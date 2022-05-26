Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будапешта

Если выбирать, где знакомиться с историей, культурой и традициями еврейской диаспоры в Центральной Европе, то лучше Будапешта места не найти — здесь сконцентрирована тысячелетняя история этого народа со всеми ее трагическими, поэтическими, но и комическими страницами. Мы с вами пойдем гулять по Эржебетварош, еврейскому кварталу, самому удивительному и неожиданному району города, и разбираться, как жили здесь раньше и живут сейчас, какими законами руководствуются, как отмечают праздники и растят детей. Мы будем говорить о зарождении сионизма и Холокосте, о течениях иудаизма и о том, каково оно — быть ортодоксальным евреем в современном мире. Эту экскурсию проводит уроженец Израиля и представитель еврейской диаспоры, поэтому она будет интересна и тем, кто уже глубоко в теме.

Но Эржебетварош — это и место сосредоточения знаменитых руинных баров, стрит-арта, музыки и бурлящей современной жизни. Как возникла культура руинных баров? Где за рюмочкой можно познакомиться с еврейской культурой, а заодно и с местными писателями, художниками и кинозвёздами? И при чем здесь Булгаков? Расскажем!

А еще здесь множество тайн и загадок, которые нам с вами предстоит найти и раскрыть. Мы будем заглядывать в парадные и дворы-колодцы, искать жар-птиц и спрятанные в причудливых узорах меноры. Приезжайте!

Мы увидим три самые значимые синагоги Будапешта: роскошную Большую синагогу (синагога на улице Дохань), прекрасные синагоги на улицах Румбах и Казинци. На примере этих сооружений — абсолютно разных по направлению, архитектуре и времени постройки — узнаем, какие существуют течения иудазима и какое из них зародилось именно в Венгрии.

Познакомимся с бытом религиозных евреев. Заглянем в окошко религиозной школы и поговорим об образовании как об одной из главных ценностей в культуре"народа книги". Узнаем, что такое кошрут, какие сферы жизни он регулирует, откуда берут истоки эти правила и как они вписываются в современную жизнь. Заглянем в магазинчик еврейской атрибутики, познакомимся с ритуалами и главными праздниками еврейского календаря. В кошерной лавке научимся выбирать правильные продукты. А зачем в Шаббат нужно использовать специальную плиту? Что принято есть во время шаббатней трапезы? Разберемся. А любимые снэки израильтян сможем и попробовать. И конечно, мы встретим множество удивительных историй. Здесь они на каждом шагу.

Мы увидим фрагменты стены будапештского гетто, ритуальный водоем, памятники праведникам, которые спасали жизни евреев во времена Холокоста, и один из самых сильных мемориалов его жертвам —"Туфли на набережной Дуная". Около"Дерева жизни" поговорим о Холокосте и попытках его осмысления.

Попробуем разыскать памятник основоположнику сионизма. Это настолько непросто, что мы готовы вручать приз каждому, кто найдет его без подсказок. И конечно, мы найдем время познакомиться с руинными барами, модным пассажем Gozsdu и самыми интересными муралами, поглазеем на роскошные интерьеры исторических отелей и кафе, заглянем в ресторан-оранжерею и навестим местный рынок.