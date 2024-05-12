1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Будапешт: тайны квартала магнатов - погружение в историю и архитектуру
Познакомьтесь с неведомым лицом Будапешта, где каждый уголок хранит свои загадки и истории, ждущие быть раскрытыми
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
€195 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Музыкальный Будапешт: экскурсия по музыкальным местам города
Прогулка по Будапешту с рассказами о венгерской музыке и музыкантах. В наушниках будут звучать мелодии, иллюстрирующие сюжеты
Начало: В районе площади Октогон и проспекта Андраши
«» — подумала я, создавая новую авторскую программу»
Расписание: в будние дни в 15:30, в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 15:30
€27 за человека
Индивидуальная
2 часа
Историческая экскурсия по Будапешту: секреты 6 октября
Откройте для себя Будапешт через призму истории и традиций, отмечая день памяти арадских мучеников
Начало: Метро М1, станция Deák Ferenc tér
Сегодня в 12:00
Завтра в 14:00
€125 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна12 мая 2024Прекрасная нетривиальная экскурсия. Ирина рассказывает интересные истории и все это сопровождает музыка. Будапешт раскрывается с новой стороны. Еще бы выключить внешние звуки, но это увы не в наших силах. Надеюсь попасть к Ирине еще и знакомым расскажу
- ААлександр4 мая 2024Анатолий - энергичный, доброжелательный, владеющий материалом гид. При достаточной насыщенности экскурсии она не стала утомительной ни физически, ни интеллектуально. Чуткий
- ААлександр5 марта 2024Великолепная экскурсия и наикрутейшая гид Валерия сделали наш день! Очень рекомендую!
- ЮЮлия14 февраля 2024Очень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую эту экскурсию тем, кто любит
- ННаталья29 декабря 2023Большое спасибо,Ирине! Вдохновляющая экскурсия! Очень познавательно, интересные рассказы про судьбы музыкантов и их связь с городом. Постоянно в течение двух часов мы
- ВВячеслав23 июля 2023Спасибо, очень понравилось!
- ЕЕлена24 октября 2021Экскурсия "Будапешт: тайны квартала магнатов" в сопровождении Валерии просто великолепна! Душевно, легко, профессионально и очень красиво! Посмотрели с ней город,
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Авторские»
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