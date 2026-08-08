Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы На этой экскурсии мы вместе будем разгадывать загадки, искать фантастических животных, считать воронов и раскрывать тайны.



Представим себя героями сказочной повести Юдит Берг «Кольцо ворона» и соберём историю самого удивительного короля Европы — как пазл, из маленьких волшебных кусочков.



Эта прогулка понравится всем от 7 лет и старше, кто любит задавать вопросы, фантазировать и делать открытия.

SNURK.TRAVEL Ваш гид в Будапеште Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €200 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 🇬🇧 2.5 часа 1-10 человек Пешком Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Мы поговорим о Золотом веке Венгерского королевства, когда путешественники говорили: «Три жемчужины Европы — Венеция на воде, Флоренция на равнине и Буда на горах». Узнаем о приключениях Матяша, о его «корвинах» — книгах из знаменитой библиотеки, о том, за что народ считал его справедливейшим правителем и как он стал героем сказок. Сравним два портрета короля и откроем необычные связи — например, что объединяет его и Софью Ковалевскую. Интересные факты и загадки Зачем нужны готические «карманы» для сидения? Как в Средние века создавали 3D-изображения? Где прячутся фантастические животные? Почему в крепости так много воронов и что они символизируют? Ответы мы найдём вместе. Важная информация: Просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.

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