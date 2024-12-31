Необычные дома в Будапеште

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Будапеште на русском языке, цены от €16, скидки до 30%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Главные достопримечательности Будапешта за 1 час
Пешая
скидка
27%
8 отзывов
1 час
Групповая
до 20 чел.
Главные достопримечательности Будапешта за 1 час
Пройдите по площади Героев и проспекту Андраши, загляните в секретные дворики и узнайте, как утки шантажировали горожан. Погрузитесь в атмосферу Будапешта
Начало: Недалеко от станции метро «Байза утца»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
Завтра в 09:00
17 фев в 09:00
2216 за человека
О чём молятся монахи Паулины
Пешая
скидка
30%
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
О чём молятся монахи Паулины
Побывать внутри пещерного католического монастыря в центре Будапешта
Начало: На площади Геллерта
Завтра в 10:30
15 фев в 10:30
5035 за всё до 10 чел.
Будапешт для своих: детская экскурсия по Будайской крепости
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Будапешт для своих: детская экскурсия по Будайской крепости
Разгадать загадки о короле Матяше, найти фантастических животных и пересчитать всех ворон
Начало: У подножия Будайского холма
15 фев в 11:30
16 фев в 09:30
от 180 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    31 декабря 2024
    Главные достопримечательности Будапешта за 1 час
    Экскурсия понравилась,Инна -прекрасный гид,час прошёл незаметно,мы были только один день в Будапеште,поэтому не смогли посетить другие ее экскурсии, однозначно рекомендую
  • Е
    Елена
    25 декабря 2024
    Главные достопримечательности Будапешта за 1 час
    Спасибо! Вернусь обязательно!
  • А
    Александр
    21 декабря 2024
    Главные достопримечательности Будапешта за 1 час
    Очень интересная и содержательная экскурсия. Инна - знаток города и хороший рассказчик; человек, излучающий позитив, имеющий чувство юмора и знающий
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    городские секреты. А если вам интересна не только история города и культура Венгрии, но вы ещё и хотите вкусно покушать за 20-30 € в ресторане, многократно отмеченном экспертами Мишлен, спросите Инну, где и как это сделать, она знает.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Главные достопримечательности Будапешта за 1 час
  2. О чём молятся монахи Паулины
  3. Будапешт для своих: детская экскурсия по Будайской крепости
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Замок Буда
  6. Базилика святого Иштвана
  7. Площадь Героев
  8. Гора Геллерт
  9. Проспект Андраши
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в феврале 2025
Сейчас в Будапеште в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 16 до 180 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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