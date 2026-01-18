Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Будапешту, чтобы узнать, почему 6 октября стало ключевой датой в истории Венгрии.Вас ждёт эксклюзивный маршрут, включающий в себя визит к венгерскому Парламенту, Базилике Святого Иштвана,

прогулку по набережной Дуная и восхитительные виды Будайской стороны. Узнайте удивительные факты о венгерской истории, которые не оставят равнодушным ни одного путешественника. Вас также ожидает знакомство с местными традициями и фольклором, а также возможность отведать национальный десерт рейтеш в Первой Штрудельной Будапешта. Эта пешеходная экскурсия обещает быть насыщенной и познавательной, без дополнительных расходов, с возможностью погрузиться в атмосферу венгерской культуры и истории

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Почему 6 октября?

Для жителей Венгрии это не просто один из государственных праздников или день казни генералов-освободителей, а практически сакральная дата, вокруг которой сформировались особые традиции. Я расскажу, как День памяти арадских мучеников отражается в венгерском фольклоре и местных ритуалах. А также проведу вас по памятным местам, имеющим непосредственное отношение к этой дате — гулять будем в окрестностях улицы 6 октября.

Что вас ожидает

Эта экскурсия будет интересна тем, кто хочет не только открыть для себя неизведанные уголки Будапешта, но и по-новому взглянуть на легендарные места, соприкасаясь с историей города. На маршруте вам встретятся:

венгерский Парламент

Базилика Святого Иштвана

набережная Дуная

панорама Будайской стороны

Вы узнаете:

как так получилось, что ЮНЕСКО дало премию Будапешту не за сохранность достопримечательности, а за её снос

почему все венгры могут безошибочно назвать годы Первой Мировой войны

что общего между двумя памятными датами венгерской истории — 6 октября и 15 марта

А чтобы исторических моментов не показалось много, я приправлю факты классическими достопримечательностями Будапешта, а также отведу вас в Первую Штрудельную попробовать венгерский десерт рейтеш (входит в стоимость экскурсии).

Организационные детали