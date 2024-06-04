Экскурсии по излучине Дуная из Будапешта

Найдено 10 экскурсий в категории «Излучина Дуная» в Будапеште на русском языке, цены от €100, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
41 отзыв
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре - Погружение в историю Венгрии
Откройте для себя сердце Венгрии в трех уникальных городах вдоль Дуная. История, культура и незабываемые виды ждут вас
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
350 за всё до 4 чел.
Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Маленькие жемчужины большой реки: путешествие по Вишеграду и Сентендре
Познакомьтесь с сокровищами Венгрии вне Будапешта: мистический Вишеград и колоритный Сентендре ждут вас
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
220 за всё до 4 чел.
Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
Насыщенное авто-пешеходное путешествие по живописной излучине Дуная
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
300 за всё до 7 чел.
Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
Заповедные места пригородов Будапешта ждут вас! Посетите Вишеградскую крепость и музей марципана в Сентендре. Узнайте больше о венгерской истории и культуре
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
280 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Венгрии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
67 отзывов
Золотое кольцо Венгрии
Побывать в древней столице Эстергом, королевской резиденции Вишеград и уютном Сентэндре
Начало: Около вашего отеля
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
350 за всё до 4 чел.
Венгрия: древние столицы и городки Дуная
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Венгрия: древние столицы и городки Дуная
Отыскать чумную колонну, увидеть башню заточения Дракулы и полюбоваться видами на Дунай
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
339289 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия по излучине Дуная
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
68 отзывов
Групповая экскурсия по излучине Дуная
Отправиться в исторические и уютные города Эстергом, Вишеград и Сентендре
Начало: У входа в отель Ritz-Carlton
Расписание: в субботу в 08:30
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
100 за человека
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
Симфония венгерских городов: крупнейшая базилика страны, средневековая цитадель и обитель художников
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
380 за всё до 7 чел.
Сентендре: город-сказка на излучине Дуная
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Сентендре: город-сказка на излучине Дуная
Открыть самый атмосферный пригород Будапешта, продегустировать вина и проникнуться духом творчества
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
198 за всё до 4 чел.
Вдоль двух берегов голубого Дуная
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Вдоль двух берегов голубого Дуная
За один день посетить города Вац, Надьмарош, Сентендре и Вышеградскую крепость на авто-экскурсии
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
390 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    OLGA
    4 июня 2024
    Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
    Экскурсия прошла великолепно. Анжелика замечательный гид и человек. Помимо запланированного маршрута узнали очень много интересного о жизни в Венгрии. У нас осталось очень яркое впечатление от посещенных нами мест и Вашими познаниями об этих местах! Спасибо большое!
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
    Замечательная экскурсия и невероятная Татьяна!! Мы брали экскурсию в день отъезда и Татьяна так построила маршрут, что мы вернулись в
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    аэропорт идеально ко времени регистрации. Сама экскурсия очень понравилась, абсолютно разные по настроение крепость Вишеград и город искусств Сентедре. Отдельное спасибо Татьяне, что случайно заметив валяющийся на дороге рекламный баннер, отвезла нас на рыцарский турнир, потрясающее шоу!!! Ну и отличный обед в ресторане. Самые теплые воспоминания и горячие рекомендации!!! Обязательно поедем с Татьяной еще!! Умный, красивый и очаровательный гид!!! ❤️❤️❤️

  • Е
    Евгения
    24 мая 2024
    Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
    Потрясающий маршрут, интереснейшая история трех таких разных городов, виды необыкновенной красоты! Рекомендуем всем. Экскурсия прекрасно продумана и мастерски проведена. Татьяна
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    не просто профессионал, осталось ощущение, что для нее каждая экскурсия - творческий акт, и она всякий раз находит новые моменты, способные заинтересовать ее спутников. Мы, не торопясь, посмотрели Эстергом, сфотографировали знаменитую базилику с противоположного берега Дуная (из Словакии), затем отправились в Вишеград, где полюбовались панорамой, открывающейся с крепостных стен, отведали суп из косули в ресторанчике Вишеграда, всласть погуляли в Сентендре, даже купили там сувениры и попробовали национальное блюдо - лепешку со сметаной и сыром В итоге наше путешествие продлилось на час дольше! Но Татьяна нигде нас не торопила, а напротив, на обратном пути продолжала рассказывать о достопримечательностях Будапешта. Путешествовать со столь знающим, внимательным гидом, обладающим хорошим чувством юмора, прекрасным водителем, - одно удовольствие! Спасибо, Татьяна!

  • В
    Виктор
    9 мая 2024
    Венгрия: древние столицы и городки Дуная
    Всё хорошо организовано. Гибкий маршрут и наличие мест отдыха и обеда!
  • Д
    Дмитрий
    30 апреля 2024
    Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
    Спасибо Татьяне за такую насыщенную экскурсию, было очень познавательно и интересно!!!
  • Е
    Елена
    9 апреля 2024
    Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
    Мы в Венгрии первый раз. И как только мы сошли с поезда - и то, что мы увидели при поездке
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    в нашу гостиницу, ввергло нас в уныние и тоску от неправильно выбранного места отпуска. На следующий день у нас был тур. И то что показала нам Анжелика, это было волшебное путешествие в мир прекрасного и удивительного. Она влюбила нас в Будапешт и Венгрию. Мы в восторге от красоты, истории и конечно же еды (опять же мест порекомендованных нам нашим,- самым эрудированным и образованным гидом). Анжелика- спасибо вам! Владимир и Елена.

  • Н
    Надежда
    4 апреля 2024
    На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
    Ирина провела очень познавательную экскурсию, как то интересно получилось, что расставались уже на какой то дружественной ноте. При том что на
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    любой вопрос про историю Венгрии, как страны и Венгров, как нации, Ирина давала содержательный и развернутый ответ. Ирина прожила много лет в Венгрии и знает страну изнутри, со всеми скелетиками в шкафу и ньюансами, что сделало этот день фактурным и ярким.

  • Н
    Наталья
    1 апреля 2024
    Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
    Провели прекрасный день с Татьяной, интересно составлен маршрут, который позволяет сформировать представление о Венгрии в целом, Татьяна много рассказывала о
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    самой Венгрии, об истории, рассказывала интересно и доступно для любого слушателя. Во время посещения городов старалась не упустить ни одной маленькой детали и показать все укромные уголки. Очень понравился ресторанчик, который Татьяна порекомендовала для обеда. Татьяна не только прекрасный экскурсовод но и очаровательная, умная, образованная, интеллигентная собеседница. Самые лучшие впечатления, весь день чувствовали неформальное отношение и заботу.

  • И
    Ирина
    13 марта 2024
    Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
    Анжелика - знающий и любящий свою страну гид. Экскурсия хорошо организована. Комфортабельный транспорт. Анжелика заботится о своих клиетнах, помогает при покупках, обладает чувством юмора. Мы провели в её компании чудесный день. Чего и вам желаем.
  • О
    Олег
    27 февраля 2024
    Золотое кольцо Венгрии
    Великолепная, познавательная поездка, рассказывающая об истоках истории страны. Но главное, как Иштван эту экскурсию ведёт, - глубокое знание и уважение
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    к собственной стране, её истории, традициям и культуре на фоне безупречного литературного русского языка. Крайне рекомендую данную поездку с Иштваном для тех, кто хочет приобщиться не только к красотам и достопримечательностям Венгрии, но и поднять свой культурный и интеллектуальный уровень.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Излучина Дуная»

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  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
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