусствоведом
Начало: В Национальной галерее
20 фев в 16:00
21 фев в 10:00
£295 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Итальянский Ренессанс в Национальной галерее
Погрузитесь в эпоху Ренессанса, исследуя шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля и Боттичелли в Национальной галерее Лондона
20 фев в 16:00
21 фев в 10:00
£295 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
В Национальную галерею с искусствоведом
Погрузитесь в мир великих художников с экскурсией в Лондонскую Национальную галерею вместе с искусствоведом
23 фев в 10:00
25 фев в 10:00
£300 за всё до 8 чел.