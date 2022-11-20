Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будапешта

Будапешт для своих. Буда: прогулка по необычным местам

Будапешт для своих

Будапешт для своих. Буда: прогулка по необычным местам
Будапешт для своих. Буда: прогулка по необычным местам
Будапешт для своих. Буда: прогулка по необычным местам
Будапешт для своих. Буда: прогулка по необычным местам
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Описание

Встречали ли вы когда-нибудь страну, выбравшую своим символом не короля, полководца, ученого, знаковое архитектурное сооружение, а торт? А государство, успешно построившее "гуляш-социализм" и гордо носившее звание "самого веселого барака соцлагеря"? А столицу, над которой торжественно возвышается величественный монумент Отпуску? Да один венгерский язык чего стоит! Мы с вами в самой необычной стране Европы. И старая Буда, правобережная часть венгерской столицы, — квинтэссенция этой настоявшейся за тысячелетие особости и непохожести. Но это еще полбеды.
Буда — совершенная "вещь в себе". Захочет рассказать — расскажет, нет — умолчит, даже если речь идет о вещах важных, охватывающих века истории страны. Зато у каждой малюсенькой детали — два, а то и три смысла: внешний — для любопытствующих туристов, совсем иной — для своих. Вот и пойдем мы с вами такие детали искать, разгадывать, о чем они, удивляться, восхищаться и знакомиться с Будой не по-туристически, а по-настоящему.
Ну а роскошной архитектуры, витражей, мозаичных орнаментов, разноцветной черепицы, почтовых ящиков по австро-венгерской моде, старомодных трамвайчиков, кованных оград, очаровательных кондитерских и крошечных уличных скульптурок — этого в Буде с избытком. Так что и красивые фотографии непременно сделаем. И конечно, много вкусного перепробуем. Не зря ведь Будапешт — столица гедонистов. Приезжайте!

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Наш маршрут охватит все самое главное в старинной Буде. Даже зайдем мы в нее так, как входили в город в Средние века. Мы увидим ажурную позднеготическую церковь Матьяша и суровую башню старинной церкви Марии Магдалены, Будайскую крепость и резиденцию президента — дворец Шандора. С галереи Рыбацкого бастиона полюбуемся на панораму Пешта. Впрочем, место с роскошным видом на Будайские горы мы тоже разыщем. Прокатимся на старинном фуникулере, пройдемся по променаду, заглянем в старинную кондитерскую, чтобы разобраться в изобилии венгерских сладостей. Узнаем, что прячет лабиринт под средневековым городом. Увидим Дом Гудини, величайшего мистификатора прошлого века. Вы, кстати, знали, что родился он в Будапеште?
И все это время мы будем вам рассказывать о вещах серьезных и не очень. Мы поговорим об истории Венгрии и Буды, о венгерском искусстве и культуре. И главное — о том, как жилось здесь людям от античности и до наших дней. Как здесь отмечают праздники? Как избегают конфликтов с соседями? Что едят и пьют? Кто такой —"человек Буды"? Но в Будапеште можно найти ответы и на более серьезные вопросы. О чем умалчивает этот город и почему? Как совершать революции, избегая кровопролитий? Как относиться к величественным монументам без чрезмерного почтения, но и не забывая о своем прошлом? Что такое венгерское одиночество? И почему оно не мешает Будапешту быть городом веселья и гедонистов?
И конечно, мы заглянем во множество мест в стороне от туристического маршрута, а иначе ведь с городом не подружиться. Мы попробуем самый вкусный на свете штрудель, разыщем бронзовые автографы на старинной мостовой, посмотрим сверху на разноцветные черепичные крыши, попробуем угадать предназначение хитрой архитектурной детали, изобретем необычный транспортный маршрут на гору Яноша и устроим квест с поиском самых крошечных жителей города, каждый из которых расскажет совершенно удивительную историю. А еще именно в этом маршруте мы собрали самые лучшие места для фотографий. Вы уже начали собирать чемоданы?

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Напитки
  • Еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы встретимся с вами у Венских ворот
Завершение: Будайская крепость
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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