Мои заказы

Лондонский Глаз – экскурсии в Лондоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Лондонский Глаз» в Лондоне на русском языке, цены от £199. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.
Автомобильный тур по главным достопримечательностям Лондона
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Автомобильный тур по главным достопримечательностям Лондона
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договорённости.
£420 за всё до 3 чел.
Лондон королей и легенд: прогулка по знаковым местам столицы
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лондон королей и легенд: прогулка по знаковым местам столицы
Расписание: Время — по договорённости
£199 за всё до 5 чел.
Тур для детей
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тур для детей
Начало: Обсуждается индивидуально
Расписание: По договоренности
£250 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

    Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Лондонский Глаз»

    Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лондоне
    В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
    1. Автомобильный тур по главным достопримечательностям Лондона;
    2. Лондон королей и легенд: прогулка по знаковым местам столицы;
    3. Тур для детей.
    Какие места ещё посмотреть в Лондоне
    10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
    1. Вестминстер;
    2. Тауэр;
    3. Лондонский Сити;
    4. Самое главное;
    5. Британский музей;
    6. Темза;
    7. Стоунхендж;
    8. Биг-Бен;
    9. Виндзор;
    10. Гринвич.
    Сколько стоит экскурсия по Лондону в январе 2026
    Сейчас в Лондоне в категории "Лондонский Глаз" можно забронировать 3 экскурсии от 199 до 420. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
    Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Лондонский Глаз», 1 ⭐ отзыв, цены от £199. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март