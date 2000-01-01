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Тур для детей

Денис Х.
Денис Х. – Гид из Лондона
Вы исследуете самые интересные и знаменитые места Лондона: прогуляетесь 👣 по парку Сент Джеймс и набережной Темзы, сфотографируете Биг-Бен, прокатитесь на колесе обозрения и посетите необыкновенный Лондонский аквариум.

Экскурсия ⛳ идеально подойдёт для маленьких туристов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €180 за экскурсию

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Тур для детей
Тур для детей

Что вы увидите

  • Сент Джеймс парк
  • Букингемский дворец
  • Парламент
  • Биг-Бен
  • колесо обозрения — London Eye
  • Музей аквариум
На этой прогулке 👣 Вы посетите Сейт Джеймс парк 🌳. Вы осмотрите Букингемский дворец. К сожалению, он открыт для посещения только небольшую часть года, но и внешне здание заслуживает внимания. При наличии хорошей погоды Вы увидите смену караула.
Оказавшись у здания Парламента, Вы обязательно пройдетесь по набережной Темзы. С нее открывается замечательный вид на Биг-Бен. Так же вы посетите самое большое в Европе колесо обозрения - London Eye (Лондонский глаз), 135 метров в высоту.
Далее мы предлагаем Вам посетить Музей 🖼 аквариум. Здесь, может быть, нет чего-то оригинального и вполне обычный набор рыб, но их довольно много, можно посидеть в тишине около большой стеклянной цистерны, в которой плавают акулы, другие крупные рыбы и скаты. Можно посмотреть, как кормят рыб. Много морских коньков, от которых, как всегда, невозможно оторваться. Одно из самых приятных мест - touch area, где можно потрогать рыб и скатов руками. Скаты, как ни странно, очень дружелюбны, любопытны и общительны.
По желанию посещение 3D IMAX кинотеатра - самого большого кинотеатра Европы.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • входные билеты
Начало и место завершения
🚩 Обсуждается индивидуально
Тур для детей
Тур для детей
Тур для детей
Тур для детей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Денис Х.
Денис Х.
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Денис Х. проводит ещё 3 экскурсии

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