Без суеты и спешки, экскурсия по древней Буде предлагает путешествие по вековым холмам и улицам.
Участники смогут посетить гору Геллерт, насладиться панорамой города, исследовать крепость Буда и познакомиться с легендарными персонажами, такими как ворона-воровка и гусар Хадик Андраш.
В завершение экскурсии гости посетят настоящую имперскую кофейню, где смогут насладиться атмосферой прошлого. Это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру Венгрии
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в средневековую жизнь
- 📸 Уникальные панорамные виды
- 🐦 Легенды и истории
- 🐴 Встреча с гусаром Хадиком
- ☕️ Посещение имперской кофейни
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Гора Геллерт
- Крепость Буда
- Имперская кофейня
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы посетите святую для венгров гору Геллерт и полюбуетесь панорамой Будапешта.
Погуляете по территории крепости Буда, погружаясь в средневековую жизнь.
Отыщете легендарную ворону-воровку, унёсшую перстень невесты короля.
Узнаете, что сделали рыбаки, чтобы не платить налоги.
Поздороваетесь с гусаром Хадиком Андрашом и его конём.
Раскроете, где живут и работают премьер-министр и президент Венгрии.
Познакомитесь с собакой короля Матиаша и зайкой «клетчатое ушко».
Побываете в настоящей имперской кофейне.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Honda CRV.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Будапеште
Провела экскурсии для 1345 туристов
Меня зовут Елена. За 30 лет жизни в прекрасном Будапеште у меня скопилось множество интересных историй, которыми город щедро поделился со мной. Я не профессиональный гид, но выполнение домашних заданий по истории с детьми и близкое знакомство с местными помогли мне узнать, понять и принять все традиции и привычки венгров. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
В
Владимир
25 окт 2025
В Будапеште всего два дня. Поэтому хотелось посмотреть всё. За то короткое время, что мы заказывали, посмотрели всё и намного больше, чем ожидали. Огромная благодарность Елене. В следующий приезд обязательно обратимся к ней за новыми экскурсиями и впечатлениями. Это очень удобно, комфортно и насыщено.
D
Dariana
13 окт 2025
Ну что за чудесная экскурсия у нас сегодня была, с комфортом, такая душевная, я бы с удовольствием совершила ещё путешествие с Еленой, мы были с четырёх летним ребёнком непоседой, и даже к ней Елена нашла подход, спасибо огромное, будем рекомендовать знакомым.
А
Андрей
26 сен 2025
Замечательный экскурсовод, это минимальная оценка, которую можно дать Елене. Если вы хотите чтобы во время познавательного тура по Будапешту, к вам проявили максимум заботы, если вы хотите узнать о Венгрии
А
Александр
20 сен 2025
Елена - замечательный гид и человек! Легко адаптируется под пожелания гостей. Очень насыщенная экскурсия, посмотрели больше чем планировали, комфортный автомобиль, рекомендую без сомнений!
Б
Борис
7 сен 2025
Елена-отличный гид! Прекрасно подает информацию, обладает глубокими знаниями и по истории Венгрии и Будапешта и по архитектуре и по национальным особенностям и жизни венгерского народа! Чувствует аудиторию, может заинтересовать и сделать экскурсию и очень информативной и не утомительной! Рекомендую всем кто хочет познакомиться с городом и страной.
А
Анастасия
17 авг 2025
Огромная благодарность Елене за такую волшебную экскурсию! Невероятное количество интересных фактов, воодушевляющих легенд и секретов прекрасного Будапешта. Индивидуальный формат и передвижение на автомобиле - то, что нужно в жаркую погоду☺️
Еще раз большое спасибо! Всем рекомендую!
М
Михаил
2 авг 2025
Чудесная Экскурсия, Лена любит и по настоящему преданна своему делу. С теплотой, любовью и глубоким познвнием преподносит тайны прекрасного города и его окрестнлстей.
Svetlana
24 июл 2025
Великолепная экскурсия! Замечательный экскурсовод!
Елена любит и знает Будапешт и меня «влюбила» в этот город. Прекрасно составлен маршрут экскурсии- не удалось 😀 устать.
Елена уделила нам больше времени, чем было заявлено.
Спасибо большое!
Рекомендую всем.
Светлана
Р
Рита
19 июл 2025
Вчера были на экскурсии, нам очень понравилось. Елена прекрасный рассказчик, хоть она пишет о себе, что не профессиональный гид, но рассказывает настолько интересно и увлекательно, что многие профи могут у неё поучиться. Экскурсия проходит в спокойном ритме и время пролетает незаметно. Информация доступная и очень содержательная. Всем советую побывать на экскурсии с Еленой.
D
Dmitriy
3 июл 2025
Огромное спасибо Елене за великолепную экскурсию по Будапешту. Было невероятно интересно и познавательно. Елена настоящий профессионал, который не просто рассказывает факты, а увлекает, заражает любовью к месту и истории. Спасибо за рекомендации экскурсий, которых очень много, а выбрать хочется лучшее! Все это мы получили благодаря Елене!
Р
Роот,Оксана
3 июн 2025
Елена очень понравилась.
Очень компетентная, достойная, с мягким, приятным, непринужденным голосом.
Экскурсия на машине просто сказка, много узнали и многое посетили за 3 часа.
Большое спасибо, в следующий раз снова встретимся.
Е
Елена
16 апр 2025
Елена - совершенно прекрасная! Великолепный рассказчик, знающий экскурсовод и обаятельный человек. Никогда бы я не увидела и не разглядела Будапешт так, как смогла это сделать с Еленой. Горячо рекомендую эту чудесную экскурсию с Еленой! Спасибо огромное!
S
Svetlana
2 мар 2025
Было круто! Елена, спасибо!!!! До следующей встречи в Будапеште!
Я
Яна
15 фев 2025
Были очень рады познакомиться с Еленой и вместе с ней осмотреть историческую часть Будапешта в феврале 2025 г. Получили истинное удовольствие от эскурсии и от общения с гидом. Очень советуем.
