Эта прогулка — про Будапешт изнутри. Мы заглянем в его аристократические и доходные, тихие и богемные, полузаброшенные и современные дворики. Поговорим о повседневности горожан, необычных профессиях и неожиданных судьбах. В результате вы увидите город таким, каким его знают далеко не все местные.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Почему стоит выбрать эту экскурсию

Я живу в Будапеште больше 10 лет и специализируюсь на городских историях и скрытых деталях. Для меня важно не показать открытку, а помочь увидеть быт прошлого. К тому же многие дворы скрываются за неприметными воротами — самостоятельно найти их непросто.

Что вас ожидает

Мы будем не только смотреть на фасады, но и заходить внутрь домов.

Вы осмотрите:

шесть-семь двориков — каждый расскажет историю и приоткроет неожиданную сторону Будапешта

шикарный пассаж «Парижский двор»

здание мэрии (снаружи)

здание Литературного музея (снаружи)

Вы узнаете:

как в Будапеште появились знаменитые дворы-колодцы и какие теории объясняют их происхождение

где работала будущая албанская королева

кому принадлежали огромные участки земли в Пеште

почему в Будапеште попадают в квартиру через открытые галереи

когда парки стали частью городской моды и как к ним привыкали жители

в каких местах приходилось платить за право посидеть на скамейке

чем доходный дом отличался от доходного дворца

Организационные детали

Дополнительных трат нет, можем остановиться на кофе.