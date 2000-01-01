На этой прогулке 👣 Вы посетите Сейт Джеймс парк 🌳. Вы осмотрите Букингемский дворец. К сожалению, он открыт для посещения только небольшую часть года, но и внешне здание заслуживает внимания. При наличии хорошей погоды Вы увидите смену караула.

Оказавшись у здания Парламента, Вы обязательно пройдетесь по набережной Темзы. С нее открывается замечательный вид на Биг-Бен. Так же вы посетите самое большое в Европе колесо обозрения - London Eye (Лондонский глаз), 135 метров в высоту.

Далее мы предлагаем Вам посетить Музей 🖼 аквариум. Здесь, может быть, нет чего-то оригинального и вполне обычный набор рыб, но их довольно много, можно посидеть в тишине около большой стеклянной цистерны, в которой плавают акулы, другие крупные рыбы и скаты. Можно посмотреть, как кормят рыб. Много морских коньков, от которых, как всегда, невозможно оторваться. Одно из самых приятных мест - touch area, где можно потрогать рыб и скатов руками. Скаты, как ни странно, очень дружелюбны, любопытны и общительны.

По желанию посещение 3D IMAX кинотеатра - самого большого кинотеатра Европы.