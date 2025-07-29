Групповая
Из Будапешта - к излучине Дуная
Откройте для себя излучину Дуная, посетите Эстергом, Вышеград и Сентендре. Насладитесь средневековым обедом и уникальной атмосферой
Начало: В центре Будапешта
Расписание: в понедельник в 09:00
29 сен в 09:00
6 окт в 09:00
€75 за человека
Групповая
до 15 чел.
Групповая прогулка по Будапешту: история, культура и панорамные виды
Погрузитесь в атмосферу Будапешта, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории от местных гидов
Начало: В центре города, перед входом в отель Интерконтине...
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Будапешт: самое главное. То, что нельзя не увидеть
Начало: По договоренности в центре города
25 сен в 17:00
26 сен в 09:00
€225 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭдуард29 июля 2025Очень интересная экскурсия и гид Марина великолепно провела ее, всем рекомендую эту экскурсию и Марина просто великолепна как рассказчик, удачи всем в путешествиях
- ММихаил25 июля 2025Очередная экскурсия от Трипстера, которая ни сколько не удивила своей восхитительностью. Мы просто привыкли, что с трипстером всегда супер круто.
- SSergei19 июля 2025Просто лучший из 15-15 и лучшая экскурсия на которой я был из 15-15 (Берлин, Мадрид, Рим, Ереван, Питер итд)
Лень все писать, бронируйте, потом вспомните меня добрым словом!
- ВВалерия21 июня 2025Отличная экскурсия для знакомства с городом. Илья очень легко и интересно рассказывает про город, готов ответить на любой ваш вопрос
- ММарина13 июня 2025Мы остались довольны экскурсией с гидом Ильёй. В течении двух часов побывали в разных местах, услышали много нового о Венгрии и её людях. Прогулка была с остановками, что облегчало путь, так как жара стояла выше 30 градусов.
- ГГлаголева2 мая 2025Замечательно построенные маршруты, увлекательные факты и интересно подобранный материал, эрудированный гид! Очень рекомендуем! Ольга и Юлия, Россия, Екатеринбург
- ГГлаголева1 мая 2025Замечательная информативная экскурсия! Эрудированный гид, красивый маршрут. Все очень понравилось. спасибо!
- NNatalya29 апреля 2025Очень интересная и завлекательная экскурсия. Мы были в восторге. Большое спасибо Илье, настоящий профессионал и экскурсовод один на миллион. Рекомендую всем начать свое пребывание в Будапеште с этой экскурсии ❤️
- ДДарья27 апреля 2025Спасибо огромное Илье за такую познавательную экскурсию! С юмором и очень информативно, и интересно! Всем советую!
- ЛЛада21 апреля 2025Мы были на экскурсии в Будапеште с экскурсоводом Ильей! Нам очень понравилось, рассказывал он очень интересно, но не перегружено, время пролетело быстро и дало хорошее впечатление о городе! Советуем брать экскурсии по обеим сторонам
- ЛЛюдмила14 апреля 2025Мы гуляли с Ильей, получили огромное наслаждение, и море положительных эмоций, мы в восторге , Илью благодарим 🙏, рекомендую всем.
- VValeriia13 апреля 2025Всё – маршрут, структурированность повествования, умение заинтересовать, забота о гостях Будапешта – на «отлично». Прогулка с Ильей точно не оставит равнодушными.
- ИИрина25 марта 2025Отлично!
- VVanda13 марта 2025Очень рада, что открыла для себя этот сервис гидов. Непременно буду пользоваться вашими услугами. Большое спасибо, что вы есть.
- ААнастасия8 января 2025гид Илья интересно рассказал про достопримечательности, много нового узнали, все прошло замечательно! спасибо гиду и команде 15:15!
- ААнна1 января 2025Очень понравилась экскурсия с Ильёй. Историческая информация о столь впечатляющем городе была им преподнесена с любовью к городу. Мы на следующий день пришли на второй маршрут и так же, как и в первый день, получили большое удовольствие.
- ГГалина28 декабря 2024Очень понравилась экскурсия, Илья потрясающе рассказал все и показал! Рекомендую посетить, иначе город совсем без него не так ясен! Так же Илья дал много ответов на вопросы. Спасибо большое!
- ЕЕлена25 декабря 2024Прогулка с Ильёй доставила удовольствие и обогатила знаниями о Будапеште.
- ЮЮлия19 ноября 2024Очень приятный и грамотный молодой человек Илья! Рассказывал все с интересом, юмором, видно что человек любит свое дело и Венгрию! Спасибо огромное за позитивный эмоции
- ДДарья29 октября 2024Потрясающий гид!) умудрился за 2 часа рассказать саму суть города)
