1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Еврейский квартал Будапешта: путешествие сквозь время
Погрузитесь в атмосферу Еврейского квартала Будапешта, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
«У еврейского квартала Будапешта непростая судьба, но сейчас здесь можно найти не только отголоски сложных времен — поэзию руин и запустений, следы обстрелов 56-го года, осыпавшуюся сто лет назад штукатурку и прочую меланхолию»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Дворы Будапешта: погружение в тайную жизнь города
Познакомьтесь с уникальной архитектурой и историей Будапешта, заглянув в его тайные дворы и узкие улочки
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Альтернативный Будапешт
Погрузитесь в мир альтернативной культуры Будапешта. Узнайте о неформальном искусстве и жизни 7-ого района. Посетите уникальные заведения и мероприятия
Начало: Перед входом в здание Базилики Святого Иштван
«Основная часть прогулки пройдет по бывшим еврейским кварталам, куда из-за официальной политики пришлось переместиться основным площадкам альтернативной жизни»
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
€200 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны андеграунда Будапешта: руин-бары и стрит-арт
Погрузитесь в атмосферу альтернативного Будапешта, открывая засекреченные бары и шедевры уличного искусства
Начало: Возле памятника принцессе Sisi
«Я помогу вам взглянуть на андеграундную культуру изнутри: мы прогуляемся по руин-пабам еврейского квартала, обходя стороной попсовые заведения а-ля Gozhdu Udvar или Aquarium»
Сегодня в 20:00
12 июня в 20:00
от €107 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны современного Будапешта
Погулять по колоритным кварталам и услышать самое интересное об искусстве под открытым небом
Начало: В районе метро Blaha Lujsa tér
«Как стрит-арт решил самую большую проблему Еврейского квартала и почему его улицы превратились в художественные галереи под открытым небом»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€131 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Еврейский Будапешт
Синагоги, памятники и кошерные кондитерские: погружаемся в самобытный квартал венгерских евреев
«Далее переместимся в еврейский квартал, где во время Второй мировой войны находилось гетто»
16 июня в 08:30
20 июня в 08:30
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Прогулка по нетуристическому Пешту
Блеск и нищета самого живого района города на душевной экскурсии с профессиональным гидом
«Не обойдем вниманием и колоритный Еврейский квартал»
Сегодня в 16:00
Завтра в 13:00
€120 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Музыкальный Будапешт: экскурсия по музыкальным местам города
Прогулка по Будапешту с рассказами о венгерской музыке и музыкантах. В наушниках будут звучать мелодии, иллюстрирующие сюжеты
Начало: В районе площади Октогон и проспекта Андраши
«Вы пройдёте по парадному проспекту Андраши, заглянете в Еврейский квартал и на будапештский Бродвей»
Расписание: в будние дни в 15:30, в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 15:30
€27 за человека
Индивидуальная
3 часа
Будапешт для своих: Погружение в историю еврейского квартала
Исследуйте сердце еврейской культуры в Будапеште вместе с экспертом из Израиля. Истории, традиции и современная жизнь Эржебетвароша ждут вас
Начало: По договоренности
«Мы с вами пойдем гулять по Эржебетварош, еврейскому кварталу, самому удивительному и неожиданному району города, и разбираться, как жили здесь раньше и живут сейчас, какими законами руководствуются, как отмечают праздники и растят детей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения24 мая 2024Мы с мужем довольны экскурсией и рекомендуем всем, кто хотел бы узнать больше об истории Будапешта, совершить с Анжеликой путешествие по маршруту Еврейский Будапешт.
- MMark15 мая 2024Вы спрашиваете, что можно улучшить Отвечаю, ничего не надо улучшать. Очень познавательная экскурсия. Маршрут совершенно оптимальный. Знания гида по еврейской теме абсолютно уникальные. Вот так, на мой взгляд, и должен выглядеть отличный экскурсовод.
- ААнна12 мая 2024Прекрасная нетривиальная экскурсия. Ирина рассказывает интересные истории и все это сопровождает музыка. Будапешт раскрывается с новой стороны. Еще бы выключить внешние звуки, но это увы не в наших силах. Надеюсь попасть к Ирине еще и знакомым расскажу
- ППавел23 апреля 2024Были с детьми на экскурсии Анжелики «еврейский Будапешт». Очень понравилось, рекомендуем
- ННаталья1 апреля 2024Превели прекрасный день с Анной, информация по существу, экскурсия не перегружена и воспринимается на одном дыхании, Анна прекрасный рассказчик и
- ААйгуль24 марта 2024забыла написать отзыв о самом прекрасном экскурсоводе Анне Чайковской. Мы были год назад, а сейчас у нас появилась возможность посетить
- ССветлана21 февраля 2024Спасибо Жене за необычный вечер! Я с сыном подростком впервые на экскурсии по альтернативным местам. Стрит арт, оригинальные и очень атмосферные бары, музыка. И все это с позитивным и легким в общении Женей. Нам очень понравилось! Спасибо!
- ЮЮлия14 февраля 2024Очень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую эту экскурсию тем, кто любит
- ННаталья29 декабря 2023Большое спасибо,Ирине! Вдохновляющая экскурсия! Очень познавательно, интересные рассказы про судьбы музыкантов и их связь с городом. Постоянно в течение двух часов мы
- ЕЕкатерина15 октября 2023Все прошло четко, отлично прогулялись по городу! Было приятное общение! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Еврейский квартал»
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