🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 39 отзывов Будапешт - первая встреча: эксклюзивный тур с личным гидом Откройте для себя великолепие Будапешта: исторические сокровища, архитектурные шедевры и живописные виды в индивидуальной обстановке € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 23% скидка Групповая 2 часа 293 отзыва Буда - путешествие во времени: от Рыбацкого бастиона до собора Матьяша Окунитесь в средневековую атмосферу Буды, где каждый камень хранит истории венгерских королей и битв за свободу Начало: Среди стен Рыбацкого Бастиона Расписание: ежедневно в 14:00 30 € 23 за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 5 часов 128 отзывов Будапешт - любовь с первого взгляда: история, культура и величие Познакомьтесь с историей и культурой Будапешта за 4 часа! Величественные здания, площади и памятники ждут вас Начало: Место проживания гостей в Будапеште € 195 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 138 отзывов Индивидуальная экскурсия по главным местам Будапешта: пешком и с гидом Пройдите по историческому центру Будапешта, ощутите его атмосферу и узнайте уникальные истории от опытного гида Начало: У входа в отель Ритц Карлтон € 110 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 57 отзывов Будапешт - Первое свидание: От Пешта до Буды, История и Культура Погрузитесь в атмосферу Будапешта, исследуя его знаковые места от Пешта до Буды на комфортабельном автомобиле Toyota Prius Hybrid Начало: По договору € 190 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 202 отзыва Интересный Будапешт: путешествие от истории к современности Откройте весь спектр впечатлений от великолепного Будапешта с эксклюзивной индивидуальной экскурсией € 135 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 80 отзывов Путешествие по Будапешту: от крепости до Парламента За 3 часа погрузитесь в атмосферу Будапешта: от крепости Буда до здания Парламента, сопровождаемые рассказами о венграх € 134 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 55 отзывов Групповая экскурсия «Будапешт с огоньком» - погружение в историю Исследуйте сокровенные уголки Будапешта и его исторические сокровища в компании опытного гида Начало: Площадь Елизаветы € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 27 отзывов По мощеным улочкам Буды: историческое путешествие в Будапеште Проведите незабываемые часы, исследуя историческую Буду: от средневековых улочек до величественных памятников Начало: Clark Adam Square (Clark Adam ter) € 94 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Любовный треугольник в сердце Будапешта: Франц Иосиф, Елизавета и город Погрузитесь в романтическую историю Будапешта, где любовь и архитектура переплетаются в уникальный сюжет € 267 за всё до 7 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 6 часов 10 отзывов Будапешт во всей красе: исторические места, культура и легенды за 6 часов Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, изучая его исторические места, культуру и легенды в компании опытного гида Начало: Будапешт 187 € 178 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 80 отзывов По королевскому Будапешту на автомобиле: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Будапешта, узнайте легенды и мифы, посетите главные достопримечательности. Оцените венгерское кофеварение в уютном кафе на берегу Дуная Начало: На Площади Героев € 179 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Теплая встреча с Будапештом Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида € 180 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Вечерняя экскурсия по Будапешту: Свет и тени старинного города Погрузитесь в волшебную атмосферу Будапешта, где каждый уголок хранит свою тайну и историю € 135 за всё до 3 чел.

Групповая 2 часа 11 отзывов Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями Полюбоваться Будапештом в лучах заката под звуки живой музыки Начало: Пештская сторона. Напротив здания Академии Расписание: ежедневно в 19:00 € 37 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Ночь. Замок. Буда: эксклюзивное путешествие по Будапешту Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя ночной Будапешт и его тайны на Крепостном холме Начало: У базилики св. Иштвана € 227 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Тайны королевского дворца Будапешта Узнать все самое интересное о королевском дворце в Буде и о городе в целом Начало: Около фуникулера € 130 за человека

⛴ На теплоходе Групповая 2 часа 13 отзывов Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин Открыть город с новых ракурсов и попробовать все самое вкусное из местной кухни Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи... Расписание: ежедневно в 19:00 € 69 за человека

⛴ На теплоходе Групповая 2 часа 1 отзыв Теплоходная прогулка по Дунаю с напитками без ограничений Проплыть по реке и полюбоваться Будапештом в вечерних огнях Начало: Пристань у Цепного моста (Сечени). На Пештской сто... Расписание: ежедневно в 19:00 € 65 за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 28 отзывов Будапешт: знакомство с городом - путешествие к сердцу Венгрии Погрузитесь в историю и культуру Будапешта во время увлекательной экскурсии с посещением его знаковых мест € 190 за всё до 3 чел.

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Групповая 2 часа 8 отзывов Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина Вечерний Будапешт с теплохода, живая музыка и венгерское красное и белое Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи... Расписание: ежедневно в 19:00 € 99 за человека

🚶 Пешая 13% скидка Мини-группа 2.5 часа 1 отзыв Из Буды в Пешт по Цепному мосту Изучить город в деталях - на горе, над рекой и под землёй на пешеходной экскурсии в мини-группе Начало: На Площади Святой Троицы в Будаваре Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00 39 € 34 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Сюжеты и панорамы Будайской крепости Прогуляться по Старому городу, побывать у королевской резиденции и полюбоваться видом на Дунай Начало: В Будайской крепости возле церкви Матяша € 90 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 593 отзыва Групповая пешеходная экскурсия по историческому центру Будапешта За два с половиной часа вы увидите лучшие панорамы и исторические места Будапешта, познакомитесь с культурой и жизнью местных жителей Начало: 1014 Dísz tér 16. У кафе Korona Расписание: ежедневно в 10.00 от € 23 за человека

🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 2 часа 16 отзывов Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3 Расписание: 19:00 ежедневно от € 90 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Будайская крепость - королевский маршрут Начало: Budapest, Szentháromság tér 2, 1014 Расписание: ежедневно с 08:00 до 20:00 € 90 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 76 отзывов Будапешт: с любовью о Буде 🤩 Начало: Budapest, Szentháromság tér 3, 1014 Расписание: По договоренности € 30 за человека

Билет на борт 3 часа 2 отзыва Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов Начало: 1051 Budapest, Petőfi tér, Dock 11 Расписание: Смотрите свободные даты от € 115 за человека