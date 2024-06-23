Экскурсии от метро в Будапеште

Найдено 7 экскурсий в категории «От метро» в Будапеште на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Будапешт - по следам империи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Будапешт - по следам империи: индивидуальная экскурсия
Вечерний Будапешт покорит красотой и тайнами! Прогулка по главным улицам, Парламент, Базилика святого Иштвана и советы по отдыху
Начало: Около метро Deak Ferenc
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
от 110 за всё до 6 чел.
Город Йожефа: туристам вход воспрещен
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
86 отзывов
Город Йожефа: туристам вход воспрещен
Индивидуальная экскурсия по одному из самых старых районов Будапешта - городу Йожефа. Погружение в контрасты, историю и быт местных жителей
Начало: Перед входом в метро Rákoczi tér
8 июля в 18:00
9 июля в 18:00
118 за всё до 10 чел.
Прошлое и настоящее тайных обществ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Прошлое и настоящее тайных обществ
На экскурсии по Будапешту вы узнаете о масонских ложах, ритуалах и символах, которые оставили след в истории города и Европы
Начало: В районе станции метро Oktogon
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
130 за всё до 7 чел.
Тайны современного Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Тайны современного Будапешта: стрит-арт и руин-бары
Погрузитесь в мир современного Будапешта, где стрит-арт и руин-бары расскажут свои истории. Узнайте, как искусство изменило город и кто стоит за его созданием
Начало: В районе метро Blaha Lujsa tér
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
131 за всё до 7 чел.
Шагая по Пешту
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Шагая по Пешту: индивидуальная экскурсия по левой стороне Будапешта
Погрузитесь в историю Пешта за 2,5 часа. Узнайте о купальнях, замке, мини-скульптурах и Опере. Прокатитесь на метро и загадайте желание незнакомцу
Начало: Станция метро «Площадь Лайоша Кошута»
10 июля в 08:00
11 июля в 08:00
115 за всё до 8 чел.
Авторская экскурсия «Австро-Венгрия. Вокруг 6 октября»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Историческая экскурсия по Будапешту: секреты 6 октября
Откройте для себя Будапешт через призму истории и традиций, отмечая день памяти арадских мучеников
Начало: Метро М1, станция Deák Ferenc tér
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
125 за всё до 6 чел.
Главные достопримечательности Будапешта за 1 час
🚶 Пешая
Групповая
1 час
Главные достопримечательности Будапешта за 1 час
Прогуляться по городу, увидеть Дракулу и узнать, что связывает купальню и бегемота
Начало: Недалеко от станции метро «Байза утца»
Расписание: во вторник, среду и пятницу в 09:00
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    23 июня 2024
    Прошлое и настоящее тайных обществ
    Замечательная экскурсия! Илья обладает настолько глубокими знаниями, что за 2 часа мы получили колоссальное количество знаний, интересных фактов, новых впечатлений. Настоятельно рекомендую экскурсовода и экскурсию!
  • С
    Степан
    28 мая 2024
    Прошлое и настоящее тайных обществ
    Были на экскурсии от Ильи про прошлое и настоящее тайных сообществ, отличный маршрут, всё очень понравилось!
  • А
    Анна
    13 мая 2024
    Прошлое и настоящее тайных обществ
    Нам очень понравилась экскурсия Ильи. Несмотря на то, что наша группа из четырёх человек в Будапеште не в первый раз,
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    мы как будто заново открыли для себя многие места и узнали новое из истории тайных обществ. Илья отлично знает предмет и горит своим делом, поэтому способен зажечь интерес в слушателях. Что особенно понравилось: прекрасно поставленная речь, знание нюансов обеих культур (венгерской и русской), умение услышать собеседника и ответить по существу. Рекомендуем!

  • А
    Александр
    4 мая 2024
    Авторская экскурсия «Австро-Венгрия. Вокруг 6 октября»
    Анатолий - энергичный, доброжелательный, владеющий материалом гид. При достаточной насыщенности экскурсии она не стала утомительной ни физически, ни интеллектуально. Чуткий
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    к проблемам клиентов: когда пошел дождь, снабдил нас зонтиками из своего багажника. Анатолий с готовностью отвечал на наши разные вопросы, освещая темы и достаточно далекие от темы экскурсии. В целом экскурсия получилась не столько тематическая, сколько общеознакомительная, но в данном случае это совсем не минус.

  • М
    Марина
    27 января 2024
    Шагая по Пешту
    Прогулка прошла прекрасно) Виктория - энергичная любознательная девушка. Прогулка была насыщенная, очень много интересной информации. Очень много интересных мест. Превзошла мои ожидания))) Спасибо большое)))
  • А
    Асель
    13 ноября 2023
    Шагая по Пешту
    Мы очень благодарны Виктории!!! Будапешт заиграл новыми красками, «спрятанные» скульптуры, прекрасно, грамотно преподнесенный материал. Ну в общем, нет слов насколько мы благодарны нашему Гиду!!!!!
  • А
    Андрей
    7 августа 2023
    Город Йожефа: туристам вход воспрещен
    Все понравилось!
  • С
    Сергей
    18 июня 2023
    Город Йожефа: туристам вход воспрещен
    Экскурсия с Марией очень понравилась. Узнали много нового о жизни города и истории Венгрии. Понравилась увлечённость гида темой и стремлении
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    донести как можно больше информации до нас. Получили ответы на вопросы даже не связанные с темой экскурсии. Рекомендую изучить город в компании Марии. Спасибо, Мария, за интересно проведенное время!

  • П
    Пётр
    16 мая 2023
    Будапешт - по следам империи
    Добрый день! Был в Будапеште проездом и не сильно рассчитывал на то, что кто-то согласится провести экскурсию настолько оперативно. Тамара согласилась. Экскурсия
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    прошла замечательно, мы прошли по центру города, посетили все основные достопримечательности, расположенные на стороне Пешт, затем прокатились на очень необычном местом метро и прогулялись по парку. Экскурсия очень интересная и сбалансированная, Тамара рассказала об исторических событиях, ключевых датах и фигурах, но при этом, было много дополнительной интересной информации (обойдусь без спойлеров:)). Тамара приятный, воспитанный и интересный человек, если вы будете Будапеште и у вас найдется 2-2,5 часа -очень рекомендую! Спасибо!

  • Е
    Евгения
    3 мая 2023
    Город Йожефа: туристам вход воспрещен
    Мария - невероятно структурный и многогранный человек с отменным юмором Мы в Будапеште уже третий раз, но удалось посмотреть такие районы,
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    до которых не добирались 🔥 уютные дворники, загадочные постройки, таинственные тропы… Просто новое измерение любимого города! Экскурсия была невероятно насыщенной, объёмной. Было видно, что Мария очень опытна, многое знает и тщательно продумывала детали. Но при этом было приятно, что была готова ответить на любые вопросы, и это не сбивало её с общего хода повествования. Невероятная глубина с непринуждённой подачей - редкий гид с неповторимым маршрутом ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «От метро»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Будапешт - по следам империи
  2. Город Йожефа: туристам вход воспрещен
  3. Прошлое и настоящее тайных обществ
  4. Тайны современного Будапешта
  5. Шагая по Пешту
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Парламент
  2. Самое главное
  3. Дунай
  4. Рыбацкий бастион
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Площадь Героев
  7. Базилика святого Иштвана
  8. Гора Геллерт
  9. Проспект Андраши
  10. Замок Буда
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июле 2024
Сейчас в Будапеште в категории "От метро" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 25 до 131. Туристы уже оставили гидам 162 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «От метро», 162 ⭐ отзыва, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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