скидка
27%
1 час
Групповая
до 20 чел.
Главные достопримечательности Будапешта за 1 час
Пройдите по площади Героев и проспекту Андраши, загляните в секретные дворики и узнайте, как утки шантажировали горожан. Погрузитесь в атмосферу Будапешта
Начало: Недалеко от станции метро «Байза утца»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
Завтра в 09:00
17 фев в 09:00
22€16 за человека
скидка
30%
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
О чём молятся монахи Паулины
Побывать внутри пещерного католического монастыря в центре Будапешта
Начало: На площади Геллерта
Завтра в 10:30
15 фев в 10:30
50€35 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Будапешт для своих: детская экскурсия по Будайской крепости
Разгадать загадки о короле Матяше, найти фантастических животных и пересчитать всех ворон
Начало: У подножия Будайского холма
15 фев в 11:30
16 фев в 09:30
от €180 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена31 декабря 2024Экскурсия понравилась,Инна -прекрасный гид,час прошёл незаметно,мы были только один день в Будапеште,поэтому не смогли посетить другие ее экскурсии, однозначно рекомендую
- ЕЕлена25 декабря 2024Спасибо! Вернусь обязательно!
- ААлександр21 декабря 2024Очень интересная и содержательная экскурсия. Инна - знаток города и хороший рассказчик; человек, излучающий позитив, имеющий чувство юмора и знающий
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Необычные дома»
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