25 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Истории в удобном формате

Маршрут построен так, чтобы вы успели увидеть все те места, без которых невозможно представить Будапешт. Мы будем передвигаться по городу на автомобиле, делая остановки, чтобы прогуляться и поближе познакомиться с районами города. Из моих рассказов вы узнаете, как создавался и менялся Будапешт с течением веков от древнего городка Аквинкум — столицы провинции Панония Великой Римской Империи — до современного города.

Грани Пешта и средневековой Буды

Будапешт встретит вас на главной площади Героев, чей архитектурный ансамбль откроет историю Венгрии. По проспекту Андраши вы отправитесь к грандиозной базилике Святого Иштвана — красивейшему храму 20 века. По дороге полюбуетесь помпезными зданиями Пешта 19 века, заглянете в парк Варошлигет, где посетите замок Хуньяди. Прокатитесь по «Елисейским полям» Будапешта и остановитесь у Оперы, которая входит в 10-ку красивейших театров мира. На набрежной Дуная прочувствуете величие и красоту Парламента и прикоснётесь к трагической истории Холокоста у памятника «башмачки». Кроме того, мы спустимся под землю, чтобы увидеть первую линию метро на европейском континенте. По красивейшему мосту Будапешта вы попадёте в Буду: здесь в программе Будайская крепость и Рыбацкий бастион, ещё один архитектурный шедевр.