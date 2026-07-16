Эта прогулка — про Будапешт изнутри.
Мы заглянем в его аристократические и доходные, тихие и богемные, полузаброшенные и современные дворики. Поговорим о повседневности горожан, необычных профессиях и неожиданных судьбах. В результате вы увидите город таким, каким его знают далеко не все местные.
Мы заглянем в его аристократические и доходные, тихие и богемные, полузаброшенные и современные дворики. Поговорим о повседневности горожан, необычных профессиях и неожиданных судьбах. В результате вы увидите город таким, каким его знают далеко не все местные.
Описание экскурсии
Почему стоит выбрать эту экскурсию
Я живу в Будапеште больше 10 лет и специализируюсь на городских историях и скрытых деталях. Для меня важно не показать открытку, а помочь увидеть быт прошлого. К тому же многие дворы скрываются за неприметными воротами — самостоятельно найти их непросто.
Что вас ожидает
Мы будем не только смотреть на фасады, но и заходить внутрь домов.
Вы осмотрите:
- шесть-семь двориков — каждый расскажет историю и приоткроет неожиданную сторону Будапешта
- шикарный пассаж «Парижский двор»
- здание мэрии (снаружи)
- здание Литературного музея (снаружи)
Вы узнаете:
- как в Будапеште появились знаменитые дворы-колодцы и какие теории объясняют их происхождение
- где работала будущая албанская королева
- кому принадлежали огромные участки земли в Пеште
- почему в Будапеште попадают в квартиру через открытые галереи
- когда парки стали частью городской моды и как к ним привыкали жители
- в каких местах приходилось платить за право посидеть на скамейке
- чем доходный дом отличался от доходного дворца
Организационные детали
Дополнительных трат нет, можем остановиться на кофе.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я очень сильно люблю Венгрию. Когда я впервые сюда приехала, у меня не было ожиданий, но случилась любовь с первого взгляда — венгерский язык и невероятная энергетика города моментально покорили моё сердце. Вожу экскурсии, читаю лекции и пишу в соцсетях, рассказывая о Венгрии так, чтобы каждый смог почувствовать особую магию этого места.
Входит в следующие категории Будапешта
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