Авторская экскурсия «Австро-Венгрия. Вокруг 6 октября»
Индивидуальная экскурсия в Будапеште

Откройте для себя Будапешт через призму истории и традиций, отмечая день памяти арадских мучеников

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Будапешту, чтобы узнать, почему 6 октября стало ключевой датой в истории Венгрии.

Вас ждёт эксклюзивный маршрут, включающий в себя визит к венгерскому Парламенту, Базилике Святого Иштвана, прогулку по набережной Дуная и восхитительные виды Будайской стороны.

Узнайте удивительные факты о венгерской истории, которые не оставят равнодушным ни одного путешественника.

Вас также ожидает знакомство с местными традициями и фольклором, а также возможность отведать национальный десерт рейтеш в Первой Штрудельной Будапешта.

Эта пешеходная экскурсия обещает быть насыщенной и познавательной, без дополнительных расходов, с возможностью погрузиться в атмосферу венгерской культуры и истории
Авторская экскурсия «Австро-Венгрия. Вокруг 6 октября»
Авторская экскурсия «Австро-Венгрия. Вокруг 6 октября»
Авторская экскурсия «Австро-Венгрия. Вокруг 6 октября»
Авторская экскурсия «Австро-Венгрия. Вокруг 6 октября»
Авторская экскурсия «Австро-Венгрия. Вокруг 6 октября»
Авторская экскурсия «Австро-Венгрия. Вокруг 6 октября»
Авторская экскурсия «Австро-Венгрия. Вокруг 6 октября»
Ближайшие даты:
27
дек
28
дек
29
дек
1
янв
2
янв
3
янв
4
янв
Ещё
даты

Описание

Почему 6 октября?

Для жителей Венгрии это не просто один из государственных праздников или день казни генералов-освободителей, а практически сакральная дата, вокруг которой сформировались особые традиции. Я расскажу, как День памяти арадских мучеников отражается в венгерском фольклоре и местных ритуалах. А также проведу вас по памятным местам, имеющим непосредственное отношение к этой дате — гулять будем в окрестностях улицы 6 октября.

Что вас ожидает

Эта экскурсия будет интересна тем, кто хочет не только открыть для себя неизведанные уголки Будапешта, но и по-новому взглянуть на легендарные места, соприкасаясь с историей города. На маршруте вам встретятся:

  • венгерский Парламент
  • Базилика Святого Иштвана
  • набережная Дуная
  • панорама Будайской стороны

Вы узнаете:

  • как так получилось, что ЮНЕСКО дало премию Будапешту не за сохранность достопримечательности, а за её снос
  • почему все венгры могут безошибочно назвать годы Первой Мировой войны
  • что общего между двумя памятными датами венгерской истории — 6 октября и 15 марта

А чтобы исторических моментов не показалось много, я приправлю факты классическими достопримечательностями Будапешта, а также отведу вас в Первую Штрудельную попробовать венгерский десерт рейтеш (входит в стоимость экскурсии).

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов
  • Если в вашей группе более 6 человек, доплата за каждого последующего 12,5 евро

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Метро М1, станция Deák Ferenc tér
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будапешта

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиНеобычныеЛетниеАвторскиеУлицы и переулкиВесенние

Похожие туры из Будапешта

Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
178 отзывов
Прогулка по вечернему Будапешту: Собор Святого Стефана и руин-бары
Откройте для себя вечерний Будапешт: величественный собор и уникальные руин-бары с их неповторимой атмосферой
по договоренности с гидом
Сегодня
Завтра
29 дек
30 дек
12096 за всё до 15 чел.
Будапешт - первая встреча
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
19 отзывов
Будапешт - первая встреча: эксклюзивный тур с личным гидом
Откройте для себя великолепие Будапешта: исторические сокровища, архитектурные шедевры и живописные виды в индивидуальной обстановке
Завтра
29 дек
1 янв
2 янв
150 за всё до 4 чел.
Ключ к сердцу Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
70 отзывов
Индивидуальная экскурсия Ключ к сердцу Будапешта: от Буды до Пешта
Откройте для себя тайны Будапешта: от крепости Буда до величия Пешта в уникальной экскурсии
29 дек
4 янв
5 янв
6 янв
130 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Будапеште. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