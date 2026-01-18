Для жителей Венгрии это не просто один из государственных праздников или день казни генералов-освободителей, а практически сакральная дата, вокруг которой сформировались особые традиции. Я расскажу, как День памяти арадских мучеников отражается в венгерском фольклоре и местных ритуалах. А также проведу вас по памятным местам, имеющим непосредственное отношение к этой дате — гулять будем в окрестностях улицы 6 октября.
Что вас ожидает
Эта экскурсия будет интересна тем, кто хочет не только открыть для себя неизведанные уголки Будапешта, но и по-новому взглянуть на легендарные места, соприкасаясь с историей города. На маршруте вам встретятся:
венгерский Парламент
Базилика Святого Иштвана
набережная Дуная
панорама Будайской стороны
Вы узнаете:
как так получилось, что ЮНЕСКО дало премию Будапешту не за сохранность достопримечательности, а за её снос
почему все венгры могут безошибочно назвать годы Первой Мировой войны
что общего между двумя памятными датами венгерской истории — 6 октября и 15 марта
А чтобы исторических моментов не показалось много, я приправлю факты классическими достопримечательностями Будапешта, а также отведу вас в Первую Штрудельную попробовать венгерский десерт рейтеш (входит в стоимость экскурсии).
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов
Если в вашей группе более 6 человек, доплата за каждого последующего 12,5 евро
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Метро М1, станция Deák Ferenc tér
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1179 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Анатолий, я лицензированный гид по Будапешту и Венгрии с 2004 года. Очень люблю свою работу и с большим удовольствием покажу вам лучшие места нашей чудесной страны!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
Татьяна
Анатолий прекрасный рассказчик: яркий, артистичный, знающий. Экскурсия продумана и хорошо организована. Она компактна, но содержательно и эмоционально насыщенна. Рассказ выходит за рамки событий революции 1848-49 гг., как ожидалось исходя из названия, но это только делает его даже более интересным, чем предполагалось.
Вам был полезен этот отзыв?
Александр
Анатолий - энергичный, доброжелательный, владеющий материалом гид. При достаточной насыщенности экскурсии она не стала утомительной ни физически, ни интеллектуально. Чуткий к проблемам клиентов: когда пошел дождь, снабдил нас зонтиками из читать дальшеуменьшить
своего багажника. Анатолий с готовностью отвечал на наши разные вопросы, освещая темы и достаточно далекие от темы экскурсии. В целом экскурсия получилась не столько тематическая, сколько общеознакомительная, но в данном случае это совсем не минус.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Будапешта
Похожие экскурсии на «Авторская экскурсия «Австро-Венгрия. Вокруг 6 октября»»