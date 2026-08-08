На этой экскурсии мы вместе будем разгадывать загадки, искать фантастических животных, считать воронов и раскрывать тайны.
Представим себя героями сказочной повести Юдит Берг «Кольцо ворона» и соберём историю самого удивительного короля Европы — как пазл, из маленьких волшебных кусочков.
Эта прогулка понравится всем от 7 лет и старше, кто любит задавать вопросы, фантазировать и делать открытия.
Представим себя героями сказочной повести Юдит Берг «Кольцо ворона» и соберём историю самого удивительного короля Европы — как пазл, из маленьких волшебных кусочков.
Эта прогулка понравится всем от 7 лет и старше, кто любит задавать вопросы, фантазировать и делать открытия.
Описание экскурсииМы поговорим о Золотом веке Венгерского королевства, когда путешественники говорили: «Три жемчужины Европы — Венеция на воде, Флоренция на равнине и Буда на горах». Узнаем о приключениях Матяша, о его «корвинах» — книгах из знаменитой библиотеки, о том, за что народ считал его справедливейшим правителем и как он стал героем сказок. Сравним два портрета короля и откроем необычные связи — например, что объединяет его и Софью Ковалевскую. Интересные факты и загадки Зачем нужны готические «карманы» для сидения? Как в Средние века создавали 3D-изображения? Где прячутся фантастические животные? Почему в крепости так много воронов и что они символизируют? Ответы мы найдём вместе. Важная информация: Просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Королевский дворец
- Дворцовый сад
- Средневековое крыло дворца с разноцветными витражами
- Рыбацкий бастион
- Готическая церковь Матяша (мы зайдём внутрь)
- Башня «Палица»
- Фонтан Матяша
- Вход в лабиринт под Крепостной горой
- Самая короткая и узкая улица крепости
- Прижизненный скульптурный портрет короля
- Старинная таверна «Красный ёж»
- Здания и улочки, которым более пятисот лет
- Панорама Дуная и Пешта
Что включено
- Услуги гида
- Посещение церкви Матяша (без подъёма на смотровую площадку).
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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