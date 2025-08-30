Отправьтесь на полдня в живописный регион Этьек, всего в получасе от Будапешта.
Посетите семейные винодельни, попробуйте лучшие вина и насладитесь деревенским обедом из традиционных венгерских блюд. Идеальное путешествие для гурманов и любителей вина.
Описание экскурсииОткройте для себя винный край Венгрии Исследуйте винодельческий регион и очаровательную деревню Этьек во время экскурсии с дегустацией вин. Узнайте об истории венгерского виноделия, познакомьтесь с местными мастерами и попробуйте обед из двух блюд, приготовленных в лучших традициях национальной кухни. Комфортное путешествие и настоящая атмосфера Ваше приключение начнётся с трансфера из Будапешта на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. Наслаждайтесь дорогой и рассказами гида о богатой винной культуре Венгрии. Через 30 минут вы окажетесь в живописной местности, где жизнь течёт размеренно, а воздух наполнен ароматом винограда. Дегустации и домашний обед Посетите две семейные бутик-винодельни, загляните в погреба и попробуйте по четыре сорта вина в каждой, дополнив их местными закусками. Завершите день обедом из трёх деревенских блюд, наслаждаясь классическими венгерскими вкусами и дружеской атмосферой. На обратном пути в Будапешт отдохните и делитесь впечатлениями о своих винных открытиях. Важная информация:
- Не допускается: домашние животные.
- Мы учитываем особые требования к питанию (вегетарианство или безглютеновая диета), если они указаны заранее.
- Для участия в туре требуется минимум 2 человека.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер туда и обратно
- Дегустация 4 сортов вина в каждой винодельне
- Домашний обед из двух блюд (закуска, основное блюдо, десерт)
- Закуски и снэки во время дегустаций
- Вода
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Кофе и безалкогольные напитки
- Личные расходы
- Чаевые
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из отелей в центре
Завершение: Трансфер до отелей в центре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
30 авг 2025
Прекрасный день за городом — отличное вино, вкусная еда и чудесная компания!
Д
Давид
19 дек 2024
Мы побывали на трёх бутик-винодельнях, а в последней нас ещё и вкусно накормили. Наша гид Юлиана рассказывала об истории Венгрии и виноделия, а вина были разнообразными и очень вкусными. Еда тоже понравилась. Юлиана прекрасно говорит по-английски.
П
Полина
20 сен 2024
Тур прошёл великолепно: посетили две винодельни, попробовали разные сорта вина и насладились вкусным обедом. Определённо рекомендую!
С
София
5 мая 2024
Замечательное утро! Превосходный гид, отличные винодельни и душевный приём от местных производителей.
Входит в следующие категории Будапешта
