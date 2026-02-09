Описание Фото Ответы на вопросы Откройте для себя один из главных символов Лондона — собор Святого Павла.



Вас ждут мультимедийные гиды, экскурсии с соборными гидами и захватывающие виды с галерей под куполом. Прогуляйтесь по залам, поднимитесь на смотровые площадки и прикоснитесь к истории.

Описание билета Символ Лондона и место национальных торжеств Собор Святого Павла — архитектурный шедевр и действующий англиканский храм, где проходят национальные праздники Англии. Сегодня это одна из главных достопримечательностей города, открытая для самостоятельного посещения. Мультимедийные гиды и экскурсии Для гостей доступны мультимедийные гиды с сенсорным экраном, которые через видео, фотографии и комментарии рассказывают об истории и искусстве собора. Также 4 раза в день проходят экскурсии по собору и крипте — вы можете присоединиться к ним без дополнительной платы. В течение дня проводятся и короткие лекции — регистрация по прибытии, в порядке живой очереди. Галереи, купол и крипта Собор наполнен естественным светом, мозаикой и картинами, украшающими купол. Осмотрите часовни, а затем поднимитесь по 257 ступеням в «Шепчущую галерею», далее — в «Каменную» и «Золотую галереи», откуда открывается потрясающий панорамный вид на город. Завершите визит в крипте, где находятся гробницы и памятники, в том числе лорду-адмиралу Нельсону и герцогу Веллингтону. Важная информация: Что взять с собой: студенческий билет, паспорт или удостоверение личности, паспорт или удостоверение личности для детей. Не допускается: чемоданы большого размера, чемоданы или большие сумки, домашние животные (разрешены только собаки-поводыри), палки для селфи, фотосъёмка со вспышкой, несовершеннолетние без сопровождения.

