🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 39 отзывов Будапешт - первая встреча: эксклюзивный тур с личным гидом Откройте для себя великолепие Будапешта: исторические сокровища, архитектурные шедевры и живописные виды в индивидуальной обстановке € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 23% скидка Групповая 2 часа 293 отзыва Буда - путешествие во времени: от Рыбацкого бастиона до собора Матьяша Окунитесь в средневековую атмосферу Буды, где каждый камень хранит истории венгерских королей и битв за свободу Начало: Среди стен Рыбацкого Бастиона Расписание: ежедневно в 14:00 30 € 23 за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 5 часов 128 отзывов Будапешт - любовь с первого взгляда: история, культура и величие Познакомьтесь с историей и культурой Будапешта за 4 часа! Величественные здания, площади и памятники ждут вас Начало: Место проживания гостей в Будапеште € 195 за всё до 7 чел.

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🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 57 отзывов Будапешт - Первое свидание: От Пешта до Буды, История и Культура Погрузитесь в атмосферу Будапешта, исследуя его знаковые места от Пешта до Буды на комфортабельном автомобиле Toyota Prius Hybrid Начало: По договору € 190 за всё до 4 чел.

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🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 230 отзывов Будапешт вдоль и поперек: историческое путешествие по знаковым местам Индивидуальная экскурсия «Будапешт вдоль и поперек»: узнайте все тайны города и его знаковые места Начало: У вашего отеля € 210 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 25 отзывов Будапешт для тех, кто спешит: 3-часовая авторская экскурсия Погрузитесь в великолепие Будапешта: от площади Героев до Рыбацкого бастиона. Все самое важное за 3 часа Начало: У вашего отеля € 158 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 20 отзывов Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре Насыщенное авто-пешеходное путешествие по живописной излучине Дуная € 300 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Любовный треугольник в сердце Будапешта: Франц Иосиф, Елизавета и город Погрузитесь в романтическую историю Будапешта, где любовь и архитектура переплетаются в уникальный сюжет € 267 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 80 отзывов По королевскому Будапешту на автомобиле: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Будапешта, узнайте легенды и мифы, посетите главные достопримечательности. Оцените венгерское кофеварение в уютном кафе на берегу Дуная Начало: На Площади Героев € 179 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Теплая встреча с Будапештом Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида € 180 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Вечерняя экскурсия по Будапешту: Свет и тени старинного города Погрузитесь в волшебную атмосферу Будапешта, где каждый уголок хранит свою тайну и историю € 135 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Тайны королевского дворца Будапешта Узнать все самое интересное о королевском дворце в Буде и о городе в целом Начало: Около фуникулера € 130 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Величественный Будапешт Главные достопримечательности, прошлое и настоящее города на обзорной авто-пешеходной экскурсии Начало: В холле вашего отеля € 220 за всё до 4 чел.

⛴ На теплоходе Групповая 2 часа 13 отзывов Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин Открыть город с новых ракурсов и попробовать все самое вкусное из местной кухни Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи... Расписание: ежедневно в 19:00 € 69 за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 28 отзывов Будапешт: знакомство с городом - путешествие к сердцу Венгрии Погрузитесь в историю и культуру Будапешта во время увлекательной экскурсии с посещением его знаковых мест € 190 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Три жемчужины Будапешта: история, легенды и архитектура Погрузитесь в мир венгерских сказаний и архитектурных шедевров, посетив замок Вайдайхуняд, Рыбацкий бастион и Парламент Начало: Колесо обозрения или нулевой км € 195 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 26 отзывов Главные достопримечательности Будапешта за 4 часа: индивидуальная экскурсия Эта экскурсия для тех, кто впервые в Будапеште и хочет быстро познакомиться с городом. Путешествуйте на микроавтобусе и наслаждайтесь видами € 230 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Сюжеты и панорамы Будайской крепости Прогуляться по Старому городу, побывать у королевской резиденции и полюбоваться видом на Дунай Начало: В Будайской крепости возле церкви Матяша € 90 за всё до 10 чел.