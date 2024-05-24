Экскурсии по еврейскому кварталу в Будапеште

Найдено 9 экскурсий в категории «Еврейский квартал» в Будапеште на русском языке, цены от €27. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Еврейский квартал Будапешта: новая жизнь среди старых камней
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Еврейский квартал Будапешта: путешествие сквозь время
Погрузитесь в атмосферу Еврейского квартала Будапешта, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
«У еврейского квартала Будапешта непростая судьба, но сейчас здесь можно найти не только отголоски сложных времен — поэзию руин и запустений, следы обстрелов 56-го года, осыпавшуюся сто лет назад штукатурку и прочую меланхолию»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
267 за всё до 4 чел.
Дворы Будапешта: тайная жизнь города
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
29 отзывов
Дворы Будапешта: погружение в тайную жизнь города
Познакомьтесь с уникальной архитектурой и историей Будапешта, заглянув в его тайные дворы и узкие улочки
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
267 за всё до 4 чел.
Альтернативный Будапешт
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Альтернативный Будапешт
Погрузитесь в мир альтернативной культуры Будапешта. Узнайте о неформальном искусстве и жизни 7-ого района. Посетите уникальные заведения и мероприятия
Начало: Перед входом в здание Базилики Святого Иштван
«Основная часть прогулки пройдет по бывшим еврейским кварталам, куда из-за официальной политики пришлось переместиться основным площадкам альтернативной жизни»
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
200 за всё до 15 чел.
Андеграунд и секретные руин-бары Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Тайны андеграунда Будапешта: руин-бары и стрит-арт
Погрузитесь в атмосферу альтернативного Будапешта, открывая засекреченные бары и шедевры уличного искусства
Начало: Возле памятника принцессе Sisi
«Я помогу вам взглянуть на андеграундную культуру изнутри: мы прогуляемся по руин-пабам еврейского квартала, обходя стороной попсовые заведения а-ля Gozhdu Udvar или Aquarium»
Сегодня в 20:00
12 июня в 20:00
от 107 за всё до 10 чел.
Тайны современного Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Тайны современного Будапешта
Погулять по колоритным кварталам и услышать самое интересное об искусстве под открытым небом
Начало: В районе метро Blaha Lujsa tér
«Как стрит-арт решил самую большую проблему Еврейского квартала и почему его улицы превратились в художественные галереи под открытым небом»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
131 за всё до 7 чел.
Еврейский Будапешт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Еврейский Будапешт
Синагоги, памятники и кошерные кондитерские: погружаемся в самобытный квартал венгерских евреев
«Далее переместимся в еврейский квартал, где во время Второй мировой войны находилось гетто»
16 июня в 08:30
20 июня в 08:30
160 за всё до 7 чел.
Прогулка по нетуристическому Пешту
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Прогулка по нетуристическому Пешту
Блеск и нищета самого живого района города на душевной экскурсии с профессиональным гидом
«Не обойдем вниманием и колоритный Еврейский квартал»
Сегодня в 16:00
Завтра в 13:00
120 за всё до 4 чел.
Музыкальный Будапешт
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Музыкальный Будапешт: экскурсия по музыкальным местам города
Прогулка по Будапешту с рассказами о венгерской музыке и музыкантах. В наушниках будут звучать мелодии, иллюстрирующие сюжеты
Начало: В районе площади Октогон и проспекта Андраши
«Вы пройдёте по парадному проспекту Андраши, заглянете в Еврейский квартал и на будапештский Бродвей»
Расписание: в будние дни в 15:30, в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 15:30
27 за человека
Будапешт для своих. Истории еврейского квартала
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Будапешт для своих: Погружение в историю еврейского квартала
Исследуйте сердце еврейской культуры в Будапеште вместе с экспертом из Израиля. Истории, традиции и современная жизнь Эржебетвароша ждут вас
Начало: По договоренности
«Мы с вами пойдем гулять по Эржебетварош, еврейскому кварталу, самому удивительному и неожиданному району города, и разбираться, как жили здесь раньше и живут сейчас, какими законами руководствуются, как отмечают праздники и растят детей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
220 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    24 мая 2024
    Еврейский Будапешт
    Мы с мужем довольны экскурсией и рекомендуем всем, кто хотел бы узнать больше об истории Будапешта, совершить с Анжеликой путешествие по маршруту Еврейский Будапешт.
  • M
    Mark
    15 мая 2024
    Еврейский Будапешт
    Вы спрашиваете, что можно улучшить Отвечаю, ничего не надо улучшать. Очень познавательная экскурсия. Маршрут совершенно оптимальный. Знания гида по еврейской теме абсолютно уникальные. Вот так, на мой взгляд, и должен выглядеть отличный экскурсовод.
  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Музыкальный Будапешт
    Прекрасная нетривиальная экскурсия. Ирина рассказывает интересные истории и все это сопровождает музыка. Будапешт раскрывается с новой стороны. Еще бы выключить внешние звуки, но это увы не в наших силах. Надеюсь попасть к Ирине еще и знакомым расскажу
  • П
    Павел
    23 апреля 2024
    Еврейский Будапешт
    Были с детьми на экскурсии Анжелики «еврейский Будапешт». Очень понравилось, рекомендуем
  • Н
    Наталья
    1 апреля 2024
    Дворы Будапешта: тайная жизнь города
    Превели прекрасный день с Анной, информация по существу, экскурсия не перегружена и воспринимается на одном дыхании, Анна прекрасный рассказчик и
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    увлеченный любимым делом человек, отсюда и прекрасные впечатления, кроме самой темы экскурсии очень много интересных фактов и общих сведений, отдельное спасибо за рекомендации мест для питания. Очень рекомендуем.

