Откройте для себя Будапешт через призму истории и традиций, отмечая день памяти арадских мучеников
Вас ждёт эксклюзивный маршрут, включающий в себя визит к венгерскому Парламенту, Базилике Святого Иштвана, прогулку по набережной Дуная и восхитительные виды Будайской стороны.
Узнайте удивительные факты о венгерской истории, которые не оставят равнодушным ни одного путешественника.
Вас также ожидает знакомство с местными традициями и фольклором, а также возможность отведать национальный десерт рейтеш в Первой Штрудельной Будапешта.
Эта пешеходная экскурсия обещает быть насыщенной и познавательной, без дополнительных расходов, с возможностью погрузиться в атмосферу венгерской культуры и истории
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Описание
Почему 6 октября?
Для жителей Венгрии это не просто один из государственных праздников или день казни генералов-освободителей, а практически сакральная дата, вокруг которой сформировались особые традиции. Я расскажу, как День памяти арадских мучеников отражается в венгерском фольклоре и местных ритуалах. А также проведу вас по памятным местам, имеющим непосредственное отношение к этой дате — гулять будем в окрестностях улицы 6 октября.
Что вас ожидает
Эта экскурсия будет интересна тем, кто хочет не только открыть для себя неизведанные уголки Будапешта, но и по-новому взглянуть на легендарные места, соприкасаясь с историей города. На маршруте вам встретятся:
- венгерский Парламент
- Базилика Святого Иштвана
- набережная Дуная
- панорама Будайской стороны
Вы узнаете:
- как так получилось, что ЮНЕСКО дало премию Будапешту не за сохранность достопримечательности, а за её снос
- почему все венгры могут безошибочно назвать годы Первой Мировой войны
- что общего между двумя памятными датами венгерской истории — 6 октября и 15 марта
А чтобы исторических моментов не показалось много, я приправлю факты классическими достопримечательностями Будапешта, а также отведу вас в Первую Штрудельную попробовать венгерский десерт рейтеш (входит в стоимость экскурсии).
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов
- Если в вашей группе более 6 человек, доплата за каждого последующего 12,5 евро
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Метро М1, станция Deák Ferenc tér
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.