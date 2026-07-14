25 отзывов оставили туристы

За 4 часа вы успеете не только изучить, но и по-настоящему влюбиться в столицу Венгрии! Вы увидите помпезное, грандиозное строительство Пешта конца 19 века, прочувствуете атмосферу средневекового королевского города Буда и насладитесь неповторимыми видами со смотровых площадок. Услышите шум листвы в парках, звон колоколов и чеканный шаг смены караула, а я расскажу самое интересное обо всех достопримечательностях по пути.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Истории в удобном формате

Маршрут построен так, чтобы вы успели увидеть все те места, без которых невозможно представить Будапешт. Мы будем передвигаться по городу на автомобиле, делая остановки, чтобы прогуляться и поближе познакомиться с районами города. Таким образом вы посетите все знаковые места Буды и Пешта. Из моих рассказов вы узнаете, как создавался и менялся Будапешт с течением веков от древнего городка Аквинкум — столицы провинции Панония Великой Римской Империи — до современного города.

Маршрут

Площадь Героев

Крепость Вайдахуняд

Проспект Андраши

Оперный театр

Базилика Святого Иштвана

Здание Парламента

Смотровая площадка у Парламента

Мемориал «Башмаки на берегу Дуная»

Самая большая Синагога Европы

Набережная Буды (Королевский парк, Цепной мост, фуникулёр)

Церковь Святого Матьяша

Рыбацкий бастион

Королевский дворец

Грани Пешта и средневековой Буды

Будапешт встретит вас на главной площади Героев, архитектурный ансамбль которой откроет историю Венгрии

Заглянем в парк Варошлигет и посетим замок Хуньяди

По проспекту Андраши, «Елисейским полям» Будапешта, отправимся к грандиозной базилике Святого Иштвана — красивейшему храму 20 века

По дороге полюбуемся помпезными зданиями Пешта 19 века. Остановимся у оперы, которая входит в 10-ку красивейших театров мира

Кроме того, спустимся под землю, чтобы увидеть первую линию метро на европейском континенте

На набережной Дуная прочувствуете величие и красоту Парламента и прикоснётесь к трагической истории Холокоста у памятника «башмачки»

По красивейшему мосту Будапешта вы попадёте в Буду: здесь в программе Будайская крепость и Рыбацкий бастион, ещё один архитектурный шедевр

Я расскажу о самых важных вехах в истории Венгрии и Будапешта без сухих фактов и со множеством городских легенд. Покажу лучшие ракурсы для фотографий и помогу сделать на вашу камеру снимки в культовых местах.

Организационные детали