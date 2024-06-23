1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Будапешт - по следам империи: индивидуальная экскурсия
Вечерний Будапешт покорит красотой и тайнами! Прогулка по главным улицам, Парламент, Базилика святого Иштвана и советы по отдыху
Начало: Около метро Deak Ferenc
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
от €110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Город Йожефа: туристам вход воспрещен
Индивидуальная экскурсия по одному из самых старых районов Будапешта - городу Йожефа. Погружение в контрасты, историю и быт местных жителей
Начало: Перед входом в метро Rákoczi tér
8 июля в 18:00
9 июля в 18:00
€118 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прошлое и настоящее тайных обществ
На экскурсии по Будапешту вы узнаете о масонских ложах, ритуалах и символах, которые оставили след в истории города и Европы
Начало: В районе станции метро Oktogon
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€130 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны современного Будапешта: стрит-арт и руин-бары
Погрузитесь в мир современного Будапешта, где стрит-арт и руин-бары расскажут свои истории. Узнайте, как искусство изменило город и кто стоит за его созданием
Начало: В районе метро Blaha Lujsa tér
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
€131 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Шагая по Пешту: индивидуальная экскурсия по левой стороне Будапешта
Погрузитесь в историю Пешта за 2,5 часа. Узнайте о купальнях, замке, мини-скульптурах и Опере. Прокатитесь на метро и загадайте желание незнакомцу
Начало: Станция метро «Площадь Лайоша Кошута»
10 июля в 08:00
11 июля в 08:00
€115 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Историческая экскурсия по Будапешту: секреты 6 октября
Откройте для себя Будапешт через призму истории и традиций, отмечая день памяти арадских мучеников
Начало: Метро М1, станция Deák Ferenc tér
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€125 за всё до 6 чел.
Групповая
1 час
Главные достопримечательности Будапешта за 1 час
Прогуляться по городу, увидеть Дракулу и узнать, что связывает купальню и бегемота
Начало: Недалеко от станции метро «Байза утца»
Расписание: во вторник, среду и пятницу в 09:00
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина23 июня 2024Замечательная экскурсия! Илья обладает настолько глубокими знаниями, что за 2 часа мы получили колоссальное количество знаний, интересных фактов, новых впечатлений. Настоятельно рекомендую экскурсовода и экскурсию!
- ССтепан28 мая 2024Были на экскурсии от Ильи про прошлое и настоящее тайных сообществ, отличный маршрут, всё очень понравилось!
- ААнна13 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия Ильи. Несмотря на то, что наша группа из четырёх человек в Будапеште не в первый раз,
- ААлександр4 мая 2024Анатолий - энергичный, доброжелательный, владеющий материалом гид. При достаточной насыщенности экскурсии она не стала утомительной ни физически, ни интеллектуально. Чуткий
- ММарина27 января 2024Прогулка прошла прекрасно) Виктория - энергичная любознательная девушка. Прогулка была насыщенная, очень много интересной информации. Очень много интересных мест. Превзошла мои ожидания))) Спасибо большое)))
- ААсель13 ноября 2023Мы очень благодарны Виктории!!! Будапешт заиграл новыми красками, «спрятанные» скульптуры, прекрасно, грамотно преподнесенный материал. Ну в общем, нет слов насколько мы благодарны нашему Гиду!!!!!
- ААндрей7 августа 2023Все понравилось!
- ССергей18 июня 2023Экскурсия с Марией очень понравилась. Узнали много нового о жизни города и истории Венгрии. Понравилась увлечённость гида темой и стремлении
- ППётр16 мая 2023Добрый день! Был в Будапеште проездом и не сильно рассчитывал на то, что кто-то согласится провести экскурсию настолько оперативно. Тамара согласилась. Экскурсия
- ЕЕвгения3 мая 2023Мария - невероятно структурный и многогранный человек с отменным юмором Мы в Будапеште уже третий раз, но удалось посмотреть такие районы,
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «От метро»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июле 2024
Сейчас в Будапеште в категории "От метро" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 25 до 131. Туристы уже оставили гидам 162 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «От метро», 162 ⭐ отзыва, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь