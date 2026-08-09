Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будапешта

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Вы увидите три знаменитые синагоги города, узнаете о традициях иудаизма, истории общины и трагических событиях XX века.



Маршрут читать дальше уменьшить включает мемориалы Холокоста, старые дворы, пассаж Гожду и места, где зародилась культура руинных баров.



По дороге гид расскажет о жизни квартала — от религиозных традиций до современной городской культуры. Это прогулка для тех, кто хочет увидеть Будапешт с неожиданной стороны. Эта экскурсия проходит по еврейскому кварталу Эржебетварош — одному из самых атмосферных районов Будапешта.Вы увидите три знаменитые синагоги города, узнаете о традициях иудаизма, истории общины и трагических событиях XX века.Маршрут

SNURK.TRAVEL Ваш гид в Будапеште Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €280 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇬🇧 🇷🇺 2.5 часа 1-4 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Эта прогулка посвящена одному из самых необычных районов Будапешта — еврейскому кварталу Эржебетварош. Здесь переплетаются история еврейской общины, события XX века и современная городская культура. Во время экскурсии вы узнаете, как формировалась жизнь еврейской диаспоры в Венгрии и какое место она занимала в истории страны. Мы поговорим о традициях иудаизма, о религиозной и повседневной жизни общины, о праздниках, образовании и культурных ценностях. Вы узнаете, что такое кошрут, какие правила он регулирует и как эти традиции сохраняются в современном городе. Маршрут проходит по улицам исторического еврейского квартала, где расположены три самые известные синагоги Будапешта. Мы увидим Большую синагогу на улице Дохань, а также синагоги на улицах Румбах и Казинци, и поговорим о различных течениях иудаизма. Во время прогулки вы увидите фрагменты стены бывшего будапештского гетто, мемориалы жертвам Холокоста и памятники людям, спасавшим евреев во время Второй мировой войны. Особое внимание уделим одному из самых известных мемориалов города — «Туфли на набережной Дуная». Но Эржебетварош — это не только история. Сегодня район известен своими руинными барами, стрит-артом и насыщенной культурной жизнью. Мы поговорим о том, как появилась культура руинных баров и почему именно здесь сформировалась одна из самых ярких городских сцен Будапешта. По дороге вы также увидите атмосферные дворики, старинные дома, модный пассаж Гожду и современные арт-пространства. Эта экскурсия подойдёт тем, кто хочет глубже понять Будапешт — через историю, традиции и живую атмосферу одного из самых колоритных районов города.

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