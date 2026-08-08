Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будапешта

Мои заказы

Будапешт для своих. Буда: прогулка по необычным местам

Интересные пешеходные экскурсии по Будапешту: старинная Буда и дворец Шандора
Встречали ли вы когда-нибудь страну, выбравшую своим символом не короля, полководца, ученого, знаковое архитектурное сооружение, а торт? А государство, успешно построившее «гуляш-социализм» и гордо носившее звание «самого веселого барака соцлагеря»? А столицу, над которой торжественно возвышается величественный монумент Отпуску? Да один венгерский язык чего стоит!
Будапешт для своих. Буда: прогулка по необычным местам
Будапешт для своих. Буда: прогулка по необычным местам
Будапешт для своих. Буда: прогулка по необычным местам

Описание экскурсии

Уникальная страна Европы

Мы с вами находимся в одной из самых необычных стран Европы. Старая Буда, правобережная часть венгерской столицы, является квинтэссенцией тысячелетней истории и уникальности этого места. Буда — это настоящая «вещь в себе». Она может рассказать множество историй, если вы готовы прислушаться. Каждая маленькая деталь скрывает как минимум два смысла: внешний — для туристов и внутренний — для местных жителей.

Искусство открывать новое

Давайте вместе найдем эти детали, удивимся им и познакомимся с Будой не как простые туристы, а по-настоящему. Архитектура, витражи, мозаичные орнаменты, разноцветные черепицы, старые трамваи, кованые ограды, очаровательные кондитерские и крошечные уличные скульптуры — все это в избытке в Буде. Мы обязательно сделаем красивые фотографии и попробуем множество вкусностей.

Наш маршрут

Мы посетим все важные места старинной Буды. Начнем с того, как входили в город в Средние века.

  • Церковь Матьяша с её ажурной позднеготической архитектурой.
  • Суровая башня церкви Марии Магдалены.
  • Будайская крепость и резиденция президента — дворец Шандора.
  • Галерея Рыбацкого бастиона с панорамным видом на Пешт.

Кроме того, мы найдём место с прекрасным видом на Будайские горы, прокатимся на старинном фуникулере и посетим старинную кондитерскую, чтобы познакомиться с множеством венгерских сладостей. Также мы заглянем в подземный лабиринт, скрывающий удивительные истории, и узнаем о доме Гудини, величайшем фокуснике прошлого века, который родился в Будапеште.

Погружение в культуру

Во время экскурсии мы обсудим множество интересных тем: историю Венгрии и Буду, венгерское искусство и культуру, а также как здесь отмечают праздники, избегают конфликтов с соседями и что едят. Мы постараемся понять, кто такой «человек Буды».

Также мы затронем более серьезные вопросы. Почему Будапешт умалчивает о некоторых вещах? Как можно добиться изменений без насилия? Как относиться к монументам с уважением и не забывать наше прошлое? Мы поговорим о венгерском одиночестве и его влиянии на весёлый дух города.

Необычные находки

Мы заглянем в места, которые не входят в стандартные туристические маршруты — так город раскроется вам по-настоящему.

  • Попробуем восхитительный штрудель.
  • Найдём бронзовые автографы на старинной мостовой.
  • С высоты посмотрим на разноцветные черепичные крыши.
  • Пробуем разгадать загадки архитектуры.
  • Устроим квест по поискам крошечных жителей города, каждый из которых расскажет удивительную историю.

Мы собрали лучшие места для фотографий, так что не забудьте взять камеру!

Важная информация

Экскурсия проводится по запросу, поэтому, пожалуйста, внесите предоплату после подтверждения даты и времени от гида.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Церковь Матьяша
  • Башню старинной церкви Марии Магдалены
  • Будайскую крепость
  • Дворец Шандора
  • Старинную кондитерскую
  • Дом Гудини
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Еда
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы встретимся с вами у Венских ворот
Завершение: Будайская крепость
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Будапешта

Похожие экскурсии на «Будапешт для своих. Буда: прогулка по необычным местам»

Будапешт как на ладони: смотровые площадки Буды c вершины горы Геллерт
Пешая
2 часа
75 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Будапешт как на ладони: смотровые площадки Буды c вершины горы Геллерт
Увидеть город с лучших ракурсов, сориентироваться в нём - и бесповоротно влюбиться
Начало: FERENCIEK TERE
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
€10 за человека
Ну как не полюбить Будапешт
На машине
Трамвай № 2
4.5 часа
60 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ну как не полюбить Будапешт
Узнать всё о достопримечательностях Буды и Пешта на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €250 за всё до 4 чел.
Аристократическая Буда
На машине
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Аристократическая Буда
Прогулка по историческим местам Буды с захватывающими видами и интересными историями. Завершите день в аутентичной кофейне
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €130 за всё до 4 чел.
Будапешт с огоньком - каждый день
Пешая
Трамвай № 2
2.5 часа
87 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Будапешт с огоньком - каждый день
Исследуйте сокровенные уголки Будапешта и его исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: Площадь Елизаветы
Завтра в 12:00
16 авг в 12:00
€35 за человека
У нас ещё много экскурсий в Будапеште. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Будапеште
€280 за экскурсию