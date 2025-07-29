Э Эдуард Из Будапешта - к излучине Дуная (средневековый обед включён) Очень интересная экскурсия и гид Марина великолепно провела ее, всем рекомендую эту экскурсию и Марина просто великолепна как рассказчик, удачи всем в путешествиях

М Михаил Свидание с Будапештом каждый день читать дальше Мы уже даже немного афигевшие в своих ожиданиях.

Если по делу: то мы опоздали на экскурсию на 10 минут, но нам скинули место, где мы нашлись и мы почти ничего не пропустили.

Много походили, погуляли, очень довольны.

Гид прекрасен, подает информацию так, что приятно ее слушать и она запоминается. Все время в диалоге, это очень приятно. Отправили нам сообщение со всем, что может понадобиться туристу. Спасибо!

Теперь вот думаем, куда еще поехать на экскурсию с трипстером. Очередная экскурсия от Трипстера, которая ни сколько не удивила своей восхитительностью. Мы просто привыкли, что с трипстером всегда супер круто.

S Sergei Свидание с Будапештом каждый день Просто лучший из 15-15 и лучшая экскурсия на которой я был из 15-15 (Берлин, Мадрид, Рим, Ереван, Питер итд)

Лень все писать, бронируйте, потом вспомните меня добрым словом!

В Валерия Свидание с Будапештом каждый день читать дальше и даже порекомендовал, куда сходить ещё.

Организация тоже супер, всё чётко по времени, а уровень заботы о туристах достигал того, что Илья искал для нас тень, чтобы экскурсия проходила комфортнее для нас. Отличная экскурсия для знакомства с городом. Илья очень легко и интересно рассказывает про город, готов ответить на любой ваш вопрос

М Марина Свидание с Будапештом каждый день Мы остались довольны экскурсией с гидом Ильёй. В течении двух часов побывали в разных местах, услышали много нового о Венгрии и её людях. Прогулка была с остановками, что облегчало путь, так как жара стояла выше 30 градусов.

Г Глаголева Свидание с Будапештом каждый день Замечательно построенные маршруты, увлекательные факты и интересно подобранный материал, эрудированный гид! Очень рекомендуем! Ольга и Юлия, Россия, Екатеринбург

Г Глаголева Свидание с Будапештом каждый день Замечательная информативная экскурсия! Эрудированный гид, красивый маршрут. Все очень понравилось. спасибо!

N Natalya Свидание с Будапештом каждый день Очень интересная и завлекательная экскурсия. Мы были в восторге. Большое спасибо Илье, настоящий профессионал и экскурсовод один на миллион. Рекомендую всем начать свое пребывание в Будапеште с этой экскурсии ❤️

Д Дарья Свидание с Будапештом каждый день Спасибо огромное Илье за такую познавательную экскурсию! С юмором и очень информативно, и интересно! Всем советую!

Л Лада Свидание с Будапештом каждый день Мы были на экскурсии в Будапеште с экскурсоводом Ильей! Нам очень понравилось, рассказывал он очень интересно, но не перегружено, время пролетело быстро и дало хорошее впечатление о городе! Советуем брать экскурсии по обеим сторонам

Л Людмила Свидание с Будапештом каждый день Мы гуляли с Ильей, получили огромное наслаждение, и море положительных эмоций, мы в восторге 🩵🩷, Илью благодарим 🙏, рекомендую всем.

V Valeriia Свидание с Будапештом каждый день Всё – маршрут, структурированность повествования, умение заинтересовать, забота о гостях Будапешта – на «отлично». Прогулка с Ильей точно не оставит равнодушными.

И Ирина Свидание с Будапештом каждый день Отлично!

V Vanda Свидание с Будапештом каждый день Очень рада, что открыла для себя этот сервис гидов. Непременно буду пользоваться вашими услугами. Большое спасибо, что вы есть.

А Анастасия Свидание с Будапештом каждый день гид Илья интересно рассказал про достопримечательности, много нового узнали, все прошло замечательно! спасибо гиду и команде 15:15!

А Анна Свидание с Будапештом каждый день Очень понравилась экскурсия с Ильёй. Историческая информация о столь впечатляющем городе была им преподнесена с любовью к городу. Мы на следующий день пришли на второй маршрут и так же, как и в первый день, получили большое удовольствие.

Г Галина Свидание с Будапештом каждый день Очень понравилась экскурсия, Илья потрясающе рассказал все и показал! Рекомендую посетить, иначе город совсем без него не так ясен! Так же Илья дал много ответов на вопросы. Спасибо большое!

Е Елена Свидание с Будапештом каждый день Прогулка с Ильёй доставила удовольствие и обогатила знаниями о Будапеште.

Ю Юлия Свидание с Будапештом каждый день Очень приятный и грамотный молодой человек Илья! Рассказывал все с интересом, юмором, видно что человек любит свое дело и Венгрию! Спасибо огромное за позитивный эмоции