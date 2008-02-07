Разрешите пригласить на тур, надеемся, незабываемый, а может быть и лучше забываемый,

Мистер, Алкоголь 3155!

Девиз: "Учимся говорить правильно: не алкаш, а самозанятый сомелье"

Задача: "Показ разницы карантинного запоя и послекарантинной феерической дегустации эксклюзивных напитков, в сочетании с экскурсией по великолепному Будапешту"

Краткое описание:

Встреча с вашей дружной компанией

Знакомство, насчёт поцелуев и рукопожатий, пока не уверены. Комплименты, типа, вы сегодня не ОТРЕЗВИМЫ :-)

15-20 минутный переход, разумеется, с экскурсией в первый злачный объект

дегустация в культурной обстановке 3 видов элитной палинки от лучших венгерских производителей..

С рассказом, что пьем и как правильно !!

Закусываем высококачественными венгерскими деликатеСССами, даже на тарелке !!

Получаем немного благородного напитка на посоШОК.. И, дальше.. Значит нам туда дорога..

на следующей объект...

По дороге (минут 20 средним пешеходным темпом) расскажем, где идём и что пока видим.

радостные хозяева второго интересного заведения встречают с велкомдринком хунгариком УНИКУМ-ом

А, дальше....

Вино, винишко, винчик…

Сколь прекрасны эти слова!

А видов, видов-то сколько, и, все тщательно подобранные: белое, красное, розовое, и, конечно, ТОКАЙСКОЕ

Ну, тамаду мы выбрали, теперь осталось выбрать аналитика!

А это ещё зачем?

Он будет проверять, А НАЛИТО ли у всех или нет!...

Закусь тоже не хухра-мухра, а ФУА-ГРА

Распрощались с гостеприимными хозяевами.. Ну, вперёд.. На следующей злачный водный объект.

Уверены, что твоя моя ещё понимает, так что по дороге (20-25 минут) глубокосодержательный рассказ об увиденном замутненными глазами.

Кстати, проходим по красивейшему проспекту Андраши, всемирное культурное наследство Юнеско, между прочим!

Наш третий общеПИТЬ-вещь тоже хорошая. И, полезная, для печени.. Это теплоходная прогулка 👣 по Дунаю с дегустацией 5 видов правильного пива..

Над серебряной лентой Дуная

В реверансе склонились мосты.

Дивный город 🏙️ огнями играя

Увлекает в объятья свои.

Даже ночь в нем не кажется темной,

Даже тень не преследует свет...

Дивный город! Под небом огромным

Лучше города этого нет!

автор: Гончарова Елена Леонидовна

http://www. stihi. ru/2008/02/07/1790

Для особо проголодавшихся можно и обедом, разумеется за дополнительную плату.

Совет: замените словосочетание "я взял полторашку пива" на "я взял три пинты пива" — и вот вы уже не бухающий турист, а английский эстет.

причалили, слезы прощания, обнимашки, заплетающиеся обещания приехать ещё раз... И ещё раз...

Лучше много раз по разу, чем один раз много раз :-) :-) :-)

Гостю, угадавшему, что скрывается за 3155, бутылка элитного пива в подарок.