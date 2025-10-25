В Владимир В Будапеште всего два дня. Поэтому хотелось посмотреть всё. За то короткое время, что мы заказывали, посмотрели всё и намного больше, чем ожидали. Огромная благодарность Елене. В следующий приезд обязательно обратимся к ней за новыми экскурсиями и впечатлениями. Это очень удобно, комфортно и насыщено.

D Dariana Ну что за чудесная экскурсия у нас сегодня была, с комфортом, такая душевная, я бы с удовольствием совершила ещё путешествие с Еленой, мы были с четырёх летним ребёнком непоседой, и даже к ней Елена нашла подход, спасибо огромное, будем рекомендовать знакомым.

А Андрей читать дальше то, чего не знают даже некоторые ее жители, то вам точно нужно обратиться к Елене!

Мы были поражены подходом: тут и краткий экскурс в историю формирования Венгрии и интереснейшие истории о современной бытности. Будапешт откроется вам с новой стороны, после того как, Елена покажет вам его и расскажет о его секретах. В нашем случае, несмотря на то, что мы далеко не первый раз в Будапеште, мы узнали столько нового, что до сих пор переполнены эмоциями! У Елены можно сказать волшебный подход к передаче информации, мы обязательно вернемся вновь за другими экскурсиями и рекомендуем всем воспользоваться ее услугами. Замечательный экскурсовод, это минимальная оценка, которую можно дать Елене. Если вы хотите чтобы во время познавательного тура по Будапешту, к вам проявили максимум заботы, если вы хотите узнать о Венгрии

А Александр Елена - замечательный гид и человек! Легко адаптируется под пожелания гостей. Очень насыщенная экскурсия, посмотрели больше чем планировали, комфортный автомобиль, рекомендую без сомнений!

Б Борис Елена-отличный гид! Прекрасно подает информацию, обладает глубокими знаниями и по истории Венгрии и Будапешта и по архитектуре и по национальным особенностям и жизни венгерского народа! Чувствует аудиторию, может заинтересовать и сделать экскурсию и очень информативной и не утомительной! Рекомендую всем кто хочет познакомиться с городом и страной.

А Анастасия Огромная благодарность Елене за такую волшебную экскурсию! Невероятное количество интересных фактов, воодушевляющих легенд и секретов прекрасного Будапешта. Индивидуальный формат и передвижение на автомобиле - то, что нужно в жаркую погоду☺️

М Михаил Чудесная Экскурсия, Лена любит и по настоящему преданна своему делу. С теплотой, любовью и глубоким познвнием преподносит тайны прекрасного города и его окрестнлстей.

Svetlana Великолепная экскурсия! Замечательный экскурсовод!

Елена любит и знает Будапешт и меня «влюбила» в этот город. Прекрасно составлен маршрут экскурсии- не удалось 😀 устать.

Елена уделила нам больше времени, чем было заявлено.

Р Рита Вчера были на экскурсии, нам очень понравилось. Елена прекрасный рассказчик, хоть она пишет о себе, что не профессиональный гид, но рассказывает настолько интересно и увлекательно, что многие профи могут у неё поучиться. Экскурсия проходит в спокойном ритме и время пролетает незаметно. Информация доступная и очень содержательная. Всем советую побывать на экскурсии с Еленой.

D Dmitriy Огромное спасибо Елене за великолепную экскурсию по Будапешту. Было невероятно интересно и познавательно. Елена настоящий профессионал, который не просто рассказывает факты, а увлекает, заражает любовью к месту и истории. Спасибо за рекомендации экскурсий, которых очень много, а выбрать хочется лучшее! Все это мы получили благодаря Елене!

Р Роот,Оксана Елена очень понравилась.

Очень компетентная, достойная, с мягким, приятным, непринужденным голосом.

Экскурсия на машине просто сказка, много узнали и многое посетили за 3 часа.

Е Елена Елена - совершенно прекрасная! Великолепный рассказчик, знающий экскурсовод и обаятельный человек. Никогда бы я не увидела и не разглядела Будапешт так, как смогла это сделать с Еленой. Горячо рекомендую эту чудесную экскурсию с Еленой! Спасибо огромное!

