Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будапешта

Будапешт для своих. Истории еврейского квартала

Будапешт для своих

Будапешт для своих. Истории еврейского квартала
Будапешт для своих. Истории еврейского квартала
Будапешт для своих. Истории еврейского квартала
Будапешт для своих. Истории еврейского квартала
Будапешт для своих. Истории еврейского квартала
Будапешт для своих. Истории еврейского квартала
Если выбирать, где знакомиться с историей, культурой и традициями еврейской диаспоры в Центральной Европе, то лучше Будапешта места не найти — здесь сконцентрирована тысячелетняя история этого народа со всеми ее трагическими, поэтическими, но и комическими страницами. Мы с вами пойдем гулять по Эржебетварош, еврейскому кварталу, самому удивительному и неожиданному району города, и разбираться, как жили здесь раньше и живут сейчас, какими законами руководствуются, как отмечают праздники и растят детей. Мы будем говорить о зарождении сионизма и Холокосте, о течениях иудаизма и о том, каково оно — быть ортодоксальным евреем в современном мире. Эту экскурсию проводит уроженец Израиля и представитель еврейской диаспоры, поэтому она будет интересна и тем, кто уже глубоко в теме.
Но Эржебетварош — это и место сосредоточения знаменитых руинных баров, стрит-арта, музыки и бурлящей современной жизни. Как возникла культура руинных баров? Где за рюмочкой можно познакомиться с еврейской культурой, а заодно и с местными писателями, художниками и кинозвёздами? И при чем здесь Булгаков? Расскажем!
А еще здесь множество тайн и загадок, которые нам с вами предстоит найти и раскрыть. Мы будем заглядывать в парадные и дворы-колодцы, искать жар-птиц и спрятанные в причудливых узорах меноры. Приезжайте!
Мы увидим три самые значимые синагоги Будапешта: роскошную Большую синагогу (синагога на улице Дохань), прекрасные синагоги на улицах Румбах и Казинци. На примере этих сооружений — абсолютно разных по направлению, архитектуре и времени постройки — узнаем, какие существуют течения иудазима и какое из них зародилось именно в Венгрии.
Познакомимся с бытом религиозных евреев. Заглянем в окошко религиозной школы и поговорим об образовании как об одной из главных ценностей в культуре"народа книги". Узнаем, что такое кошрут, какие сферы жизни он регулирует, откуда берут истоки эти правила и как они вписываются в современную жизнь. Заглянем в магазинчик еврейской атрибутики, познакомимся с ритуалами и главными праздниками еврейского календаря. В кошерной лавке научимся выбирать правильные продукты. А зачем в Шаббат нужно использовать специальную плиту? Что принято есть во время шаббатней трапезы? Разберемся. А любимые снэки израильтян сможем и попробовать. И конечно, мы встретим множество удивительных историй. Здесь они на каждом шагу.
Мы увидим фрагменты стены будапештского гетто, ритуальный водоем, памятники праведникам, которые спасали жизни евреев во времена Холокоста, и один из самых сильных мемориалов его жертвам —"Туфли на набережной Дуная". Около"Дерева жизни" поговорим о Холокосте и попытках его осмысления.
Попробуем разыскать памятник основоположнику сионизма. Это настолько непросто, что мы готовы вручать приз каждому, кто найдет его без подсказок. И конечно, мы найдем время познакомиться с руинными барами, модным пассажем Gozsdu и самыми интересными муралами, поглазеем на роскошные интерьеры исторических отелей и кафе, заглянем в ресторан-оранжерею и навестим местный рынок.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Budapest, Dohány u. 6, 1074 Hungary
Завершение: Budapest, Id. Antall József rkp. , 1054 Hungary
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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