  • А
    Айгуль
    24 марта 2024
    Дворы Будапешта: тайная жизнь города
    забыла написать отзыв о самом прекрасном экскурсоводе Анне Чайковской. Мы были год назад, а сейчас у нас появилась возможность посетить
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    Будапешт снова, благодаря тому, что знаем, у нас есть шикарный гид. Наша семья очень рекомендует Анну, глубокая и интересная история о Будапеште нас поразила. Кстати, Анна писательница и выпустили свои книги на русском языке. Ждем с нетерпением встречи с Анной.

  • С
    Светлана
    21 февраля 2024
    Альтернативный Будапешт
    Спасибо Жене за необычный вечер! Я с сыном подростком впервые на экскурсии по альтернативным местам. Стрит арт, оригинальные и очень атмосферные бары, музыка. И все это с позитивным и легким в общении Женей. Нам очень понравилось! Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    14 февраля 2024
    Музыкальный Будапешт
    Очень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую эту экскурсию тем, кто любит
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    музыку. Но с одной оговоркой. Выбирайте тёплое время года, или надевайте на себя все тёплые вещи. Мы очень замерзли!!! И следует отладить аудио оборудование, под конец экскурсии от постоянного шума в наушниках разболелась голова.

    Очень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую этуОчень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую этуОчень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую этуОчень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую этуОчень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую этуОчень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую этуОчень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую эту
  • Н
    Наталья
    29 декабря 2023
    Музыкальный Будапешт
    Большое спасибо,Ирине! Вдохновляющая экскурсия! Очень познавательно, интересные рассказы про судьбы музыкантов и их связь с городом. Постоянно в течение двух часов мы
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    слушали музыку начиная с Листа и заканчивая Фреди Меркури. Было очень много приятных сюрпризов и неожиданных открытий. Очень хорошо спланированная экскурсия и гармоничное сочетание рассказа и музыкального сопровождения. Детям однозначно в наушниках с музыкой было весело. И самое главное, очень душевно, со вкусом. Благодаря Ирине мы поняли, что не зря приехали в Будапешт и нам нужно обязательно вернуться.

    Большое спасибо,Ирине!Большое спасибо,Ирине!Большое спасибо,Ирине!Большое спасибо,Ирине!Большое спасибо,Ирине!Большое спасибо,Ирине!Большое спасибо,Ирине!
  • Е
    Екатерина
    15 октября 2023
    Прогулка по нетуристическому Пешту
    Все прошло четко, отлично прогулялись по городу! Было приятное общение! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Еврейский квартал»

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  1. Еврейский квартал Будапешта: новая жизнь среди старых камней
  2. Дворы Будапешта: тайная жизнь города
  3. Альтернативный Будапешт
  4. Андеграунд и секретные руин-бары Будапешта
  5. Тайны современного Будапешта
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  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Еврейский квартал" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 27 до 267. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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