25 отзывов оставили туристы

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Ну как не полюбить Будапешт!

Узнать всё о достопримечательностях Буды и Пешта на автопешеходной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

183 за экскурсию

У этой экскурсии25 отзывов
4.92
Татьяна
Задать вопросОбычно отвечает за 11 ч.
Татьяна – Гид в Будапеште
За 4 часа вы успеете не только изучить, но и по-настоящему влюбиться ❤️ в столицу Венгрии! Вы увидите помпезное, грандиозное строительство Пешта конца 19 века, насладитесь неповторимыми видами со смотровых площадок и прочувствуете атмосферу средневекового города Буда.

Услышите шум листвы в парках, звон колоколов и чеканный шаг смены караула, а я расскажу самое интересное обо всех достопримечательностях по пути.
Ну как не полюбить Будапешт!
Ну как не полюбить Будапешт!

Что вас ожидает

Истории в удобном формате
Маршрут построен так, чтобы вы успели увидеть все те места, без которых невозможно представить Будапешт. Мы будем передвигаться по городу на автомобиле, делая остановки, чтобы прогуляться и поближе познакомиться с районами города. Из моих рассказов вы узнаете, как создавался и менялся Будапешт с течением веков от древнего городка Аквинкум — столицы провинции Панония Великой Римской Империи — до современного города.

Грани Пешта и средневековой Буды
Будапешт встретит вас на главной площади Героев, чей архитектурный ансамбль откроет историю Венгрии. По проспекту Андраши вы отправитесь к грандиозной базилике Святого Иштвана — красивейшему храму 20 века. По дороге полюбуетесь помпезными зданиями Пешта 19 века, заглянете в парк Варошлигет, где посетите замок Хуньяди. Прокатитесь по «Елисейским полям» Будапешта и остановитесь у Оперы, которая входит в 10-ку красивейших театров мира. На набрежной Дуная прочувствуете величие и красоту Парламента и прикоснётесь к трагической истории Холокоста у памятника «башмачки». Кроме того, мы спустимся под землю, чтобы увидеть первую линию метро на европейском континенте. По красивейшему мосту Будапешта вы попадёте в Буду: здесь в программе Будайская крепость и Рыбацкий бастион, ещё один архитектурный шедевр.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается у вашего отеля (или по договорённости)
  • Экскурсию для вас проведу или мой коллега, также профессиональный гид
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников (стоимость и условия уточняйте в переписке)
Ну как не полюбить Будапешт!
Ну как не полюбить Будапешт!
Ну как не полюбить Будапешт!
Ну как не полюбить Будапешт!
Ну как не полюбить Будапешт!
Ну как не полюбить Будапешт!
Ну как не полюбить Будапешт!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Являюсь лицензированным гидом высшей категории. Окончила факультет международного туризма в университете Будапешта. Больше 35 лет живу в Венгрии. Эта страна стала для меня второй Родиной. Провожу индивидуальные экскурсии в Будапеште, в провинции и в Вене. Вас ждет качественное обслуживание, интереснейшие рассказы и легенды о венграх, и яркие впечатления от знакомства с самыми разными сторонами многогранного города и провинции. Экскурсии иногда проводит мой муж Габор, профессиональный экскурсовод с безупречным знанием русского языка. Вы будете довольны. Экскурсии проводятся на комфортабельных автомобилях Мерседес класс Б и класс Е.
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25 отзывов оставили туристы

7 марта 2020
Прекрасная экскурсия! Мы получили удовольствие на все 150 процентов. Спасибо большое за комфортную и интересную поездку!
13 февраля 2020
Большое спасибо за экскурсию, было интересно!
12 января 2020
В январе 2020-го провели с женой один день в Будапеште и благодаря Татьяне познали уникальные и красивейшие места этого замечательного старинного города. Нас поразили знания Татьяны и малейшие детали истории которые она передает не просто словесно но и душевно, позволяя чувствовать и погрузиться в душе этого необыкновенного города.
17 ноября 2019
Все очень понравилось! Татьяна приехала за нами к отелю на автомобиле Мерседес. Очень приятный и образованный человек. Обладает огромным количеством информации. 4, 5 часа пролетели незаметно. Очень рекомендую!
10 ноября 2019
Экскурсию проводил Габор, муж Татьяны. Венгр, прекрасно говорящий по русски. Габор приятен в общении, весел, шутит абсолютно по-русски и понимает русский юмор) с удовольствием отвечает на вопросы о частной жизни венгров, об особенностях культуры и менталитета. Из заявленных в описании экскурсии точек посещения посетили не все, к сожалению. Видимо не хватило времени и и Габор нас не повёз. В некоторых местах долго искали место парковки, колесили вокруг.
3 ноября 2019
Татьяна, огромное спасибо за наше первое знакомство с Будапештом! Сегодня мы увидели столицу Венгрии во всей красе! Мы в восторге ! СПАСИБО !
24 октября 2019
Нам все очень понравилось. Оценка - максимальная. Все было великолепно: и подача материала и сам экскурсовод. Чудесная милая экскурсовод Татьяна.
23 октября 2019
Добрый день! Были в Будапеште 20 октября 2019 года. Экскурсия очень понравилась! Прекрасный город, погода была теплая даже жаркая +25! Экскурсовод прекрасно подобрал маршрут, не смотря на то, что у нас было всего 4 часа и этого конечно не достаточно для того, чтоб увидеть весь Будапешт в его красоте, гид умело подбирал виды и места. Море! Море впечатлений! Спасибо огромное! Будапешт прекрасен, а берег Дуная это вообще завораживающее зрелище! А панорамный вид на город и Парламент! Можно перечислять не останавливаясь! Рекомендуем однозначно рекомендуем приехать в Будапешт и взять экскурсию у Татьяны и Габора Юхас! Спасибо Венгрия!!!
7 августа 2019
Мы влюбились в Будапешт после этой экскурсии. Татьяна просто заразила нас своим отношением к городу. Показала нам основные достопримечательности, познакомила с историческими и современными буднями Венгрии. Экскурсии прошла для нас на одном дыхании, очень увлекательно и познавательно. Так же мы получили прекрасные практичные рекомендации по дальнейшему нашему пребыванию в стране. Татьяна очень интересная и интеллигентная женщина, которая сумела создать тёплую и комфортную атмосферу и поддерживать ее в течении 4-х часов нашей экскурсии. Ещё раз хотели бы поблагодарить Татьяну за чудесно проведённое время, жаль что его у нас было так мало. Спасибо вам
13 июня 2019
В целом, все понравилось (экскурсию проводил супруг Татьяны - Габор). Интересно, познавательно, все основные места мы посетили. Мне, наверное, не хватало немного больше истории про Венгерских королей, т. к. гид много времени уделял современному периоду и военной тематике, т. к. ему это близко, в т. ч. трагическому периоду 56 года (что не сомненно знать надо). Но мне интересна была бы вся история государства, больше подробностей, возможно легенд. Но вот моим родителям очень понравилось как и очень Габор рассказал, им тоже близко было время советского периода и взаимоотношений Венгрии и СССР в тот период. Т. ч. несомненно всем понравилась и экскурсия, и экскурсовод! Рекомендуем!
Ещё 15 отзывов

Татьяна проводит ещё 5 экскурсий

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