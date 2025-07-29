Мои заказы

Экскурсии из центра Будапешта

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Будапеште на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Из Будапешта - к излучине Дуная (средневековый обед включён)
На автобусе
7 часов
1 отзыв
Групповая
Из Будапешта - к излучине Дуная
Откройте для себя излучину Дуная, посетите Эстергом, Вышеград и Сентендре. Насладитесь средневековым обедом и уникальной атмосферой
Начало: В центре Будапешта
Расписание: в понедельник в 09:00
29 сен в 09:00
6 окт в 09:00
€75 за человека
Свидание с Будапештом каждый день
Пешая
2 часа
545 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Групповая прогулка по Будапешту: история, культура и панорамные виды
Погрузитесь в атмосферу Будапешта, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории от местных гидов
Начало: В центре города, перед входом в отель Интерконтине...
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Будапешт: самое главное. То, что нельзя не увидеть
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Будапешт: самое главное. То, что нельзя не увидеть
Начало: По договоренности в центре города
25 сен в 17:00
26 сен в 09:00
€225 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эдуард
    29 июля 2025
    Из Будапешта - к излучине Дуная (средневековый обед включён)
    Очень интересная экскурсия и гид Марина великолепно провела ее, всем рекомендую эту экскурсию и Марина просто великолепна как рассказчик, удачи всем в путешествиях
  • М
    Михаил
    25 июля 2025
    Свидание с Будапештом каждый день
    Очередная экскурсия от Трипстера, которая ни сколько не удивила своей восхитительностью. Мы просто привыкли, что с трипстером всегда супер круто.
    читать дальше

    Мы уже даже немного афигевшие в своих ожиданиях.
    Если по делу: то мы опоздали на экскурсию на 10 минут, но нам скинули место, где мы нашлись и мы почти ничего не пропустили.
    Много походили, погуляли, очень довольны.
    Гид прекрасен, подает информацию так, что приятно ее слушать и она запоминается. Все время в диалоге, это очень приятно. Отправили нам сообщение со всем, что может понадобиться туристу. Спасибо!
    Теперь вот думаем, куда еще поехать на экскурсию с трипстером.

    Очередная экскурсия от Трипстера, которая ни сколько не удивила своей восхитительностью. Мы просто привыкли, что с
  • S
    Sergei
    19 июля 2025
    Свидание с Будапештом каждый день
    Просто лучший из 15-15 и лучшая экскурсия на которой я был из 15-15 (Берлин, Мадрид, Рим, Ереван, Питер итд)
    Лень все писать, бронируйте, потом вспомните меня добрым словом!
  • В
    Валерия
    21 июня 2025
    Свидание с Будапештом каждый день
    Отличная экскурсия для знакомства с городом. Илья очень легко и интересно рассказывает про город, готов ответить на любой ваш вопрос
    читать дальше

    и даже порекомендовал, куда сходить ещё.
    Организация тоже супер, всё чётко по времени, а уровень заботы о туристах достигал того, что Илья искал для нас тень, чтобы экскурсия проходила комфортнее для нас.

  • М
    Марина
    13 июня 2025
    Свидание с Будапештом каждый день
    Мы остались довольны экскурсией с гидом Ильёй. В течении двух часов побывали в разных местах, услышали много нового о Венгрии и её людях. Прогулка была с остановками, что облегчало путь, так как жара стояла выше 30 градусов.
  • Г
    Глаголева
    2 мая 2025
    Свидание с Будапештом каждый день
    Замечательно построенные маршруты, увлекательные факты и интересно подобранный материал, эрудированный гид! Очень рекомендуем! Ольга и Юлия, Россия, Екатеринбург
  • Г
    Глаголева
    1 мая 2025
    Свидание с Будапештом каждый день
    Замечательная информативная экскурсия! Эрудированный гид, красивый маршрут. Все очень понравилось. спасибо!
  • N
    Natalya
    29 апреля 2025
    Свидание с Будапештом каждый день
    Очень интересная и завлекательная экскурсия. Мы были в восторге. Большое спасибо Илье, настоящий профессионал и экскурсовод один на миллион. Рекомендую всем начать свое пребывание в Будапеште с этой экскурсии ❤️
  • Д
    Дарья
    27 апреля 2025
    Свидание с Будапештом каждый день
    Спасибо огромное Илье за такую познавательную экскурсию! С юмором и очень информативно, и интересно! Всем советую!
    Спасибо огромное Илье за такую познавательную экскурсию! С юмором и очень информативно, и интересно! Всем советую!
  • Л
    Лада
    21 апреля 2025
    Свидание с Будапештом каждый день
    Мы были на экскурсии в Будапеште с экскурсоводом Ильей! Нам очень понравилось, рассказывал он очень интересно, но не перегружено, время пролетело быстро и дало хорошее впечатление о городе! Советуем брать экскурсии по обеим сторонам
    Мы были на экскурсии в Будапеште с экскурсоводом Ильей! Нам очень понравилось, рассказывал он очень интересно
  • Л
    Людмила
    14 апреля 2025
    Свидание с Будапештом каждый день
    Мы гуляли с Ильей, получили огромное наслаждение, и море положительных эмоций, мы в восторге 🩵🩷, Илью благодарим 🙏, рекомендую всем.
  • V
    Valeriia
    13 апреля 2025
    Свидание с Будапештом каждый день
    Всё – маршрут, структурированность повествования, умение заинтересовать, забота о гостях Будапешта – на «отлично». Прогулка с Ильей точно не оставит равнодушными.
  • И
    Ирина
    25 марта 2025
    Свидание с Будапештом каждый день
    Отлично!
  • V
    Vanda
    13 марта 2025
    Свидание с Будапештом каждый день
    Очень рада, что открыла для себя этот сервис гидов. Непременно буду пользоваться вашими услугами. Большое спасибо, что вы есть.
  • А
    Анастасия
    8 января 2025
    Свидание с Будапештом каждый день
    гид Илья интересно рассказал про достопримечательности, много нового узнали, все прошло замечательно! спасибо гиду и команде 15:15!
    гид Илья интересно рассказал про достопримечательности, много нового узнали, все прошло замечательно! спасибо гиду и команде 15:15!
  • А
    Анна
    1 января 2025
    Свидание с Будапештом каждый день
    Очень понравилась экскурсия с Ильёй. Историческая информация о столь впечатляющем городе была им преподнесена с любовью к городу. Мы на следующий день пришли на второй маршрут и так же, как и в первый день, получили большое удовольствие.
  • Г
    Галина
    28 декабря 2024
    Свидание с Будапештом каждый день
    Очень понравилась экскурсия, Илья потрясающе рассказал все и показал! Рекомендую посетить, иначе город совсем без него не так ясен! Так же Илья дал много ответов на вопросы. Спасибо большое!
  • Е
    Елена
    25 декабря 2024
    Свидание с Будапештом каждый день
    Прогулка с Ильёй доставила удовольствие и обогатила знаниями о Будапеште.
  • Ю
    Юлия
    19 ноября 2024
    Свидание с Будапештом каждый день
    Очень приятный и грамотный молодой человек Илья! Рассказывал все с интересом, юмором, видно что человек любит свое дело и Венгрию! Спасибо огромное за позитивный эмоции
  • Д
    Дарья
    29 октября 2024
    Свидание с Будапештом каждый день
    Потрясающий гид!) умудрился за 2 часа рассказать саму суть города)

