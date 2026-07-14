25 отзывов оставили туристы

За 4 часа вы успеете не только изучить, но и по-настоящему влюбиться в столицу Венгрии! Вы увидите помпезное, грандиозное строительство Пешта конца 19 века, прочувствуете атмосферу средневекового королевского города Буда и насладитесь неповторимыми видами со смотровых площадок.
Услышите шум листвы в парках, звон колоколов и чеканный шаг смены караула, а я расскажу самое интересное обо всех достопримечательностях по пути.
Услышите шум листвы в парках, звон колоколов и чеканный шаг смены караула, а я расскажу самое интересное обо всех достопримечательностях по пути.
Описание экскурсии
Истории в удобном формате
Маршрут построен так, чтобы вы успели увидеть все те места, без которых невозможно представить Будапешт. Мы будем передвигаться по городу на автомобиле, делая остановки, чтобы прогуляться и поближе познакомиться с районами города. Таким образом вы посетите все знаковые места Буды и Пешта. Из моих рассказов вы узнаете, как создавался и менялся Будапешт с течением веков от древнего городка Аквинкум — столицы провинции Панония Великой Римской Империи — до современного города.
Маршрут
- Площадь Героев
- Крепость Вайдахуняд
- Проспект Андраши
- Оперный театр
- Базилика Святого Иштвана
- Здание Парламента
- Смотровая площадка у Парламента
- Мемориал «Башмаки на берегу Дуная»
- Самая большая Синагога Европы
- Набережная Буды (Королевский парк, Цепной мост, фуникулёр)
- Церковь Святого Матьяша
- Рыбацкий бастион
- Королевский дворец
Грани Пешта и средневековой Буды
- Будапешт встретит вас на главной площади Героев, архитектурный ансамбль которой откроет историю Венгрии
- Заглянем в парк Варошлигет и посетим замок Хуньяди
- По проспекту Андраши, «Елисейским полям» Будапешта, отправимся к грандиозной базилике Святого Иштвана — красивейшему храму 20 века
- По дороге полюбуемся помпезными зданиями Пешта 19 века. Остановимся у оперы, которая входит в 10-ку красивейших театров мира
- Кроме того, спустимся под землю, чтобы увидеть первую линию метро на европейском континенте
- На набережной Дуная прочувствуете величие и красоту Парламента и прикоснётесь к трагической истории Холокоста у памятника «башмачки»
- По красивейшему мосту Будапешта вы попадёте в Буду: здесь в программе Будайская крепость и Рыбацкий бастион, ещё один архитектурный шедевр
Я расскажу о самых важных вехах в истории Венгрии и Будапешта без сухих фактов и со множеством городских легенд. Покажу лучшие ракурсы для фотографий и помогу сделать на вашу камеру снимки в культовых местах.
Организационные детали
- Поедем на Mercedes класса Е или В
- Экскурсия начинается и заканчивается у вашего отеля (или по договорённости)
- Личные расходы и питание в стоимость программы не входит
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1479 туристов
Лицензированный гид высшей категории. Диплом факультета международного туризма Будапештского университета. Живу в Венгрии с 1985 года. Эта страна стала для меня второй родиной. Провожу индивидуальные экскурсии в Будапеште, провинции и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 60 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Большое спасибо Татьяне! Прекрасно провела утро, составила вречатление о городе, получила очень много информации и положительных эмоций! Большой обьем информации был подан в легкой и непринужденной манере и мы не забывали обсудить еще кучу интересующих меня подробностей. Как будто бы побывала в гостях у приветливых друзей, большое спасибо!
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Г
Татьяна замечательный экскурсовод и интересный человек.
Будапешт мы очень полюбили благодаря ей. Она ответит вам и на все вопросы о Венгрии, даже не включенные в программу. Время, заявленное ей на программу не приоритет, приоритет -это охватить всю программу с желаемой вами добавкой, ответить на все ваши вопросы-интересы.
Будапешт мы очень полюбили благодаря ей. Она ответит вам и на все вопросы о Венгрии, даже не включенные в программу. Время, заявленное ей на программу не приоритет, приоритет -это охватить всю программу с желаемой вами добавкой, ответить на все ваши вопросы-интересы.
Татьяна
Ответ организатора:
Большое спасибо!
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М
Татьяна прекрасный, профессиональный, доброжелательный гид! После ее экскурсии невозможно не полюбить Будапешт)) Спасибо!
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Л
Очень понравилась экскурсия с Татьяной, узнали очень много нового. Татьяна очень интересно рассказывала и об истории Венгрии и о том что происходит сейчас. Экскурсия пролетела быстро и мы посмотрели практически все достопримечательности Будапешта. Очень рекомендуем Татьяну!!!
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Ну как же не полюбить Будапешт, когда у меня был замечательный гид Татьяна! Я очень рекомендую Татьяну. Прекрасный человек, всё знает о Будапеште и истории создания этого города. Татьяна порекомендовала нам ресторан и это был прекрасный выбор! Автомобиль комфортабельный и очень удобно ездить по городу от одной достопримечательности к другой. Увидела всё! Благодарю!
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Это была лучшая наша экскурсия! Настолько приятно было гулять с Татьяной и слушать очень содержательные и интересные рассказы и историю про Будапешт! Мы с мужем в полном восторге!!! Отдельная благодарность за потрясающие кадры 🫶🏻 с удовольствием обратимся к вам еще раз!
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