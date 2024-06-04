1 чел.
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Индивидуальная
8 часов
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре - Погружение в историю Венгрии
Откройте для себя сердце Венгрии в трех уникальных городах вдоль Дуная. История, культура и незабываемые виды ждут вас
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Маленькие жемчужины большой реки: путешествие по Вишеграду и Сентендре
Познакомьтесь с сокровищами Венгрии вне Будапешта: мистический Вишеград и колоритный Сентендре ждут вас
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
Насыщенное авто-пешеходное путешествие по живописной излучине Дуная
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
€300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
Заповедные места пригородов Будапешта ждут вас! Посетите Вишеградскую крепость и музей марципана в Сентендре. Узнайте больше о венгерской истории и культуре
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Золотое кольцо Венгрии
Побывать в древней столице Эстергом, королевской резиденции Вишеград и уютном Сентэндре
Начало: Около вашего отеля
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
€350 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
Венгрия: древние столицы и городки Дуная
Отыскать чумную колонну, увидеть башню заточения Дракулы и полюбоваться видами на Дунай
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
339€289 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия по излучине Дуная
Отправиться в исторические и уютные города Эстергом, Вишеград и Сентендре
Начало: У входа в отель Ritz-Carlton
Расписание: в субботу в 08:30
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
€100 за человека
Индивидуальная
9 часов
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
Симфония венгерских городов: крупнейшая базилика страны, средневековая цитадель и обитель художников
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€380 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сентендре: город-сказка на излучине Дуная
Открыть самый атмосферный пригород Будапешта, продегустировать вина и проникнуться духом творчества
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€198 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вдоль двух берегов голубого Дуная
За один день посетить города Вац, Надьмарош, Сентендре и Вышеградскую крепость на авто-экскурсии
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
€390 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOLGA4 июня 2024Экскурсия прошла великолепно. Анжелика замечательный гид и человек. Помимо запланированного маршрута узнали очень много интересного о жизни в Венгрии. У нас осталось очень яркое впечатление от посещенных нами мест и Вашими познаниями об этих местах! Спасибо большое!
- ООльга31 мая 2024Замечательная экскурсия и невероятная Татьяна!! Мы брали экскурсию в день отъезда и Татьяна так построила маршрут, что мы вернулись в
- ЕЕвгения24 мая 2024Потрясающий маршрут, интереснейшая история трех таких разных городов, виды необыкновенной красоты! Рекомендуем всем. Экскурсия прекрасно продумана и мастерски проведена. Татьяна
- ВВиктор9 мая 2024Всё хорошо организовано. Гибкий маршрут и наличие мест отдыха и обеда!
- ДДмитрий30 апреля 2024Спасибо Татьяне за такую насыщенную экскурсию, было очень познавательно и интересно!!!
- ЕЕлена9 апреля 2024Мы в Венгрии первый раз. И как только мы сошли с поезда - и то, что мы увидели при поездке
- ННадежда4 апреля 2024Ирина провела очень познавательную экскурсию, как то интересно получилось, что расставались уже на какой то дружественной ноте. При том что на
- ННаталья1 апреля 2024Провели прекрасный день с Татьяной, интересно составлен маршрут, который позволяет сформировать представление о Венгрии в целом, Татьяна много рассказывала о
- ИИрина13 марта 2024Анжелика - знающий и любящий свою страну гид. Экскурсия хорошо организована. Комфортабельный транспорт. Анжелика заботится о своих клиетнах, помогает при покупках, обладает чувством юмора. Мы провели в её компании чудесный день. Чего и вам желаем.
- ООлег27 февраля 2024Великолепная, познавательная поездка, рассказывающая об истоках истории страны. Но главное, как Иштван эту экскурсию ведёт, - глубокое знание и уважение
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Излучина Дуная»
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