Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будапешта

Встречали ли вы когда-нибудь страну, выбравшую своим символом не короля, полководца, ученого, знаковое архитектурное сооружение, а торт? А государство, успешно построившее «гуляш-социализм» и гордо носившее звание «самого веселого барака соцлагеря»? А столицу, над которой торжественно возвышается величественный монумент Отпуску? Да один венгерский язык чего стоит!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Уникальная страна Европы

Мы с вами находимся в одной из самых необычных стран Европы. Старая Буда, правобережная часть венгерской столицы, является квинтэссенцией тысячелетней истории и уникальности этого места. Буда — это настоящая «вещь в себе». Она может рассказать множество историй, если вы готовы прислушаться. Каждая маленькая деталь скрывает как минимум два смысла: внешний — для туристов и внутренний — для местных жителей.

Искусство открывать новое

Давайте вместе найдем эти детали, удивимся им и познакомимся с Будой не как простые туристы, а по-настоящему. Архитектура, витражи, мозаичные орнаменты, разноцветные черепицы, старые трамваи, кованые ограды, очаровательные кондитерские и крошечные уличные скульптуры — все это в избытке в Буде. Мы обязательно сделаем красивые фотографии и попробуем множество вкусностей.

Наш маршрут

Мы посетим все важные места старинной Буды. Начнем с того, как входили в город в Средние века.

Церковь Матьяша с её ажурной позднеготической архитектурой.

Суровая башня церкви Марии Магдалены.

Будайская крепость и резиденция президента — дворец Шандора.

Галерея Рыбацкого бастиона с панорамным видом на Пешт.

Кроме того, мы найдём место с прекрасным видом на Будайские горы, прокатимся на старинном фуникулере и посетим старинную кондитерскую, чтобы познакомиться с множеством венгерских сладостей. Также мы заглянем в подземный лабиринт, скрывающий удивительные истории, и узнаем о доме Гудини, величайшем фокуснике прошлого века, который родился в Будапеште.

Погружение в культуру

Во время экскурсии мы обсудим множество интересных тем: историю Венгрии и Буду, венгерское искусство и культуру, а также как здесь отмечают праздники, избегают конфликтов с соседями и что едят. Мы постараемся понять, кто такой «человек Буды».

Также мы затронем более серьезные вопросы. Почему Будапешт умалчивает о некоторых вещах? Как можно добиться изменений без насилия? Как относиться к монументам с уважением и не забывать наше прошлое? Мы поговорим о венгерском одиночестве и его влиянии на весёлый дух города.

Необычные находки

Мы заглянем в места, которые не входят в стандартные туристические маршруты — так город раскроется вам по-настоящему.

Попробуем восхитительный штрудель.

Найдём бронзовые автографы на старинной мостовой.

С высоты посмотрим на разноцветные черепичные крыши.

Пробуем разгадать загадки архитектуры.

Устроим квест по поискам крошечных жителей города, каждый из которых расскажет удивительную историю.

Мы собрали лучшие места для фотографий, так что не забудьте взять камеру!

Важная информация

Экскурсия проводится по запросу, поэтому, пожалуйста, внесите предоплату после подтверждения даты и времени от гида.