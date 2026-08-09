Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будапешта

Эта экскурсия проходит по еврейскому кварталу Эржебетварош — одному из самых атмосферных районов Будапешта.
Вы увидите три знаменитые синагоги города, узнаете о традициях иудаизма, истории общины и трагических событиях XX века.
Маршрут
Вы увидите три знаменитые синагоги города, узнаете о традициях иудаизма, истории общины и трагических событиях XX века.
Маршрут
Описание экскурсииЭта прогулка посвящена одному из самых необычных районов Будапешта — еврейскому кварталу Эржебетварош. Здесь переплетаются история еврейской общины, события XX века и современная городская культура. Во время экскурсии вы узнаете, как формировалась жизнь еврейской диаспоры в Венгрии и какое место она занимала в истории страны. Мы поговорим о традициях иудаизма, о религиозной и повседневной жизни общины, о праздниках, образовании и культурных ценностях. Вы узнаете, что такое кошрут, какие правила он регулирует и как эти традиции сохраняются в современном городе. Маршрут проходит по улицам исторического еврейского квартала, где расположены три самые известные синагоги Будапешта. Мы увидим Большую синагогу на улице Дохань, а также синагоги на улицах Румбах и Казинци, и поговорим о различных течениях иудаизма. Во время прогулки вы увидите фрагменты стены бывшего будапештского гетто, мемориалы жертвам Холокоста и памятники людям, спасавшим евреев во время Второй мировой войны. Особое внимание уделим одному из самых известных мемориалов города — «Туфли на набережной Дуная». Но Эржебетварош — это не только история. Сегодня район известен своими руинными барами, стрит-артом и насыщенной культурной жизнью. Мы поговорим о том, как появилась культура руинных баров и почему именно здесь сформировалась одна из самых ярких городских сцен Будапешта. По дороге вы также увидите атмосферные дворики, старинные дома, модный пассаж Гожду и современные арт-пространства. Эта экскурсия подойдёт тем, кто хочет глубже понять Будапешт — через историю, традиции и живую атмосферу одного из самых колоритных районов города.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Еврейский квартал Эржебетварош
- Большую синагогу на улице Дохань
- Синагогу на улице Румбах
- Синагогу на улице Казинци
- Фрагменты стены будапештского гетто
- Мемориал «Туфли на набережной Дуная»
- Мемориал «Дерево жизни»
- Памятники праведникам народов мира
- Пассаж Гожду
- Руинные бары еврейского квартала
- Уличное искусство и муралы района
- Атмосферные дворы старого Пешта
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в Синагоги (12-45 евро с человека)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Будапешта
Похожие экскурсии на «Будапешт для своих. Истории еврейского квартала»
Индивидуальная
до 8 чел.
Ночная жизнь Будапешта: руин-бары и еврейский квартал
Попробовали местные напитки, влились в аутентичную атмосферу пития и выучили тосты!
Начало: Возле памятника принцессе Sisi
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от €300 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сладкий Будапешт
Изумительная экскурсия! Интересно, весело, вкусно, оригинально! Будапешт действительно сладкий!
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
от €210 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Будапешт: тайны квартала магнатов
Дворцы аристократов, доходные дома, изысканные парадные и секретные дворы на авторской экскурсии
Завтра в 00:00
11 авг в 08:30
от €200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Еврейский Будапешт
Узнайте о еврейской культуре Будапешта, посетив синагоги и исторические кварталы. Откройте для себя руин-пабы и знаменитый десерт флодни
Завтра в 14:00
12 авг в 16:00
от €240 за всё до 6 чел.
€280 за экскурсию