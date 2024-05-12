Авторские экскурсии от местных гидов Будапешта

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Будапеште на русском языке, цены от €27. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Будапешт: тайны квартала магнатов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Будапешт: тайны квартала магнатов - погружение в историю и архитектуру
Познакомьтесь с неведомым лицом Будапешта, где каждый уголок хранит свои загадки и истории, ждущие быть раскрытыми
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
195 за всё до 10 чел.
Музыкальный Будапешт
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Музыкальный Будапешт: экскурсия по музыкальным местам города
Прогулка по Будапешту с рассказами о венгерской музыке и музыкантах. В наушниках будут звучать мелодии, иллюстрирующие сюжеты
Начало: В районе площади Октогон и проспекта Андраши
«» — подумала я, создавая новую авторскую программу»
Расписание: в будние дни в 15:30, в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 15:30
27 за человека
Авторская экскурсия «Австро-Венгрия. Вокруг 6 октября»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Историческая экскурсия по Будапешту: секреты 6 октября
Откройте для себя Будапешт через призму истории и традиций, отмечая день памяти арадских мучеников
Начало: Метро М1, станция Deák Ferenc tér
Сегодня в 12:00
Завтра в 14:00
125 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Музыкальный Будапешт
    Прекрасная нетривиальная экскурсия. Ирина рассказывает интересные истории и все это сопровождает музыка. Будапешт раскрывается с новой стороны. Еще бы выключить внешние звуки, но это увы не в наших силах. Надеюсь попасть к Ирине еще и знакомым расскажу
  • А
    Александр
    4 мая 2024
    Авторская экскурсия «Австро-Венгрия. Вокруг 6 октября»
    Анатолий - энергичный, доброжелательный, владеющий материалом гид. При достаточной насыщенности экскурсии она не стала утомительной ни физически, ни интеллектуально. Чуткий
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    к проблемам клиентов: когда пошел дождь, снабдил нас зонтиками из своего багажника. Анатолий с готовностью отвечал на наши разные вопросы, освещая темы и достаточно далекие от темы экскурсии. В целом экскурсия получилась не столько тематическая, сколько общеознакомительная, но в данном случае это совсем не минус.

  • А
    Александр
    5 марта 2024
    Будапешт: тайны квартала магнатов
    Великолепная экскурсия и наикрутейшая гид Валерия сделали наш день! Очень рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    14 февраля 2024
    Музыкальный Будапешт
    Очень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую эту экскурсию тем, кто любит
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    музыку. Но с одной оговоркой. Выбирайте тёплое время года, или надевайте на себя все тёплые вещи. Мы очень замерзли!!! И следует отладить аудио оборудование, под конец экскурсии от постоянного шума в наушниках разболелась голова.

    Очень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую этуОчень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую этуОчень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую этуОчень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую этуОчень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую этуОчень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую этуОчень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую эту
  • Н
    Наталья
    29 декабря 2023
    Музыкальный Будапешт
    Большое спасибо,Ирине! Вдохновляющая экскурсия! Очень познавательно, интересные рассказы про судьбы музыкантов и их связь с городом. Постоянно в течение двух часов мы
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    слушали музыку начиная с Листа и заканчивая Фреди Меркури. Было очень много приятных сюрпризов и неожиданных открытий. Очень хорошо спланированная экскурсия и гармоничное сочетание рассказа и музыкального сопровождения. Детям однозначно в наушниках с музыкой было весело. И самое главное, очень душевно, со вкусом. Благодаря Ирине мы поняли, что не зря приехали в Будапешт и нам нужно обязательно вернуться.

    Большое спасибо,Ирине!Большое спасибо,Ирине!Большое спасибо,Ирине!Большое спасибо,Ирине!Большое спасибо,Ирине!Большое спасибо,Ирине!Большое спасибо,Ирине!
  • В
    Вячеслав
    23 июля 2023
    Будапешт: тайны квартала магнатов
    Спасибо, очень понравилось!
  • Е
    Елена
    24 октября 2021
    Будапешт: тайны квартала магнатов
    Экскурсия "Будапешт: тайны квартала магнатов" в сопровождении Валерии просто великолепна! Душевно, легко, профессионально и очень красиво! Посмотрели с ней город,
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    который не увидишь на туристических маршрутах, зато ясный для понимания души города Отдельное спасибо за рекомендацию заглянуть в старинное кафе, которое сохранило традиционный рецепт изготовления штруделя.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Авторские»

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  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 195. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Авторские», 8 ⭐ отзывов, цены от €27. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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